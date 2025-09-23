Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hồi 10 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 20,2°N; 117,7°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 10 giờ ngày 24/9, bão Ragasa ở khoảng 21,7 độ vĩ Bắc – 113,4 độ kinh Đông; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.

Vị trí và đường đi của siêu bão Ragasa. Nguồn: NCHMF

Đến 10 giờ ngày 25/9, bão số 9 tiếp tục di chuyển hướng Tây với tốc độ 20–25 km/giờ và suy yếu thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc – 108,5 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3 cho vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Đến 22 giờ ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam khoảng 25 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp ở khoảng 21,1 độ vĩ Bắc – 105,9 độ kinh Đông, nằm trên đất liền khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm bao gồm khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 cho vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Theo dự báo, đến 10 giờ ngày 26/9, hoàn lưu tiếp tục đi về hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào, sức gió dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão

Trên biển, khu vực, Bắc Biển Đông gió cấp 10-14, gần tâm bão cấp 15-17, giật > cấp 17; sóng cao >10m, biển động dữ dội.

Từ 24/9, phía Đông vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ) gió tăng dần cấp 6-7, giật cấp 9. Tối–đêm 24/9, toàn vịnh Bắc Bộ gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng: nước dâng do bão 0,5–1,0m, nguy cơ sạt lở đê, kè, thiệt hại nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu.

Trên đất liền, từ sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh–Thanh Hoá gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Phía Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn, đêm 24–26/9: Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An mưa to–rất to, phổ biến 100–250mm, cục bộ >400mm. Nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất.

Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.