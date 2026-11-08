Ghé làng cổ 500 tuổi ăn món bánh tiến vua 5 màu tượng trưng cho ngũ hành, bí mật về chiếc om nấu cơm hoàng đế khiến dàn cast Quán Nhà Haha ngỡ ngàng

Không chỉ có những màn tung hứng hài hước hay chuyện bếp núc quen thuộc, tập 4 Quán Nhà Haha đưa khán giả đến với một lát cắt thú vị của văn hóa Huế. Trong chuyến ghé thăm làng cổ Phước Tích, các thành viên được tự tay trải nghiệm nghề gốm, thưởng thức mâm bánh truyền thống từng gắn với cung đình và lắng nghe câu chuyện về những chiếc om đất dùng để nấu cơm dâng vua.

Đằng sau những món ăn và vật dụng tưởng chừng giản dị là cả một kho tàng ký ức về làng nghề, những phong tục xưa và nỗi trăn trở của người dân địa phương trong việc gìn giữ di sản cho thế hệ sau.

Món bánh tiến vua 5 màu và câu chuyện chiếc om nấu cơm hoàng đế

Trong tập 4, dàn cast Quán Nhà Haha có dịp khám phá làng cổ Phước Tích, nơi lưu giữ nghề gốm truyền thống với lịch sử hơn 500 năm. Tại đây, các thành viên được chú Hiền giới thiệu về lịch sử hình thành ngôi làng, vốn bắt đầu từ sự quy tụ của 12 dòng tộc, đồng thời tìm hiểu những phẩm chất cần có của một người nghệ nhân làm gốm.

Không chỉ quan sát, các nghệ sĩ còn trực tiếp trải nghiệm công việc của người thợ, qua đó cảm nhận rõ hơn sự tỉ mỉ và công sức cần thiết để tạo nên một sản phẩm thủ công.

Rời không gian làm gốm, cả đoàn ghé thăm nhà chị Hiền và được chiêu đãi một mâm bánh truyền thống đậm chất Huế. Trong số đó, món bánh bông cây tiến vua đặc biệt thu hút sự chú ý bởi hình thức và câu chuyện phía sau.

Theo lời giới thiệu tại chương trình, bánh bông cây từng được những nghệ nhân làm bánh chế biến để dâng lên vua. Món bánh có năm màu sắc, tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Từ một món ăn nhỏ, câu chuyện mở ra những quan niệm văn hóa được người xưa gửi gắm qua cách chế biến và trình bày ẩm thực.

Bên cạnh bánh bông cây, dàn cast còn thưởng thức bánh ướt thịt heo, bánh quai vạc, bánh ngọt làm từ hạt sen địa phương, bánh xu xê và bánh ít tôm thịt. Những món bánh quen thuộc với người Huế trở nên thú vị hơn khi được thưởng thức ngay tại ngôi làng lưu giữ nhiều giá trị truyền thống. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng không kém lại đến từ cuộc gặp gỡ cụ Diễn, nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng.

Theo lời cụ Diễn, làng Phước Tích được thành lập vào năm 1470. Nghề gốm nơi đây từng có thời kỳ gắn với việc chế tác những chiếc om đất dùng để nấu cơm dâng vua. Cụ kể rằng đất của làng được lựa chọn để làm om, một niềm vinh dự lớn đối với người dân Phước Tích. Cũng từ đó, câu nói "Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế" trở thành niềm tự hào của làng nghề.

Đáng chú ý, cụ Diễn còn tiết lộ một chi tiết khiến câu chuyện càng thêm đặc biệt: Những chiếc om sau khi làm xong không được giữ lại trong làng mà phải đập vỡ. Theo lời cụ, nếu người dân giữ lại, họ có thể bị xem là bắt chước vua và phạm tội bất kính. Bởi vậy, dù nghề làm om từng gắn với câu chuyện phục vụ hoàng cung, không phải người dân Phước Tích nào cũng từng được nhìn thấy chiếc om nấu cơm dâng vua.

Không chỉ kể chuyện xưa, cụ Diễn còn bày tỏ niềm tự hào về màu gốm đặc trưng của Phước Tích, điều mà theo cụ, những nơi khác khó có thể tạo ra giống hệt. Niềm tự hào ấy đi cùng nỗi lo khi việc truyền nghề hiện nay chủ yếu vẫn theo hình thức cha truyền con nối, chưa có cơ sở đào tạo chuyên biệt, trong khi phần lớn người trẻ đã rời quê để học tập và lập nghiệp.

Câu chuyện của chị Hiền cũng khiến các thành viên suy ngẫm. Sau 18 năm sống xa quê, chị quyết định trở về, gắn bó với làng và tham gia phát triển du lịch địa phương. Điều chị mong muốn không chỉ là đưa du khách đến Phước Tích, mà còn tìm được cách bảo tồn nghề gốm và những giá trị văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Lắng nghe những chia sẻ ấy, dàn cast cùng trao đổi về hướng phát triển du lịch phù hợp để làng nghề có thêm cơ hội được biết đến mà vẫn giữ được bản sắc. Riêng Hai Thiện bày tỏ sự yêu thích với tinh thần nghệ thuật của các nghệ nhân, từ cách họ làm gốm đến cách kể chuyện về quê hương. Sự nhiệt huyết ấy khiến anh muốn nán lại lâu hơn để khám phá ngôi làng.

Từ bữa cháo của cô Bé đến bài hát về người phụ nữ Huế

Sau chuyến tham quan, các thành viên trở về nhà và được cô Bé chuẩn bị một nồi cháo bò nóng hổi. Bữa ăn giản dị nhưng ấm cúng khiến cả nhà liên tục dành lời khen.

Dù đang vắng mặt vì lịch trình riêng, Quốc Thiên vẫn gọi điện hỏi thăm mọi người. Vừa nhìn thấy cô Bé, nam ca sĩ đã ngọt ngào chào "con chào má", đồng thời tiết lộ đã chuẩn bị quà để mang về khi trở lại vào ngày hôm sau.

Trong bữa tối, các thành viên đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cô Bé luôn tất bật chăm lo mọi việc nhưng vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, thư thái. Sự đảm đang ấy trở thành nguồn cảm hứng để Cả Thuận, Hai Thiện và Ba Nam ngồi lại sáng tác một bài hát về người phụ nữ Huế.

Từ những điều quan sát được trong cuộc sống thường ngày của cô Bé, cả ba muốn đưa vào ca khúc hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, có phần bẽn lẽn nhưng luôn chu đáo, tháo vát. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy hành trình tại Huế không chỉ mang đến trải nghiệm du lịch, mà còn tạo cảm hứng sáng tạo cho các nghệ sĩ.

Quán Nhà Haha bán món chay Sơn Tinh - Thủy Tinh, cả nhà rối tung vì tên gọi

Trở lại công việc kinh doanh, Quán Nhà Haha bước vào ngày bán mới với thực đơn chay gồm bún nước và miến khô. Tuy nhiên, thay vì gọi tên món theo cách thông thường, Hai Thiện bất ngờ đề xuất đặt tên hai món lần lượt là Thủy Tinh và Sơn Tinh. Ý tưởng lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian nhanh chóng được cả nhà hưởng ứng, nhưng cũng khiến các thành viên không ít lần nhầm lẫn khi chuẩn bị và phục vụ món ăn.

Trong gian bếp, Cả Thuận đảm nhận vai trò bếp trưởng món miến khô, còn cô Bé phụ trách bún nước. Quốc Thiên cũng trở lại sau một ngày vắng mặt, mang theo quà cho mọi người trước khi nhanh chóng nhập cuộc.

Không khí càng náo nhiệt khi Tư Tâm trổ tài xào cà rốt nhưng quá trình chế biến có phần trục trặc, khiến Cả Thuận và Minh Hằng phải hồi hộp theo dõi. Ở một góc khác, Út Khánh liên tục được giao lấy nguyên liệu, dụng cụ, còn Quốc Thiên thì không ngừng chảy nước mắt vì công đoạn cắt hành.

Đến lúc bán hàng, tên gọi Sơn Tinh - Thủy Tinh tiếp tục tạo ra những tình huống hài hước. Út Khánh không chỉ nhận món mà còn nhiệt tình kể cho thực khách nghe câu chuyện dân gian gắn với hai món ăn. Dù phần giới thiệu có phần dài dòng, những vị khách vẫn vui vẻ hưởng ứng và tung hứng cùng nam diễn viên.

Chưa hết, một cuộc tranh luận nhỏ về ly trà do Tư Tâm pha cũng khiến cả quán náo nhiệt. Khi Cả Thuận nhận xét trà hơi nhạt, Quốc Thiên lập tức phản bác rằng như vậy mới giúp giải khát. Chứng kiến màn tranh luận, Minh Hằng hài hước nhận xét: "Bán đồ chay nhưng tâm không tịnh".

Khép lại ngày bán nhiều tiếng cười, quán đón hai vị khách đặc biệt là mẹ của Tư Tâm và dì của Cả Thuận.

Bên cạnh những câu chuyện thú vị trong tập 4, Quán Nhà Haha cũng ghi nhận các thành tích đáng chú ý sau những tập đầu phát sóng. Theo thông tin từ chương trình, sau ba tuần lên sóng, show đạt 10 triệu lượt xem trên YouTube, liên tiếp giữ vị trí Top 1 rating trên VTV3 và dẫn đầu bảng xếp hạng Top 5 chương trình thực tế có tương tác nổi bật nhất tuần của Kompa trong giai đoạn 26/10-1/11/2026.

Từ chiếc om đất nấu cơm dâng vua, mâm bánh Huế ngũ sắc đến câu chuyện những người chọn trở về gìn giữ nghề truyền thống, tập 4 Quán Nhà Haha mang đến nhiều chất liệu văn hóa đáng chú ý. Những tiếng cười trong gian bếp vẫn là một phần quen thuộc của chương trình, nhưng chính những cuộc gặp gỡ với con người và di sản địa phương đã tạo nên chiều sâu cho hành trình lần này.

Quán Nhà Haha phát sóng lúc 20h thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, 20h30 trên YouTube Yeah1 Show và ứng dụng MangoPlus.