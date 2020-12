Giả chữ ký người khác để mua điện thoại trả góp ở cửa hàng Thế giới di động

Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa vận động đối tượng truy nã Tạ Thúy Ngọc (SN 1976, trú tại 49B Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm) đến cơ quan Công an đầu thú.

Đối tượng Ngọc (Ảnh: CAHN)

Theo điều tra, khoảng tháng 1/2018, Ngọc tới cửa hàng Thế giới di động ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, dùng chữ ký giả của người khác để ký kết hợp đồng tín dụng tiêu dùng mua trả góp chiếc điện thoại Samsung S8 trị giá hơn 20 triệu đồng. Sau khi lấy được điện thoại, Ngọc đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền vay theo cam kết và bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, đầu tháng 11/2020, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Thúy Ngọc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên sau đó đã ra quyết định truy nã. Sau một thời gian lẩn trốn, được sự vận động của công an và tác động của người thân, Ngọc đã đến Công an phường Trần Hưng Đạo đầu thú về hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Trần Hưng Đạo đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.