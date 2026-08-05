Victoria Beckham vừa xuất hiện cực kỳ quyến rũ bên cạnh David cởi trần trên siêu du thuyền trị giá 16 triệu bảng Anh tại Cannes.

Ở tuổi 52, cựu thành viên Spice Girls vẫn giữ được thân hình mảnh mai đáng mơ ước. Cô tự tin phô diễn đường cong trong bộ bikini cổ yếm Tora trị giá 95 bảng của thương hiệu Agent Provocateur với những khoảng xuyên thấu táo bạo. Bà Becks khéo léo kết hợp cùng chiếc mũ cối rộng vành và sau đó thay sang chiếc váy đen nhỏ nhắn quen thuộc. Trái ngược với phong cách thời trang của vợ, David Beckham lại khoe trọn vẻ vạm vỡ và dàn hình xăm ấn tượng khi tắm gội ngay trên mạn thuyền trong chiếc quần bơi xanh nhạt.

Vicrotia ngoài 50 vóc dáng vẫn quyến rũ (Ảnh: BackGrid)

Chuyến nghỉ dưỡng còn có con trai thứ 2 của Beckham là Romeo (Ảnh: BackGrid)

Vóc dáng nuột nà của vợ Beckham (Ảnh: BackGrid)

Cả hai thoải mái trò chuyện thân mật (Ảnh: BackGrid)

Beckham chống nắng kỹ khi nằm trên du thuyền (Ảnh: BackGrid)

Chuyến đi còn có sự góp mặt của cậu con trai thứ Romeo cùng bạn gái người mẫu kiêm DJ Kim Turnbull. Trước khi cập bến Cannes, cả gia đình đã có chuỗi ngày du ngoạn qua quần đảo Balearic và St Tropez.

Tuy nhiên, bầu không khí êm đềm của chuyến đi khó giấu được những sóng gió ngầm. Đáng chú ý, St Tropez cũng chính là nơi Brooklyn Beckham và vợ – ái nữ tỷ phú Nicola Peltz đang nghỉ dưỡng trên du thuyền của cha nuôi Elton John. Dù danh ca Elton John đã gắn bó với vợ chồng Beckham hơn ba thập kỷ, ông dường như đang đứng về phía vợ chồng Brooklyn khi thoải mái tiếp đón cặp đôi trẻ trên tầng thưởng ngoạn.

Mối quan hệ giữa gia đình Beckham và Brooklyn đã rơi vào bế tắc nghiêm trọng kể từ sau Giáng sinh 2024. Đỉnh điểm của mâu thuẫn diễn ra vào tháng 1 vừa qua, khi Brooklyn bất ngờ tung ra bản tuyên bố dài 6 trang, công khai từ bỏ "Thương hiệu Beckham". Anh tố cáo bố mẹ kiểm soát cuộc sống, tìm cách chia rẽ tình cảm vợ chồng anh và thậm chí còn yêu cầu mọi giao tiếp từ nay về sau phải thực hiện qua luật sư. Dù David và Victoria vừa có chuyến đi Mỹ cùng các con để theo dõi World Cup, Brooklyn – hiện sống tại California – vẫn tuyệt đối né tránh mọi cuộc gặp gỡ với gia đình.

Sự rạn nứt gia đình diễn ra trái ngược hoàn toàn với đế chế kinh doanh đang bùng nổ của David Beckham. Huyền thoại bóng đá Anh gần đây đã trở thành vận động viên thể thao tỷ phú đầu tiên của Xứ sở sương mù với khối tài sản tích lũy đạt 1,185 tỷ bảng Anh. Nhờ hiệu ứng World Cup cùng vô số hợp đồng quảng cáo đắt giá, tài chính của anh dự kiến sẽ còn tăng trưởng kỷ lục trong năm nay. Thành công rực rỡ trên thương trường là vậy, nhưng đối với David Beckham lúc này, bài toán hàn gắn rạn nứt với cậu con trai cả xem ra vẫn là thách thức chưa có lời giải.