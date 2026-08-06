Georgina Rodriguez vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân, tiết lộ cuộc trò chuyện chân thành với siêu sao Cristiano Ronaldo sau khi cô trở thành nạn nhân của những lời miệt thị vóc dáng trên mạng xã hội.

Sở hữu cuộc sống vạn người mơ bên cạnh một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, Georgina Rodriguez cũng phải đối mặt với áp lực dư luận khủng khiếp. Bên cạnh sự quan tâm tích cực, cô thường xuyên trở thành mục tiêu công kích của những kẻ miệt thị ngoại hình.

Mới đây, sau khi những bức ảnh chụp cô trên du thuyền trong kỳ nghỉ hè trở thành chủ đề bàn tán và chê bai về vóc dáng, người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội đã quyết định lên tiếng. Trong một bài đăng, Georgina đã chia sẻ lại cuộc trò chuyện riêng tư đầy xúc động với vị hôn phu Cristiano Ronaldo – người đã tiếp thêm cho cô sự tự tin giữa những luồng dư luận tiêu cực.

"Tôi đã tâm sự chuyện này với Cris và bảo anh ấy: Em lo rằng bây giờ người ta đang chê em béo, trong khi em kiếm sống nhờ vào hình ảnh của mình.

Anh ấy liền đáp: Em đâu có sống nhờ vào hình ảnh. Em sống bằng chính con người em. Một người phụ nữ hoàn hảo, xinh đẹp, có một thân hình tuyệt vời, một người mẹ tốt, thành công và sống hết mình với tình yêu. Em còn muốn gì hơn nữa chứ? Việc bị người khác ghen tị là chuyện bình thường thôi".

Ronaldo trấn an bạn gái bị miệt thị ngoại hình (Ảnh: IG)

Bên cạnh lời trấn an từ Ronaldo, Georgina cũng gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin và tư tưởng đón nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể. Bản thân là mẹ của một gia đình đông đúc nuôi dạy 5 người con cùng Ronaldo (bao gồm 2 con chung sinh học và các con riêng của CR7), cô coi việc bảo vệ góc nhìn lành mạnh về ngoại hình là bài học quan trọng dành cho các con.

"Cơ thể tôi rồi sẽ thay đổi, giống như cơ thể của mọi người phụ nữ khác. Và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục thay đổi trong nhiều năm nữa, vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn đang sống", Georgina khẳng định.

"Tôi là mẹ của những đứa trẻ tuyệt vời, trong đó có các cô con gái rồi đây sẽ trở thành những người phụ nữ trong tương lai. Nếu có một điều tôi muốn dạy các con cùng với Cris, người mà tôi vô cùng tự hào vì những giá trị chuẩn mực của một người cha thì đó là giá trị của một con người không bao giờ phụ thuộc vào diện mạo bên ngoài hay ý kiến của những người xa lạ".

Vợ sắp cưới của Ronaldo đáp trả mạnh mẽ lời chê bai (Ảnh: BackGrid)

Chuyện các ngôi sao bị soi xét vóc dáng mỗi mùa hè vốn không còn xa lạ, nhưng Georgina đặt ra câu hỏi về những tiêu chuẩn vô hình mà xã hội đang áp đặt lên phụ nữ: "Năm nào cơ thể tôi cũng lại thành chủ đề trên mạng xã hội. Tôi tự hỏi chuẩn mực nằm ở đâu? Ai là người quyết định thế nào là một cơ thể đúng chuẩn? Chúng ta thực sự vẫn nghĩ rằng hạnh phúc phụ thuộc vào kích cỡ cơ thể sao? Tôi yêu những đường cong của mình và trân trọng cơ thể đã cho tôi sức mạnh để sống, để yêu thương và tạo ra sự sống".

Lời chia sẻ của Georgina nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng mạng. Trong bối cảnh tình trạng miệt thị ngoại hình ngày càng gây ra nhiều hệ lụy tâm lý tiêu cực như trầm cảm hay mất tự tin ở phái đẹp, hành động dũng cảm đối mặt và thông điệp văn minh của cô cùng Ronaldo được xem là một nguồn động viên lớn cho phụ nữ trên toàn thế giới.