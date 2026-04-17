Ghi nhận thực tế những ngày đầu Thông tư 08 có hiệu lực: Lượng khách tăng nhưng thông suốt, không xảy ra quá tải

Cửa hàng đông nhưng không ùn ứ, 42% tự xác thực qua MyViettel

Chiều ngày 16/4, tại cửa hàng trực tiếp của Viettel Telecom tại địa chỉ 23 Lê Văn Lương, lượng khách hàng tới thực hiện các giao dịch tăng hơn so với những ngày trước. Trong đó có nhiều người đến cửa hàng để được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao. Ghi nhận thực tế của phóng viên, không có tình trạng ùn ứ hay quá tải, quá trình xác thực thuê bao của người dân diễn ra hết sức thuận lợi và thông suốt.

Viettel Telecom tăng cường tối đa nhân lực hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

Đánh giá chung về tình hình thực tế trong ngày đầu tiên Thông tư 08 chính thức có hiệu lực, đại diện Viettel Telecom cũng cho biết số lượng khách hàng trực tiếp đến hệ thống cửa hàng và các điểm hỗ trợ lưu động do Viettel bố trí có sự gia tăng đáng kể so với ngày thường. Đa phần là nhóm khách hàng lớn tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc nhóm khách hàng có nhu cầu tư vấn trực tiếp để an tâm hơn.

Tuy nhiên do có sự chuẩn bị tốt cả về công cụ, quy trình làm việc và bổ sung lực lượng hỗ trợ tăng cường, hoàn toàn không xảy ra tình trạng quá tải. Mặt khác do chủ động truyền thông tới khách hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng lớn thuê bao đăng nhập ứng dụng My Viettel để tự cập nhật thông tin thuê bao trực tuyến. Quy trình xác thực được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện, khách hàng hoàn toàn có thể tự thực hiện mọi lúc, mọi nơi mà không cần ra cửa hàng. Theo thống kê của Viettel, 42% số thuê bao hoàn thành xác thực thông tin trong ngày 15/4 là tự thực hiện qua ứng dụng MyViettel.

Người dân được nhân viên hỗ trợ sinh trắc học khuôn mặt

Người dân cũng ghi nhận sự chu đáo và quy trình hỗ trợ xác thực nhanh gọn của nhà mạng trong ngày đầu Thông tư 08 có hiệu lực. Nhận được tin nhắn của nhà mạng thông báo cần cập nhật thông tin CCCD mới, bà Phạm Thị Liên ở Phường Nhân Chính đã tranh thủ đến cửa hàng để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ. Sau khi thực hiện các thao tác chụp ảnh căn cước công dân 2 mặt, chụp ảnh chân dung, bà được hướng dẫn quét chíp trên giấy tờ tùy thân và hoàn tất chưa đầy 3 phút. "Con trai tôi bảo cứ để đó tối sẽ về làm cho mẹ nhưng đang lúc rảnh tôi ra cửa hàng làm luôn cho yên tâm, thủ tục cũng nhanh gọn và chu đáo", bà Liên chia sẻ.

Hơn 7000 điểm hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc

Song song với hỗ trợ bằng các công cụ số trên nền tảng online, Viettel Telecom hiện tại cũng đẩy mạnh kênh hỗ trợ trực tiếp tại các khu vực khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, qua đó đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc thao tác công nghệ. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 7000 điểm hỗ trợ được triển khai tới cấp xã trên toàn quốc nhằm đưa chiến dịch hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao sớm về đích.

Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng Viettel, cửa hàng ủy quyền, cùng các đối tác như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS… cũng được huy động 100% để khách hàng được hỗ trợ tại nơi gần nhất./.