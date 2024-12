Ngày 29/11, The Trunk (Chiếc vali) ra mắt khán giả với đầy đủ 8 tập phim. Dù không tạo cơn sốt như bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác là When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông), phim vẫn nhận được sự chú ý nhất định khi có Gong Yoo và Seo Hyun Jin đóng chính.

Gong Yoo tái xuất màn ảnh nhỏ lần thứ 2 trong năm với vai diễn đặt nặng chiều sâu tâm lý. Ảnh: Netflix.

Theo giới thiệu, The Trunk là bộ phim truyền hình tâm lý, bí ẩn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kim Ryeo Ryeong.

Nội dung phim kể về Han Jeong Won (Gong Yoo), một nhà sản xuất âm nhạc giàu có gặp vấn đề về giấc ngủ do quá khứ đau khổ, buộc phải nghe theo sắp xếp của vợ cũ kết hôn hợp đồng với Noh In Ji (Seo Hyun Jin), phó giám đốc tại NM (New Marriage) - công ty môi giới hôn nhân. Theo thỏa thuận, Han Jeong Won phải duy trì cuộc hôn nhân mới trong một năm để được quay lại với vợ cũ. Tuy nhiên, quá trình sống chung và tiếp xúc, anh dần nảy sinh tình cảm với vợ mới và thoát ra được mối quan hệ độc hại trước đó. Trong thời gian này, cuộc sống của các nhân vật bị đảo lộn do vụ án mạng liên quan đến chiếc vali bí ẩn.

Phim được dán nhãn 18+. Ngoài những phân cảnh bạo lực, giết người , phim còn có nhiều cảnh “giường chiếu” nóng bỏng của cặp đôi chính và phụ.

Gây sốc với cảnh nóng trần trụi

Gong Yoo và Seo Hyun Jin có với nhau hai cảnh ân ái trong phim. Mở đầu tập 5, nam nữ chính cuốn lấy nhau bằng nụ hôn dài và cái ôm siết chặt cơ thể trần trụi. Tiếng thở cùng tiếng nhạc không lời chậm rãi, u buồn khiến cảnh nóng dù khá táo bạo nhưng không gợi tình, thay vào đó thể hiện rõ sự bất an của Noh In Ji. Hai nhân vật đều có tổn thương sâu sắc trong lòng và họ tìm đến nhau để an ủi, xoa dịu cho nhau.

Cảnh nóng giữa Gong Yoo và Seo Hyun Jin thiên nhiều về cảm xúc hơn là gợi tình. Ảnh: Netflix.

Cảnh thứ 2 diễn ra vào nửa đầu tập cuối. Thời điểm này, nam nữ chính đã dành tình cảm cho nhau, từng cái vuốt ve đến nụ hôn đều cho thấy rõ điều đó. Nhạc phim vang lên mang đến bầu không khí lãng mạn đúng chuẩn phim Hàn Quốc. Mức độ táo bạo giảm bớt nhiều so với cảnh đầu tiên.

Trước khi phim lên sóng, hai diễn viên đã thảo luận về cảnh thân mật trong cuộc họp vào ở Seoul vào ngày 26/11.

Seo Hyun Jin chia sẻ đụng chạm da thịt với bạn diễn nam không phải vấn đề lớn đối với cô, miễn là nó cần thiết cho mạch phim hay diễn biến tâm trạng nhân vật.

Gong Yoo cũng không gặp vấn đề lớn với hai cảnh quay trên, thay vào đó anh lo lắng hơn cho phân đoạn tắm trước ống kính.

"Hơn cả cảnh giường chiếu hay yêu đương, còn có cảnh tắm một mình của tôi nữa. Lúc đó tôi không có vóc dáng cân đối, nên tôi điên cuồng chỉ ăn rau xanh trong 2 tuần để chuẩn bị", tài tử Goblin tiết lộ.

Chia sẻ của Gong Yoo khiến hội trường cười lớn. Seo Hyun Jin khuấy động thêm không khí bằng câu đùa: "Đó là lý do tại sao anh ấy nói rằng anh ấy muốn quay lại".

Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1979 đính chính anh không khỏa thân hoàn toàn trên phim trường, tất cả là do góc quay.

Trong khi cảnh nóng do Gong Yoo và Seo Hyun Jin đóng chỉ được đánh giá ở mức độ vừa phải so với bộ phim dán nhãn 18+, điều khiến khán giả sốc là phân đoạn gần gũi của cặp nam nữ phụ - Lee Seo Yeon (Jung Yun Ha), vợ cũ Han Jeong Won, và Yoon Ji Oh (Jo Yi Geon), chồng mới của Seo Yeon.

Cặp đôi phụ có 2 cảnh nóng khiến người xem phải đỏ mặt. Ảnh: Netflix.

Khác cặp đôi chính, 2 cảnh ân ái của cặp đôi phụ hoàn toàn là dục vọng giữa những người trưởng thành với nhau. Ngay từ tập 1, Lee Seo Yeon và Yoon Ji Oh thân mật trên bàn bếp. Cảnh phim mô tả chi tiết từ biểu cảm gương mặt đến chuyển động cơ thể.

Dường như chưa đủ gây sốc, hai nhân vật tiếp tục có cảnh sex ở tập 2 và mức độ chân thật tăng thêm gấp bội. Nữ diễn viên Jung Yun Ha phô bày cả ngực trần trước ống kính. Không chỉ thời gian kéo dài hơn, động tác và góc quay đa dạng, cận cảnh hơn.

Giống Gong Yoo, nam diễn viên Jo Yi Geon cũng có cảnh tắm. Nhưng so với đàn anh chỉ lộ một phần lưng, khán giả có thể thấy nguyên mặt sau không mảnh vải che thân của Jo Yi Geon.

Tại cuộc họp báo, đạo diễn Kim Gyu Tae nhấn mạnh các cảnh "giường chiếu" là yếu tố cốt lõi của câu chuyện và không chỉ được đưa vào để gây sốc. Theo ông, chúng có tác dụng giúp người xem hiểu sâu hơn về nhân vật và cốt truyện.

Bộ phim có chiều sâu nhưng chưa hoàn hảo

Tờ NDTV (Ấn Độ) nhận xét The Trunk là mê cung của những cảm xúc đen tối, những mối quan hệ rạn nứt và những chấn thương chưa được giải quyết.

Điểm cộng lớn nhất là diễn xuất của dàn diễn viên. Gong Yoo chinh phục khán giả bằng sự mê hoặc của người đàn ông trưởng thành yếu đuối, khao khát được dựa dẫm. Anh lột tả trọn vẹn diễn biến nội tâm phức tạp của nhân vật bị dằn vặt bởi cả tội lỗi trong quá khứ và cuộc sống bế tắc hiện tại.

Seo Hyun Jin cũng tạo được sự đồng cảm từ người xem với vai diễn Noh In Ji vừa kiên cường vừa dễ bị tổn thương.

Nổi bật hơn cả là Jung Yun Ha. Cô hóa thân thành Lee Seo Yeon, hiện thân của kiểu phụ nữ thích thao túng tâm lý và đùa giỡn cảm xúc người khác. Cô lạnh lùng, độc đoán, tàn nhẫn nhưng cũng bất lực, đầy vết thương trong tâm hồn. Cô khiến khán giả ức chế, đồng thời lại khiến họ bị mê hoặc.

The Trunk được đánh giá cao về diễn xuất, chất lượng hình ảnh và cách sử dụng âm thanh. Ảnh: Netflix.

Chất lượng hình ảnh trong phim không cần phải bàn. Đạo diễn Kim sử dụng ánh sáng, không gian và bố cục làm tăng thêm sắc thái cảm xúc của bộ phim. Trong phần lớn thời lượng phim, bối cảnh từ ngôi nhà, nội thất đến trang phục đều nhuốm màu u tối, phản ánh tổn thương tâm lý mà các nhân vật phải đối mặt. Thỉnh thoảng ánh sáng lóe lên ám chỉ về khả năng trốn thoát hoặc cứu rỗi. Đến cuối phim, khi mọi khúc mắc được giải quyết, bầu không khí tươi sáng hơn nhiều, cho thấy tương lai đầy hy vọng phía trước. Sự đối lập sáng - tối vẽ ra khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa ngột ngạt.

Nhạc phim do Choi Seong Gwon và Kim Ji Soo phụ trách góp phần thiết lập tông màu cảm xúc của bộ phim. Tâm trạng bất an của Jeong Won thể hiện bằng những tiết tấu guitar không hài hòa và tiếng đèn chùm leng keng vang vọng khắp ngôi nhà trống trải. Khi mối quan hệ của Jeong Won và In Ji bắt đầu thay đổi, âm nhạc trở nên nhẹ nhàng và du dương hơn, báo hiệu sự tan vỡ chậm rãi của bức tường cảm xúc trong họ.

Dù vậy, The Trunk còn một số hạn chế tạo ra ý kiến khen chê từ truyền thông và khán giả. Đây là bộ phim đen tối, có nhịp điệu chậm rãi, đặt nặng yếu tố tâm lý, không hợp thị hiếu số đông.

Tiêu đề phim là về chiếc vali bí ẩn liên quan đến một vụ án mạng tác động đến cốt truyện. Tuy nhiên, nhiều người không hài lòng về cách giải quyết vấn đề xung quanh vật thể trung tâm này. Nó quá mờ nhạt để được đưa lên thành tên phim.

Ngoài ra, việc lồng ghép quá khứ và hiện tại trong phim chưa được xử lý tốt, đôi khi khiến mạch phim rời rạc.