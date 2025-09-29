Về khu 3, xã Liên Minh (Phú Thọ), nơi sinh ra nghi can Vũ Phương Nhung (SN 1987) – người gây ra vụ thảm án khiến ba người tử vong tối 26/9 , không khó để tìm căn nhà cấp 4 của bố mẹ anh Nhung. Căn nhà xây đã lâu chỉ trát sơ sài, loang lổ, chưa sơn, nhiều chỗ nứt nẻ, mái ngói đã phủ màu rêu mốc. Trong căn nhà cấp 4 cũ đã nứt nẻ, bố mẹ Nhung vẫn bần thần khi nghe tin con trai - đứa từng chỉ biết đi làm và đưa hết tiền cho vợ - giờ thành nghi can sát hại ba người.

Căn nhà của bố mẹ Nhung

Bố Nhung cho hay, gia đình ông bà có bốn người con, Nhung là thứ ba. Học hết lớp 12, Nhung đi làm công nhân. Trong một lần đi ăn cưới thì quen rồi cưới Y làm vợ. Hai vợ chồng trẻ sống cùng bố mẹ nhưng tự lo ăn uống riêng. Cưới nhau xong một thời gian, cả hai xuống khu công nghiệp ở Việt Trì làm ăn. Thế rồi, Nhung muốn chuyển công việc về gần nhà để chăm con, tiết kiệm tiền, nhưng vợ không chịu.

Nhiều lần ép, vợ Nhung cũng miễn cưỡng về, nhưng kèm điều kiện phải mua xe máy riêng, không đi cùng chồng. Hai vợ chồng chỉ có hơn chục triệu, phải vay bố mẹ đẻ Nhung thêm 30 triệu để mua xe, đến giờ chưa trả đồng nào.

Khoảng 5 tháng trước khi gây án , vợ chồng mâu thuẫn , cãi vã rồi chị Y bỏ đi. Từ đó, hai bé gái (một 7 tuổi, một 4 tuổi) do ông bà nội chăm lo. Mỗi tháng, Nhung đưa bố mẹ khoảng 1 triệu để lo điện nước, mùa đông có khi chỉ 500 nghìn. Ông bà không trách, chỉ thương hai đứa cháu.

Một con đường ở xóm 3 Đỗ Xuyên.

Một người hàng xóm ở khu 3 Đỗ Xuyên bảo: “Nhung hiền như đất. Chưa bao giờ to tiếng với ai. Làm được đồng nào là dúi hết cho vợ. Chắc chắn do áp lực dồn nén lâu ngày”.

Theo gia đình Nhung, c ông an xã đã đến nhà lập biên bản nhưng chưa thông báo gì thêm.

Chuyện kể ở xóm trọ nghèo của công nhân

Sau khi đâm chị Cao Thị Y – chính là vợ mình – và anh Nguyễn Văn Ng (SN 1988, trú tại xã Bình Ca, Tuyên Quang) tại khu công nghiệp Phú Hà, Nhung chạy xe đến khu trọ ở tổ 3 phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ tìm anh Nguyễn Tiến Đ (SN 1985).

Xóm trọ ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ

Tối hôm đó, anh Đ đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng hai người khác thì Nhung xuất hiện. Nhung gọi anh Đ ra ngoài cổng nói chuyện. Chỉ vài phút sau, anh Đ ôm ngực đẫm máu chạy vào sân rồi ngã gục. Được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Anh Phạm Huy H, người sống cùng khu trọ cho hay, Nhung từng ở trọ tại đây vài năm trước rồi chuyển đi nơi khác. Lúc đó, vợ chồng anh Đ, cùng sinh sống trong xóm trọ này.

Anh Nguyễn Văn S, người từng làm cùng nghi can Nhung và sống chung khu trọ với nạn nhân Đ vẫn bàng hoàng. “Nó hiền lành, kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp. Khi sự việc xảy ra, tôi sốc lắm” - anh S. nói về Nhung.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 26/9, tại đường nội bộ KCN Phú Hà, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm tử vong anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê xã Liên Minh, Phú Thọ; vợ của Nhung).

Gây án xong, Nhung chạy xe máy tới khu trọ của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, TP Việt Trì) và tiếp tục dùng dao tấn công , khiến anh Đ. tử vong.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ – có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các lực lượng truy xét nghi phạm. Khoảng 2 tiếng sau, công an đã bắt giữ Vũ Phương Nhung để điều tra, xử lý theo quy định.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, do ghen tuông khi thấy vợ từng qua lại với anh Đ và giờ đến anh Ng nên đối tượng Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.