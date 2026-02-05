Sáng 5/2, tờ Sports Chosun đưa tin, nam diễn viên đình đám Hàn Quốc Lee Deok Hwa vừa làm khách mời trên show You Quiz on the Block (đài tvN) và tiết lộ chuyện mình đã gặp phải 1 vụ tai nạn xe máy kinh hoàng khi đang lưu thông trên đường. Nam diễn viên cho biết bản thân bị cuốn vào chiếc xe buýt nặng 10 tấn tại thời điểm xảy ra vụ việc: "Chiếc xe máy của tôi bị chiếc xe buýt 10 tấn đè lên, tôi nằm bên dưới chiếc xe máy và bị kéo lê trên đường".

Sau vụ tai nạn thương tâm, nam diễn viên đã phải trải qua hơn 50 ca phẫu thuật và khâu tổng cộng 1.500 mũi. Lee Deok Hwa nhớ lại khoảng thời gian cận kề với cái chết: "Mỗi ngày bác sĩ đều nói với gia đình tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện xấu nhất xảy ra. Sau 14 ngày tôi mới tỉnh lại, nhưng đó là quãng thời gian đau đớn đến mức tôi cảm giác mình không thể chịu đựng nổi nếu thiếu thuốc giảm đau. Đồng nghiệp đến thăm thấy tiên lượng xấu nghĩ tôi không sống nổi nên đã chuẩn bị sẵn tiền phúng viếng".

Lee Deok Hwa gặp tai nạn xe máy kinh hoàng, nguy kịch trong bệnh viện suốt 14 ngày. Ảnh: Naver

Thông tin Lee Deok Hwa nguy kịch vì tai nạn giao thông đã khiến bệnh tình của cha nam diễn viên chuyển biến xấu và qua đời không lâu sau đó. Lee Deok Hwa rưng rưng nước mắt: "Cha tôi vốn đang phục hồi sức khỏe theo chiều hướng tích cực, nhưng khi nghe tin tôi bị tai nạn, ông đã bị sốc và ra đi sau đó không lâu. Ông nằm ở phòng bệnh ngay sát cạnh tôi. Lúc cha qua đời, tôi còn không thể tới thắp nén nhang tiễn biệt vì không đi lại được".

Trong khoảng thời gian còn trong bệnh viện, các y bác sĩ sợ Lee Deok Hwa nghĩ quẩn sẽ nhảy lầu nên đã lắp thanh sắt chắn ở cửa sổ. Sau tai nạn kinh hoàng, Lee Deok Hwa được xếp vào nhóm người khuyết tật thuộc cấp độ 3.

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Lee Deok Hwa bày tỏ sự cảm kích với bà xã vì đã đồng hành cùng ông trong suốt khoảng thời gian chiến đấu giành giật sự sống.

Nam diễn viên được xếp vào nhóm người khuyết tật sau vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: X

Lee Deok Hwa sinh năm 1952, là nam diễn viên quen mặt với mọi nhà tại Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả xứ kim chi qua hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Hẹn Hò Chốn Công Sở, Cổ Tay Áo Màu Đỏ, 1 Cho Tất Cả, Nàng Dae Jang Geum, Hotel King,...