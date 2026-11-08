Phan Như Thảo kỷ niệm 11 năm ngày cưới với đại gia hơn 26 tuổi, ái nữ 10 tuổi thành tâm điểm

Mới đây, Phan Như Thảo đăng tấm ảnh gia đình kỷ niệm 11 năm ngày cưới cùng đại gia Đức An và con gái Bồ Câu.

Người đẹp dành những lời âu yếm cho chồng đại gia: "Em! chẳng biết phải làm sao nếu một ngày không có anh. Chuyện gì cũng có anh. Khó khăn có anh. Mệt mỏi có anh. Vui buồn cũng có anh. Đến bữa ăn ngon cũng có người nấu sẵn chờ em về!".



Con gái Phan Như Thảo thu hút sự chú ý với ngoại hình nổi bật.

Gia đình Phan Như Thảo nhận nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Trong đó, cô bé Bồ Câu lên 10 tuổi trở thành tâm điểm. Cô bé ngày càng xinh xắn, cao lớn, được nhiều người dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Trước đó vài ngày, đại gia Đức An cũng đăng một đoạn clip bé Bồ Câu trượt băng và cười tươi rói nhân sinh nhật 10 tuổi của cô bé. Được biết, cô bé rất yêu thích bộ môn trượt băng và được cả ba và mẹ ủng hộ. Phan Như Thảo cũng trượt băng cùng để động viên con gái.

Con gái Phan Như Thảo rất yêu thích trượt băng.

Con gái của cựu người mẫu Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An có tên thật là Anastasia Phan Nguyễn, thường được bố mẹ gọi thân mật là Bồ Câu.

Sinh năm 2016, bé hiện 10 tuổi và nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật với đôi chân dài, vóc dáng cao ráo và gương mặt được nhận xét giống bố như đúc. Càng lớn, Bồ Câu càng đáng yêu, tự tin và thường xuyên trở thành chủ đề được chú ý qua những hình ảnh gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Bé Bồ Câu được bố hết sức cưng chiều.

Từ nhỏ, Bồ Câu đã được bố mẹ yêu thương, chăm sóc chu đáo và tạo điều kiện sống đầy đủ. Doanh nhân Đức An từng chia sẻ anh rất thích tự tay chăm sóc con gái, từ những việc nhỏ như tắm rửa, cho ăn đến ru con ngủ, thay vì giao phó hoàn toàn cho người giúp việc.

Dù sở hữu điều kiện kinh tế dư dả, nam doanh nhân vẫn có quan điểm nuôi dạy con khá đặc biệt khi muốn bé trưởng thành theo kiểu "con nhà nghèo", biết tự lập, trân trọng giá trị lao động và không phụ thuộc vào vật chất.

Vẻ dễ thương của cô bé Bồ Câu.

Về phía Phan Như Thảo, nữ người mẫu cũng dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành, chú trọng chăm sóc sức khỏe và tạo môi trường phát triển tốt cho bé.

Cả hai mong muốn Bồ Câu lớn lên trong tình yêu thương, được hưởng cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn biết tự chăm sóc bản thân, sống giản dị và có trách nhiệm. Với vợ chồng Phan Như Thảo, con gái không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là ưu tiên lớn trong cuộc sống gia đình.



