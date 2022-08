Gara hạnh phúc tập 3: Khải thuê Sơn Ca làm “nhiệm vụ đặc biệt”

Gara hạnh phúc tập 3: Khải thuê Sơn Ca trông chừng Vân

Trong những diễn biến mới nhất của phim Gara hạnh phúc, loạt bí mật xoay quanh Khải (Bảo Anh) đã phần nào được hé lộ khi mà có một kẻ đang muốn trả thù anh vì cái chết của một người tên Tú. Vì sự an toàn của em gái, Khải quyết định sang nhượng gara ô tô và tính chuyển đi một chỗ khác. Song song với đó, anh muốn Trung (Duy Hưng) phải theo sát Vân mỗi khi anh vắng mặt để đảm bảo sự an toàn cho cô.

Sơn Ca được Khải thuê trông chừng Vân.

Tuy nhiên, Vân lại luôn tỏ ra sợ hãi Trung. Chính vì thế, anh 'phó sờ lãnh đạo' đã gợi ý Khải thuê Sơn Ca (Quỳnh Kool) vì Vân có vẻ rất thích cô. Dù không thích làm việc chung với phụ nữ, thế nhưng cảm nhận được Sơn Ca là một người tốt, Khải quyết định nghe theo lời Trung.

Trung dặn Sơn Ca phải giữ bí mật về nhiệm vụ cả với Vân lẫn mọi người trong gara.

Sơn Ca được nhận vào làm, thế nhưng Trung dặn cô không được tiết lộ gì về nhiệm vụ với Vân và chỉ chơi như một người bạn bình thường. Chẳng những vậy, cô còn phải giữ bí mật với mọi người ở gara ô tô Ngọc Vân.

Khải bất ngờ tỏ ra cực kỳ cảnh giác, liệu nguyên nhân của mọi việc là gì?

Ở một diễn biến khác, có một phân cảnh gây tò mò xuất hiện trong trích đoạn tập 3, đó là việc Khải bất ngờ tỏ ra cực kỳ cảnh giác với Sơn Ca và truy hỏi cô đến gara bằng cách nào. Ban đầu Sơn Ca còn nói đùa mình tàng hình đến. Thế nhưng trước thái độ nghiêm trọng từ phía Khải, cô đã nói nhà mình và gara tưởng rất xa nhưng lại rất gần, đồng thời chỉ cho anh lối đi tắt thông đến gara.

Cẩm Khê chỉ định Quân làm trợ lý?

Như đã biết, dù có bạn gái thế nhưng Quân (Bình An) vẫn quan hệ bất chính với Cẩm Khê (Diễm Hương) để có thể nhận mối đưa sữa vào các trường mầm non. Ở tập 2, Quân được các lãnh đạo trên tập đoàn khen ngợi rất nhiều và thậm chí, anh còn được chỉ định làm trợ lý của sếp mới. Trong phần trích đoạn tập 3, khi Quân đang dọn chỗ ở cho sếp mới thì Cẩm Khê xuất hiện. Rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều do cô ta sắp xếp.

Cẩm Khê đã sắp xếp để Quân làm trợ lý riêng cho mình.

Cẩm Khê rất háo hức khi gặp mặt Quân. Trái lại, Quân không ngờ và có lẽ cũng không muốn thấy cô ta. Chứng kiến biểu cảm của Quân, lập tức Cẩm Khê thay đổi sắc mặt. Cũng trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Quân có nhắc tới thỏa thuận nào đó. Liệu hai người đã giao kèo gì với nhau?

