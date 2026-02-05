Gari Nguyễn và lựa chọn sống tối giản giữa nhịp sống ồn ào

Gari Nguyễn (tên thật Yến Phượng, sinh năm 1995) là một trong những tác giả trẻ sở hữu lượng độc giả ổn định tại Việt Nam. Không xây dựng hình ảnh ồn ào hay xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, Gari chọn cách hiện diện có chọn lọc, giữ khoảng lặng cần thiết cho sáng tạo – điều không dễ trong bối cảnh mọi cá nhân đều được khuyến khích “hiển thị” liên tục.

Thời gian gần đây, Gari thu hút sự chú ý khi chia sẻ về lối sống tối giản, đồng thời sinh sống và làm việc luân phiên giữa Việt Nam và Mỹ. Trái với suy nghĩ phổ biến, tối giản với cô không bắt đầu từ việc cắt giảm đồ đạc hay chạy theo một phong trào thẩm mỹ, mà từ việc chọn nhịp sống và cách đối diện với kỳ vọng xã hội.

Ít mối quan hệ hơn để không phải gồng mình đáp ứng. Ít tiếng ồn hơn để nghe rõ suy nghĩ. Ít kỳ vọng hơn để không phải liên tục chứng minh giá trị bản thân bằng sự bận rộn. Theo Gari, tối giản là quá trình chọn lọc, giữ lại những điều thực sự cần thiết cho tinh thần và công việc.

Là người làm nghề viết, Gari hiểu rõ cái giá của sự phân tâm. Khi đời sống bị lấp đầy bởi lịch trình, các mối quan hệ và những đòi hỏi vô hình, việc viết dễ trở thành phản xạ sản xuất thay vì đối thoại nội tâm. Việc “sống ít đi” – ít đồ đạc, ít mối quan hệ, ít ồn ào – với cô là cách giữ năng lượng để viết và để sống.

Cách sống này phản chiếu khá rõ trong giọng văn của Gari: tiết chế, trực diện, không màu mè nhưng đủ sâu để người đọc soi chiếu lại chính mình. Các tác phẩm của cô không đi theo hướng đưa ra lời khuyên hay áp đặt lối sống, mà xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, từ những va đập và khủng hoảng rất đời của người trẻ. “Tôi không cổ súy việc bỏ hết. Tối giản với tôi là chọn lọc, giữ lại những gì giúp mình sống rõ ràng hơn”, cô từng chia sẻ.

Tốt nghiệp Cử nhân Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Gari từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông trước khi mở công ty riêng ở tuổi 23. Cô bắt đầu viết sách từ năm 17 tuổi và sau hơn 12 năm cầm bút, đã xuất bản 14 đầu sách với tổng lượng phát hành hơn 450.000 bản. Nhiều tác phẩm từng nằm trong danh sách sách bán chạy, được độc giả trẻ đón nhận nhờ cách viết gần gũi, không giáo điều.

Hiện tại, Gari tiếp tục học tập thông qua các chương trình trực tuyến quốc tế và duy trì nhịp sống di chuyển giữa hai quốc gia. Sự khác biệt về văn hóa và nhịp sống được cho là một trong những yếu tố khiến cô lựa chọn lối sống tối giản bền vững hơn.

Trong một chia sẻ từng gây chú ý, Gari viết: “Tôi không cố sống chậm, tôi chỉ không chạy đua với bất kỳ ai nữa”. Giữa bối cảnh nhiều người trẻ liên tục tìm cách “trở thành phiên bản tốt hơn”, lựa chọn của Gari Nguyễn đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: tối giản là bước lùi, hay là một cách tiến lên khác – lặng lẽ nhưng bền bỉ?