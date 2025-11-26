Nhà văn Tina Yuan đảm nhận vai diễn ấn tượng trong “Ngõ Nữ Quyền”

Bộ phim "Ngõ Nữ Quyền: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đạo diễn trẻ Quốc Toàn, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt: NSƯT Cao Nguyệt Hằng, NSƯT Hoa Thúy, Diễn viên, họa sĩ Quế Chi, Tina Yuan cùng nhiều nghệ sĩ, kể câu chuyện đầy chất đời về phụ nữ Việt.

"Ngõ Nữ Quyền: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" ra mắt trailer hứa hẹn nội dung hấp dẫn

Đạo diễn, diễn viên Quốc Toàn xúc động chia sẻ về dự án "Ngõ Nữ Quyền"

Đặt mình vào dòng chảy của Ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (ngày 25/11), bộ phim bước ra như một lát cắt nhẹ mà sâu lắng, một nụ cười mở ra để khán giả chạm đến những nỗi niềm thầm lặng của đời sống phụ nữ Việt.

Trái với hình dung về những tác phẩm nặng nề, bộ phim của đạo diễn, diễn viên Quốc Toàn chọn cách kể chuyện qua tiếng cười dí dỏm, gần gũi như chính cái "ngõ" mà tên phim gợi ra. Không bi lụy, không gồng mình với khẩu hiệu, tác phẩm này dùng giọng điệu đời thường để nói về những vấn đề không hề nhỏ: định kiến giới, bạo lực tinh thần, sự chịu đựng âm thầm và khát vọng được tự do, được sống là chính mình.

NSƯT Cao Nguyệt Hằng đảm nhận vai diễn Bà Độc Lập trong phim

NSƯT Hoa Thúy trong vai bà Hạnh Phúc

Diễn viên – họa sĩ Quế Chi vai bà Tự Do.

Ba nhân vật chính của phim: Bà Độc Lập, Bà Tự Do và Bà Hạnh Phúc, như ba mảnh tính cách tách ra từ một người phụ nữ Việt: mạnh mẽ nhưng hay tổn thương, phóng khoáng nhưng thường bị phán xét, dịu dàng nhưng chất chứa những vết hằn không dễ gọi tên. Sự tương phản giữa họ tạo thành lớp hài vừa tinh tế vừa sâu, khiến khán giả "cười trước, nghĩ sau" kiểu hài khiến ta bật cười nhưng ngay lập tức thấy một phần chính mình trong đó.

Nữ nhà văn Tina Yuan đảm trách vai cô giáo Yến trong phim

Đạo diễn, diễn viên Bá Cường có mặt tại sự kiện để ủng hộ ekip "Ngõ Nữ Quyền"

Điểm nhấn gây tò mò của dự án nằm ở nhân vật cô giáo Yến do nhà văn Tina Yuan đảm nhiệm. Vốn quen với hình ảnh một cây bút, nay cô bước vào vai một phụ nữ nghiêm khắc, tận tâm, thương học trò đến mức bị hiểu lầm và bắt nạt bởi chính môi trường mà cô muốn cống hiến. Đây không chỉ là một hình tượng trong phim; đó còn là câu chuyện của không ít giáo viên, phụ nữ làm nghề chăm sóc và giáo dục, những người thường bị đối xử bất công bởi những kỳ vọng vô lý của xã hội.

Có thể cảm nhận, "Ngõ Nữ Quyền" không chỉ nói về nữ quyền, theo đúng nghĩa thuật ngữ. Nó nói về quyền được vui, quyền được sai, quyền được mệt mỏi, quyền được hạnh phúc của phụ nữ. Điều thú vị là bộ phim không cố nói họ phải mạnh mẽ, mà chỉ rõ: phụ nữ đã luôn mạnh mẽ, chỉ là đôi khi họ quên điều đó vì quá bận lòng với người khác.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như NSƯT Cao Nguyệt Hằng, NSƯT Hoa Thúy, hoạ sĩ - diễn viên Quế Chi, influencer Hoa July, nghệ sĩ múa Huyền Anh, diễn viên Thiên Ngân, Bảo Châu, Nhật Minh cùng Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường Nguyễn Văn Khương… tạo nên bức tranh đa thanh sắc, nơi mỗi người một màu nhưng cùng hướng về một thông điệp chung: tôn vinh vẻ đẹp và sức bền của phụ nữ Việt.

Sự kiện ra mắt trailer chiều 25/11 ghi dấu bởi không khí ấm cúng và những chia sẻ gần gũi giữa ekip và khán giả.

Đặc biệt sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ, nhà phê bình gạo cội như: Nghệ sĩ Thanh Chi – Nhà hát Tuổi trẻ, nhà văn, nhà báo Phùng Huy Thịnh, Đạo diễn Bùi Hoài Thanh, Đạo diễn Bá Cường,.. đã dành những lời nhận xét chuyên môn, chân tình dành cho tác phẩm.

Đạo diễn Quốc Toàn chia sẻ rằng anh muốn tạo ra một tác phẩm "có thể xem cùng gia đình", bởi theo anh, nữ quyền không phải chuyện của riêng phụ nữ, mà là vấn đề của bất kỳ ai sống trong một cộng đồng. "Chúng tôi chọn hài vì hài là cách nhẹ nhàng nhất để chạm tới những điều nặng nề," anh nói.

Biên kịch Emi Phương, người xây dựng ba nhân vật Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc, cho biết chị muốn mỗi khán giả, nhất là phụ nữ, "bắt gặp một phần bản thân trong từng mảnh ghép nhỏ". Chị chia sẻ rằng trong quá trình viết, có những đêm ngồi lại với câu hỏi: "Điều gì khiến phụ nữ tổn thương nhất?" Và câu trả lời của chị là: "Không phải những điều lớn lao, mà là những tổn thương nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày."

Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của bộ phim: những biến cố lớn đôi khi không nguy hiểm bằng những vết cào nhỏ lặp lại trong đời sống gia đình, công sở, hay môi trường giáo dục. Thông điệp này được thể hiện qua nhiều phân cảnh trong trailer, từ mâu thuẫn giữa các nhân vật đến câu chuyện của cô giáo Yến, người phụ nữ bị hiểu nhầm dù làm tất cả vì học trò của mình.

Một điều đáng chú ý là ekip quyết định phát hành bộ phim miễn phí trên YouTube, mở cánh cửa tiếp cận rộng rãi cho mọi tầng lớp khán giả. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm văn hoá thương mại hóa mạnh mẽ, lựa chọn này thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của đội ngũ sáng tạo: mang thông điệp tích cực đến thật nhiều người.

Giữa vô vàn câu chuyện về nữ quyền, Ngõ Nữ Quyền chọn một con đường riêng: không lên gân, không kịch tính hóa, mà kể bằng đời sống, bằng tiếng cười, bằng những mối quan hệ của câu chuyện rất gần gũi với đời sống mỗi người.