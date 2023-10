Gel hỗ trợ thụ thai - giải pháp cho các cặp vợ chồng chậm con, mong muốn có thai theo cách tự nhiên

Vậy, làm thế nào để vượt qua những rào cản này và tiến gần hơn đến ước mơ "có con"? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một giải pháp tuyệt vời, có thể dễ dàng thực hiện tại nhà, qua bài viết sau đây.

1. Tình trạng hiếm muộn hiện nay

Vô sinh được định nghĩa là tình trạng một cặp vợ chồng không có khả năng mang thai sau 6 tháng đến 1 năm quan hệ tình dục thường xuyên không được bảo vệ. Ở Việt Nam, tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, nghĩa là có từ 700.000 đến 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Đáng báo động có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, cứ 100 cặp vợ chồng vô sinh thì nguyên nhân do vợ là 40%, do chồng là 30%, do cả hai người đều có bệnh là 20% và 10% không rõ nguyên nhân.

Sự thật là các cặp vợ chồng không thể dễ dàng mang thai, ngay cả khi cả hai đối tác đều hoàn toàn khỏe mạnh. Xác suất mang thai ở một người phụ nữ thậm chí không cao hơn 25% trong các điều kiện tối ưu trong mỗi tháng cố gắng. Tỷ lệ vô sinh nam – nữ đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa so với trước đây.

2. Môi trường âm đạo axit và thách thức đối với tinh trùng trong quá trình thụ thai:

Mặc dù người ta đã xác định rõ rằng độ pH âm đạo và chất nhầy cổ tử cung đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng của tinh trùng sau khi giao hợp, nhưng tầm quan trọng của chúng trong vô sinh không rõ nguyên nhân thường bị đánh giá thấp.

Hàm lượng axit quá cao trong âm đạo không trực tiếp gây ra nhưng sẽ góp phần làm giảm khả năng sinh sản ở nữ giới. Vì độ pH âm đạo tối ưu để duy trì khả năng sống sót và khả năng di chuyển của tinh trùng nằm trong khoảng từ 7,0 đến 8,5. Trên thực tế, khả năng vận động của tinh trùng giảm ở độ pH âm đạo dưới 6,0. Tuy nhiên, việc giảm thể tích tinh dịch và/hoặc giảm tiết dịch kiềm ở túi tinh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản do khả năng đệm của tinh dịch chống lại độ axit âm đạo trở nên không đủ.

3. Giải pháp hỗ trợ tăng khả năng thụ thai cho các cặp vợ chồng chậm con, mong muốn có thai theo cách tự nhiên

Các loại gel bôi trơn tạo môt trường PH tối ưu giúp cho tăng khả năng thụ thai là chìa khóa giúp các cặp đôi dễ dàng thụ thai hơn.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra phần lớn các gel bôi trơn thông thường đều chứa các chất bảo quản diệt tinh trùng như Paraben, Benzoat…, hay thậm chí chất tạo độ nhớt như silicon và dầu khoáng, những thành phần này có thể không chỉ gây hại cho tinh trùng mà còn có nguy cơ biến mục đích ban đầu của việc sử dụng gel bôi trơn để giúp cuộc yêu trơn tru hỗ trợ việc thụ thai, lại thành một phương pháp "ngừa thai" vô ý.

Vậy nên, nếu bạn đang dự định có con, hãy ưu tiên lựa chọn cho mình một dòng gel bôi trơn chuyên dụng tăng thụ thai, "thân thiện tinh trùng" và chứa các thành phần giúp tạo môi trường pH thuận lợi cho tinh trùng hoạt động.

Để lựa chọn gel bôi trơn phù hợp với nhu cầu tạo ra môi trường pH thuận lợi cho việc thụ thai, chúng ta cần xem xét đến thành phần và cấu tạo của sản phẩm đáp ứng các tiêu chí sau:

Tạo môi trường lý tưởng cho tinh trùng di chuyển đến trứng: Chứa các thành phần (muối Natri photphat, Natri bicacbonat, acid citric) giúp tăng pH đến giá trị thuận lợi cho khả năng di chuyển tự nhiên của tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên.

Bảo vệ tinh trùng: gel phải được bào chế tương đồng với tinh dịch giúp hình thành môi trường tối ưu cho tinh trùng, thành phần càng gần với điều kiện sinh lý của tinh trùng càng tốt vì tinh trùng dễ bị thay đổi môi trường.

Tăng khả năng vận động của tinh trùng: thành phần myo-inositol giúp cải thiện khả năng vận động của tinh trùng

Hỗ trợ "cuộc yêu" thuận lợi: chứa natri hyaluronate giúp làm ẩm môi trường âm đạo, giảm tình trạng khô hạn, duy trì độ ẩm, bôi trơn "cô bé" tạo cảm giác trơn tru tự nhiên.

An toàn cho sức khỏe: sản phẩm lành tính, không chứa các chất bảo quản gây hại tinh trùng như paraben và các thành phần cản trở tinh trùng di động như silicon, dầu khoáng. Thiết kế dạng tuýp dùng 1 lần giúp giảm thiểu được khả năng nhiễm khuẩn cho sản phẩm. An toàn với người dùng.

Gel bôi trơn âm đạo tăng khả năng thụ thai GYNELLA® Natal Ferti Gel là gel bôi trơn âm đạo dùng trong quan hệ tình dục giúp hỗ trợ khả năng thụ thai cho các cặp vợ chồng muốn có con theo cách tự nhiên. Nhờ vào công thức độc đáo, GYNELLA® Natal Ferti Gel giúp tạo môi trường tối ưu, hỗ trợ khả năng di động của tinh trùng, nhờ thành phần gần giống với tinh dịch giúp tinh trùng dễ dàng di chuyển, cung cấp năng lượng, bảo vệ sự toàn vẹn của tinh trùng, ngăn ngừa sự tăng độ dính của tinh dịch, giúp rút ngắn thời gian tinh trùng gặp trứng, tăng khả năng đậu thai tự nhiên, sản phẩm còn có thể kích thích tinh trùng do có chứa myo-inositol, duy trì độ pH âm đạo phù hợp cho quá trình thụ thai tự nhiên, giữ ẩm, bôi trơn âm đạo, tạo thuận lợi cho quan hệ vợ chồng.

Gel bôi trơn âm đạo tăng khả năng thụ thai GYNELLA® Natal Ferti Gel nên được sử dụng trước khi giao hợp trong giai đoạn rụng trứng, đây là thời điểm tính chất của chất nhầy cổ tử cung đang thay đổi. Chất nhầy trở nên kiềm hơn và GYNELLA® Natal Ferti Gel giúp duy trì giá trị pH này, phù hợp cho quá trình thụ thai tự nhiên. Hơn nữa sau khi xuất tinh, tinh dịch có thể đông đặc và phải mất 30 phút để hóa lỏng. Tinh dịch đã hóa lỏng là một thể dịch đồng nhất có tính lưu động cao giúp cho tinh trùng dễ dàng di chuyển. Ngược lại, với tình trạng tinh dịch đông đặc, tinh trùng sẽ không thể di chuyển được để bơi sâu vào trong tử cung gây nên tình trạng khó thụ thai. Sử dụng GYNELLA® Natal Ferti Gel giúp ngăn chặn sự gia tăng độ quánh của tinh dịch và giúp rút ngắn thời gian tinh trùng gặp trứng. Tất cả những cơ chế này giúp hỗ trợ tăng khả năng thụ thai tự nhiên.

Thành phần của GYNELLA® Natal Ferti Gel tương tự các dưỡng chất có trong tinh dịch

Gel bôi trơn âm đạo tăng khả năng thụ thai GYNELLA® Natal Ferti Gel - nhập khẩu từ Châu Âu được xem là 1 lựa chọn tối ưu dành cho các cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai và tìm kiếm giải pháp cho tình trạng hiếm muộn. Sản phẩm phù hợp với những cặp đôi mong muốn thụ thai tự nhiên, phụ nữ bị khô rát khi quan hệ, cần gel bôi trơn an toàn, thân thiện với tinh trùng, sản phẩm đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.



Gel bôi trơn âm đạo tăng khả năng thụ thai GYNELLA Natal Ferti Gel

Số công bố: 220000061/PCBB-Đna

Thông tin chi tiết xem tại website: https://gynellagel.vn/

Nhà sản xuất: Heaton k.s

Địa chỉ: Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, Czech republic (Cộng Hòa Séc)

Nhà nhập khẩu và phân phối:

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco)

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Cảnh báo, điều kiện bảo quản:

Tránh xa tầm tay trẻ em. Tuýp bôi đơn liều: lượng gel của mỗi tuýp nên được sử dụng trong một lần dùng. Bảo quản sản phẩm được niêm phong đúng cách, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt.

Bảo quản dưới 25 độ C.