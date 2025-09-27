Trên MXH luôn có không ít mỹ nhân gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng gợi cảm. Đặc biệt, vòng 1 đầy đặn và quyến rũ trở thành điểm nhấn giúp họ nổi bật, luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Quyên Qui

Quyên Qui (Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998) là gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt là sau show hẹn hò Đảo Thiên Đường và đảm nhận một số vai diễn. Chính sự duyên dáng, ngoại hình nổi bật và cách nói chuyện tự tin đã giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn riêng và có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Ngoài ra, Quyên Qui còn phát triển công việc người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung.

Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, Quyên Qui còn nổi bật bởi vòng 1 gợi cảm cùng vóc dáng cân đối. Cô theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ, thường xuyên diện những thiết kế cut-out hoặc váy cúp ngực để khoe khéo đường cong. Sự pha trộn giữa nét đáng yêu và vẻ sexy trưởng thành giúp Quyên Qui trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc nhiều nhất khi nói đến hot girl có vòng 1 đẹp ở Việt Nam.

Quyên Qui thường chọn trang phục khoe trọn đường cong nóng bỏng

Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn (Nguyễn Ngọc Bình An Kaity, sinh năm 1999) nổi lên từ clip hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà. Sau đó cô nàng được nhà sản xuất Charlie Nguyễn chọn vào vai nữ chính phim Em Chưa 18, trở thành hiện tượng phòng vé. Với bước đà này, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án phim điện ảnh khác như Gái Già Lắm Chiêu, Tiệc Trăng Máu,... và gần nhất là Tử Chiến Trên Không.

Ngoại hình của Kaity Nguyễn cũng luôn gây chú ý. Dù chỉ cao khoảng 1m50 nhưng Kaity sở hữu vóc dáng tuyệt đối gợi cảm. Gu thời trang của cô thiên về sự hiện đại, pha trộn giữa dễ thương và quyến rũ. Khi lên thảm đỏ hay dự sự kiện, Kaity thường chọn những bộ váy cúp ngực hoặc ôm sát, giúp tôn lên lợi thế hình thể.

Kaity Nguyễn 10 điểm không có nhưng!

Hàn Hằng

Hàn Hằng (Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999) nổi tiếng từ mạng xã hội với biệt danh “hot girl tạp hóa”. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng phong cách gợi cảm, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Hiện tại, Hàn Hằng đã kết hôn với Huyme và có con nhưng vẫn là mỹ nhân nóng bỏng khó thay thế với cư dân mạng.

Bởi lẽ mỹ nhân Thanh Hóa luôn được cư dân mạng ngưỡng mộ về khoản nhan sắc và vóc dáng. Hơn ai hết, Hàn Hằng cũng nắm bắt rõ lợi thế của mình, ưu ái cho kiểu bikini 2 mảnh để khoe trọn vòng 1 căng đầy bốc lửa cùng vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa. Làn da trắng mịn và lối makeup cool tone cũng là 1 điểm cộng giúp những bức hình của cô thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích.

Thậm chí nhiều người còn cho rằng ở Việt Nam khó ai bì kịp Hàn Hằng khoản thả dáng với bikini.

Mỗi lần Hàn Hằng tung ảnh bikini là dân mạng lại trầm trồ

Xoài Non

Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là mỹ nhân nổi bật nhờ vẻ đẹp lai Tây, ngoại hình xinh xắn và chăm hoạt động trên mạng xã hội. Hiện tại, cô còn được chú ý bởi mối quan hệ với Gil Lê, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các khoảnh khắc đời thường, đăng ảnh hẹn hò.

Về vóc dáng và phong cách, Xoài Non thường thu hút sự chú ý nhờ nét gợi cảm, đường cong thu hút. Thời gian gần đây, Xoài Non được soi dấu hiệu tăng cân, hình ảnh body đầy đặn hơn trước. Tuy nhiên cô nàng không quá để ý, tập trung giảm cân và đều đặn diện bikini, váy cắt xẻ, váy ôm sát để khoe đường nét cơ thể.

Xoài Non cũng là mỹ nữ gợi cảm quen mặt

DJ Mie

DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, sinh năm 1995) là một trong những nữ DJ hàng đầu Việt Nam. Cô ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc sôi động, khả năng mix nhạc chuyên nghiệp và ngoại hình nổi bật. Không chỉ hoạt động tại các sân khấu trong nước, DJ Mie còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, gameshow, giúp tên tuổi lan tỏa mạnh mẽ.

Cô sở hữu vòng 1 đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn và gu thời trang gợi cảm. Khi đứng trên sân khấu, DJ Mie thường chọn crop-top, bra top hoặc những bộ outfit cắt xẻ táo bạo, vừa thuận tiện cho việc biểu diễn, vừa tôn lên đường cong quyến rũ. Thần thái tự tin và sự cuốn hút của DJ Mie khiến cô luôn nổi bật trong mọi khung hình.

DJ Mie 0 điểm... không điểm nào để chê!

Có thể thấy, mỗi mỹ nhân đều mang một vẻ đẹp và sức hút riêng. Từ phong cách gợi cảm bốc lửa đến nét ngọt ngào quyến rũ, họ đều để lại dấu ấn khó phai. Còn theo bạn, ai là nữ thần nóng bỏng trong lòng bạn?

