Garmin ra mắt fēnix 8 MicroLED: Đồng hồ thông minh tiên tiến, thêm mấy triệu đủ mua SH Mode

Đây là bước ngoặt mới trong công nghệ hiển thị, không chỉ dành cho giới vận động viên chuyên nghiệp mà còn trở thành lựa chọn phong cách và tiện ích cho phụ nữ hiện đại – những người vừa quan tâm sức khỏe, vừa muốn sở hữu một món phụ kiện thời trang đẳng cấp.

Chuẩn hiển thị mới với MicroLED

Với hơn 400.000 đèn LED riêng lẻ, fēnix 8 MicroLED mang lại độ sáng 4.500 nits – mức cao nhất trên thị trường smartwatch hiện nay. Màn hình sắc nét, dải màu rộng hơn 15%, độ tương phản gấp 6 lần cùng góc nhìn siêu rộng giúp việc theo dõi dữ liệu sức khỏe, lịch tập luyện hay thông báo hằng ngày trở nên trực quan hơn bao giờ hết. Độ bền cũng được nâng cấp, chống lưu ảnh và kéo dài tuổi thọ gấp ba lần, đảm bảo đồng hành lâu dài với người dùng.

Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin chia sẻ: "fēnix series luôn thể hiện tinh thần tiên phong của Garmin. Với fēnix 8 MicroLED, chúng tôi đặt ra chuẩn mực mới cho smartwatch: màn hình rực rỡ, dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng, kết hợp loạt tính năng giúp người dùng – đặc biệt là phụ nữ năng động – vừa tập luyện, vừa chăm sóc sức khỏe, vừa khẳng định phong cách cá nhân."

Thiết kế bền bỉ nhưng tinh tế

fēnix 8 MicroLED có viền titanium cao cấp, mặt kính chống trầy và lớp bảo vệ cảm biến chắc chắn, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh lịch chỉ dày 51mm. Đây là một món phụ kiện thể thao có thể phối hợp dễ dàng cùng trang phục công sở hay trang phục thường ngày, mang lại hình ảnh khỏe khoắn, hiện đại.

Sản phẩm đi kèm dây đeo nhiều lựa chọn, dễ thay đổi để phù hợp với gu thẩm mỹ cá nhân của người dùng. Với pin lên đến 10 ngày, fēnix 8 không chỉ phục vụ luyện tập mà còn là thiết bị tiện lợi trong nhịp sống bận rộn.

Tính năng toàn diện cho sức khỏe và phong cách sống

Ngoài khả năng hiển thị vượt trội, fēnix 8 MicroLED tích hợp trọn bộ tính năng sức khỏe và thể thao tiên tiến nhất của Garmin:

Theo dõi luyện tập nâng cao (Endurance Score, Hill Score)

Bản đồ TopoActive cài sẵn, định tuyến linh hoạt

Ứng dụng ECG, huấn luyện viên giấc ngủ

Thanh toán một chạm Garmin Pay

Theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy máu, mức độ căng thẳng

Những tính năng này giúp phụ nữ văn phòng hay chị em yêu thích thể thao dễ dàng theo dõi sức khỏe, duy trì thói quen sống khoa học, đồng thời tận hưởng tiện ích trong cuộc sống hàng ngày.

Thông tin mở bán

fēnix 8 MicroLED sẽ chính thức mở bán giới hạn tại Việt Nam vào ngày 13/10/2025, với mức giá bán lẻ đề xuất 54,890,000 VNĐ. Sản phẩm được phân phối trên website garmin.com/vi-VN

và tại hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin.

Các phiên bản fēnix 8 Pro Series (AMOLED và MicroLED) với công nghệ inReach hiện chưa phân phối tại Việt Nam, Garmin sẽ cập nhật thông tin trong thời gian tới.