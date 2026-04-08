GrabX 2026 và tham vọng AI: Khi "Siêu Ứng Dụng" muốn trở thành "Trợ Lý Thông Minh"

Tại sự kiện thường niên GrabX 2026 diễn ra tại Jakarta vừa qua, Grab đã chính thức công bố 13 trải nghiệm mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm cốt lõi trong thông báo lần này của Grab nằm ở hạ tầng có tên gọi Intelligence Layer. Đây là "bộ não" được xây dựng dựa trên kho dữ liệu khổng lồ từ 20 tỷ chuyến xe và đơn hàng



Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống này đóng vai trò chuyển hóa những biến số thực tế như thời tiết, mật độ giao thông hay hành vi mua sắm thành các giải pháp tự động hóa.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab, nhấn mạnh rằng AI nên đảm trách phần việc khó khăn nhất để phục vụ cho những người cần nó nhất.



Trong số 13 tính năng mới, các giải pháp dành cho người dùng cá nhân thể hiện rõ nỗ lực cá nhân hóa sâu sắc của Grab



Tính năng Đặt xe nhóm (Group Ride) được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen di chuyển khi cho phép tối ưu lộ trình cho 4 hành khách khác nhau, giúp giảm chi phí lên tới 40%. Đây là một ví dụ điển hình của việc dùng AI để giải quyết bài toán kinh tế cho người dùng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Song song đó, sự xuất hiện của Grab AI Assistant và Grab Shopping Agent cho thấy tham vọng thâm nhập sâu hơn vào đời sống tinh thần của khách hàng



Thay vì chỉ là công cụ đặt món hay gọi xe, AI giờ đây có thể nhận diện danh sách mua sắm qua hình ảnh, ghi âm và tự động đề xuất phương án thay thế phù hợp từ nhiều nhà bán khác nhau. Điều này cho thấy Grab đang cố gắng giảm bớt "áp lực lựa chọn", một trong những rào cản lớn nhất của các ứng dụng đa dịch vụ hiện nay.

Ở mảng tài chính, tính năng Cho vay tiêu dùng (Cash Loan) dựa trên hệ thống đánh giá tín dụng bằng AI là một bước đi chiến lược nhắm vào nhóm khách hàng "underbanked" (chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng) tại Đông Nam Á. Việc phê duyệt khoản vay dựa trên dữ liệu nội bộ thay vì hồ sơ truyền thống giúp hạ thấp rào cản tiếp cận nguồn lực tài chính cho người dân khu vực.

Một điểm đáng chú ý tại GrabX 2026 là các công nghệ nhắm trực tiếp vào vận hành thực tế tại cửa hàng. Tính năng Quản lý cửa hàng ảo (Virtual Store Manager) sử dụng thị giác máy tính để giám sát vệ sinh và lưu lượng nhân sự qua hệ thống CCTV có sẵn. Điều này đánh dấu bước tiến của Grab trong việc hỗ trợ các đối tác thương nhân quản lý từ xa một cách hiệu quả hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp nền tảng bán hàng.

Lộ trình tại thị trường Việt Nam

Mặc dù 13 trải nghiệm này đã được công bố đồng loạt, nhưng lộ trình triển khai sẽ có sự phân hóa theo từng thị trường dựa trên quy định pháp lý địa phương



Tại Việt Nam, người dùng có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của tính năng Đặt xe nhóm (Group Ride) vào quý III năm nay. Các tính năng như Grab AI Assistant, Grab Shopping Agent và GrabMaps dành cho người dùng cũng được dự kiến triển khai vào giai đoạn cuối năm 2026.

Tuy nhiên, một số tính năng phức tạp hơn như Tap to Pay được dự kiến sẽ phải đợi đến năm 2027 để ra mắt tại thị trường Việt Nam. Điều này cho thấy dù công nghệ đã sẵn sàng, việc thích nghi với hệ sinh thái thanh toán và quy định tài chính tại mỗi quốc gia vẫn là bài toán mà Grab cần giải quyết một cách thận trọng.

Việc Grab đầu tư mạnh mẽ vào AI trong bối cảnh thị trường siêu ứng dụng đang bão hòa cho thấy một chiến lược dài hạn: Không còn cạnh tranh thuần túy bằng khuyến mãi, mà cạnh tranh bằng sự thấu hiểu và tính hữu dụng



Liệu sự chuyển mình này có giúp Grab giữ vững vị thế dẫn đầu trước làn sóng các ứng dụng chuyên biệt khác hay không, câu trả lời sẽ nằm ở mức độ đón nhận thực tế từ 200.000 người dùng trong chương trình trải nghiệm sớm (Early Access) và hàng triệu người dùng chính thức trong thời gian tới.