Giá bán loạt siêu phẩm iPhone đang rẻ hiếm có trong lịch sử, có mẫu giảm kỷ lục hơn 14 triệu đồng

iPhone 11

Ra mắt vào năm 2019, liên tục nằm trong top bán chạy trong nhiều năm liên tiếp, iPhone 11 - chiếc smartphone "huyền thoại" nhà Apple vẫn còn hàng mới fullbox tại các đại lý Việt.

Thời điểm này, iPhone 11 bản 128GB là lựa chọn duy nhất còn sót lại kèm theo mức giá dao động từ 9,79 - 9,99 triệu đồng, tùy từng đại lý. Mức giá này được xem là rẻ nhất trong số những chiếc iPhone có dung lượng tương đương còn được bán dưới dạng fullbox. Đồng thời, phía đại lý cũng cho biết, số lượng máy hiện tại khá hạn chế và chỉ còn 2 màu đen hoặc trắng.

Như vậy, giá đập hộp iPhone 11 đã giảm sâu kỷ lục hơn 14 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá trên chưa bao gồm những khuyến mại khác hay áp dụng chương trình thu cũ đổi mới. Nếu tham gia vào chương trình này, người mua có thể giảm thêm từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Thời điểm ra mắt iPhone 11 tạo được sự ấn tượng lớn tới người tiêu dùng nhờ thiết kế trẻ trung, bo tròn toàn bộ các cạnh. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên của Apple mang lại phong cách cụm camera rời ở mặt sau đặt trong khung vuông.

iPhone 11 được trang bị camera kép 12MP gồm ống kính góc rộng và ống kính siêu rộng. Xét theo tiêu chí chụp đẹp và đa dụng, iPhone 11 vẫn làm rất tốt và cho ra ảnh chất lượng cao ở mức 80-90% so với cả iPhone 15 mới. Dung lượng pin của iPhone 11 lên tới 3110mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 18W.

Hiện tại, nếu bạn muốn sở hữu một chiếc iPhone hiện đại và mạnh mẽ thì iPhone 11 không còn là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, xét về nhu cầu cơ bản như lướt web, mạng xã hội, nghe nhạc, chơi game ở cấu hình trung bình... cùng mức giá dưới 10 triệu đồng thì đây cũng là một trong những mẫu smartphone đáng quan tâm.

iPhone 12

iPhone 12 là mẫu iPhone có màn OLED rẻ nhất của Apple. Mức giá hiện tại của iPhone 12 bản 64GB được đại lý chào bán dao động từ 9,99 - 10,49 triệu đồng, trong khi bản 128 GB là 11,99 triệu đồng. Tuy nhiên, trái ngược với iPhone 11, tại một số đại lý bản 128 GB của iPhone 12 đã rơi vào tình trạng hết hàng, còn bản 64GB chỉ còn 2 lựa chọn màu sắc là green và blue.

Mức giá trên của iPhone 12 gần ngang ngửa với iPhone 11 vẫn đang được bán chính hãng. Ngoài ra, so với thời điểm mới ra mắt, giá bán của iPhone 12 đã giảm đậm gần 13 triệu đồng - xuống mức thấp nhất kể từ khi chiếc smartphone này ra mắt thị trường Việt.

Màn hình của iPhone 12 được trang bị công nghệ tấm nền OLED Super Retina XDR cùng với độ phân giải Full HD 2,532 x 1,170, mật độ điểm ảnh cực tốt lên tới 460ppi, mang lại hình ảnh chân thực, sắc nét. Về camera, chiếc điện thoại này có cụm camera kép bao gồm một cảm biến chính 12MP góc rộng và một camera phụ góc siêu rộng 12MP, cho trường nhìn lên tới 120 độ.

iPhone 12 sở hữu con chip A14 Bionic và RAM 4GB, có thể tải và chơi được các tựa game nặng một cách dễ dàng mà không hề bị giật lag hay bộ nhớ không đủ để lưu trữ. Xét về mặt hiệu năng, iPhone 12 vẫn chiếm vị thế nhất định trên thị trường smartphone và không hề thua kém những mẫu máy mới quá nhiều.

iPhone 13

Sau nhiều đợt giảm giá liên tiếp, iPhone 13 bản 128GB ghi nhận mức giá thấp nhất từ 12,59 triệu đồng, còn bản 256 GB từ 16,99 triệu đồng (giảm tối đa 12,4 triệu đồng so với thời điểm ra mắt).

iPhone 13 đánh dấu bước ngoặt lớn về mắt thiết kế khi mô-đun camera phía sau đặt theo hình chéo. Máy được trang bị một cụm camera kép 12 MP, trong đó bao gồm 1 camera chính và 1 camera góc rộng. Cả 2 camera đều sở hữu độ phân giải khá cao khiến cho việc bắt được những khung hình nét trở nên không quá khó khăn. Đồng thời, mặt trước cũng có một cảm biến 12 MP cự chất lượng giúp người dùng có thể chụp ảnh selfie hay gọi video với hình ảnh rõ nét.

iPhone 13 đã được Apple cải tiến hoàn toàn về dung lượng pin so với các thế hệ đàn anh trước đó. Sản phẩm có dung lượng pin 3.240 mAh mang đến thời lượng sử dụng gia tăng thêm 2.5 tiếng so với dòng iPhone 12.

Mẫu chip được trang bị trên Mẫu chip được trang bị trên iPhone 13 chính là Apple A15 Bionic cùng với đó là RAM từ 4-6GB hỗ trợ xử lý các tác vụ thường ngày mạnh mẽ.

iPhone 14/iPhone 14 Plus

Dòng iPhone 14 ra mắt cách đây hơn 2 năm vẫn còn hàng mới tại Việt Nam, trừ phiên bản Pro và Pro Max.

Hiện tại, số lượng iPhone 14 Plus fullbox tại Việt Nam còn rất ít nhưng giá vẫn ở mức hấp dẫn. Cụ thể, giá đập hộp iPhone 14 Plus chỉ còn 18,99 triệu cho mẫu 128GB, tăng lên 21,99 triệu cho mẫu 256GB, vẫn rẻ hơn iPhone 16 Plus đến 6 triệu đồng.

Với iPhone 14 mức giá dành cho bản 128 GB dao động từ 15,29-15,99 triệu đồng và 20,99 triệu đồng cho bản 256GB. Đặc biệt, thời điểm này, số lượng đại lý còn iPhone 14 bản 256GB khá ít và chỉ còn màu xanh.

Điểm nổi bật của iPhone 14 là màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, trong khi iPhone 14 Plus cung cấp màn hình lớn 6,7 inch - một bước tiến mới trong dòng sản phẩm không phải Pro. Cả hai model đều sử dụng chip A15 Bionic, vốn từng xuất hiện trên iPhone 13, nhưng được cải thiện GPU 5 lõi nhằm tăng hiệu suất đồ họa.

iPhone 14 cũng có tính năng phát hiện va chạm (Crash Detection) và gọi SOS qua vệ tinh (Emergency SOS via satellite) là những tính năng mới hữu ích, tăng cường khả năng an toàn cho người dùng.

iPhone 15 series

Dòng iPhone 15 vẫn là những cái tên cực hot trên thị trường smartphone với hiệu năng mạnh mẽ, tuy nhiên, giá bán của iPhone 15 series đã lao dốc khá nhanh do sức ép từ iPhone 16 series.

Cụ thể, iPhone 15 bản 128 GB đang có giá thấp nhất 17,79 triệu đồng, 2 phiên bản còn lại là 256 GB và 512 GB lần lượt ở mức 21,09 triệu đồng và 23,59 triệu đồng - tương đương giảm 4,2-7,4 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Giá đập hộp iPhone 15 Plus tiếp tục ưu đãi giảm sâu từ 3-4,3 triệu đồng tùy cấu hình lưu trữ. Trong đó, iPhone 15 Plus bản 128GB, 256GB và 512 GB lần lượt có giá 21,69 triệu đồng; 24,59 triệu đồng và 30,99 triệu đồng.

Với iPhone 15 Pro giá bán của 4 phiên bản (128GB, 256GB, 512 GB và 1TB) dao động từ 23,79 - 37,79 triệu đồng (giảm 4-5,2 triệu đồng), còn iPhone 15 Pro Max (bản 256GB, 512GB) là từ 27,89 - 32,69 triệu đồng (giảm tối đa 7,3 triệu đồng).

iPhone 16 series

iPhone 16 series hiện vẫn là dòng máy hot, nhận được sự quan tâm lớn của người dùng vì trang bị mạnh mẽ cũng như có giá trị sử dụng lâu dài. Sau Tết Nguyên Đán, iPhone 16 series tiếp tục được các đại lý tung ra nhiều chương trình hấp dẫn nhằm thu hút người mua.

Theo đó, iPhone 16 bản 128 GB, 256GB và 512GB có giá lần lượt là 20,79 triệu đồng; 23,79 triệu đồng và 27,59 triệu đồng - giảm tối đa 4,4 triệu so với giá mở bán. Tương tự, iPhone 16 Plus bản 128GB điều chỉnh xuống còn 24,69 triệu đồng, 2 phiên bản 256GB và 512GB lần lượt ở mức 27,39 triệu đồng và 31,59 triệu đồng.

Đối với iPhone 16 Pro giá bán của model này dao động từ 26,99 - 40,99 triệu đồng, tùy theo dung lượng mà khách hàng lựa chọn. Còn iPhone 16 Pro Max từ 32,29 - 44,29 triệu đồng.

iPhone 16 series được đánh giá là đnag sở hữu mức giá khá hấp dẫn đi kèm nhiều ưu đãi như thu cũ trợ mới, giảm giá tiền mặt, tặng voucher... Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16 Pro là lựa chọn hàng đầu cho người dùng thích smartphone cao cấp, nhiều trang bị mạnh và AI.