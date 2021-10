Gặp thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Hoàn Vũ VN 2021: Là tân sinh viên trường đại học đình đám, từng được H'Hen Niê công khai khen ngợi thế này

Mai Trang Thảo - cô gái Quảng Nam thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Hoa Hậu Hoàn Vũ 2021. Nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp cùng thần thái quyến rũ của nữ sinh 2003 gây ấn tượng với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thảo cũng vừa trở thành tân sinh viên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh - "lò" đào tạo nghệ sĩ với những cái tên đình đám như MC Trấn Thành, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên hài kịch, MC Đại Nghĩa...

Tước đó, trong tập đầu tiên của series Bản lĩnh Việt Nam, Trang Thảo từng được hoa hậu H'Hen Niê đánh giá cao và dành nhiều lời khen vì đoạn video tự giới thiệu hồn nhiên và lối trang điểm nhẹ nhàng, đúng lứa tuổi. Trang Thảo được nhận xét có gương mặt trong sáng, nói chuyện nhiệt huyết, mang lại cảm giác dễ chịu.

Mai Trang Thảo chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được nhiều sự quan tâm cũng như có bước "chuyển mình" mới - trở thành sinh viên đại học:

Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM là mơ ước từ lâu

- Thảo từng tâm sự mình mê diễn xuất từ nhỏ và mơ ước được trở thành sinh viên trường SKĐA. Giấc mơ thành sự thật, cảm xúc của em lúc này ra sao?

Ngày nhận kết quả trúng tuyển thực sự là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Từ nhỏ, em đã ấp ủ đam mê được diễn trên sân khấu. Dù mới làm quen với diễn xuất cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, nhưng nghệ thuật đã là mơ ước của em từ rất lâu và ĐH SKĐA TP.HCM là nơi em luôn đặt mục tiêu được trở thành một thành viên trong đó.

Ban đầu em rất buồn khi nghe tin kỳ tuyển sinh năm này không thể thực hiện vì tình hình dịch bệnh nhưng may mắn là sau đó trường cho thi online. Trải qua 2 vòng thi lo lắng "mất ăn mất ngủ" và có thể chạm đến mơ ước của mình, em vừa thở phào nhẹ nhõm vừa hạnh phúc không nói nên lời. Việc trở thành sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh là cơ hội để em tập trung hơn cho việc trau dồi, rèn luyện khả năng diễn xuất. Em nghĩ diễn xuất không chỉ là thiên bẩm mà còn là kỹ năng, nên trong thời gian tới em sẽ cố gắng hết sức mình để học hỏi thêm.

- Gia đình có ủng hộ em theo đuổi con đường nghệ thuật hay không? Bố mẹ phản ứng ra sao khi em chọn thi vào ĐH SKĐA và có ước mơ tham gia showbiz?

Thực ra bố mẹ em ban đầu cũng muốn con học một ngành gì ổn định nhưng khi thấy con gái quá quyết tâm và đam mê nên gia đình sau đó luôn ủng hộ và động viên em rất nhiều.

- Hiện em đã bắt đầu quá trình học ở trường đại học chưa?

Hiện nay, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên em vẫn chưa chính thức học tập tại trường và gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Em chỉ được học lý thuyết qua các giờ giảng online.

- Gia đình em có ai theo đuổi nghệ thuật không?

Ban đầu sở thích và định hướng của em là phấn đấu trở thành một người mẫu như thần tượng của mình là chị Thanh Hằng, nhưng chính đam mê diễn xuất của chị gái - là một diễn viên trẻ đã truyền cảm hứng cho em.

- Tân sinh viên nào rời xa gia đình vào thành phố cũng không tránh khỏi những giai đoạn khó khăn vì bắt đầu một cuộc sống mới mẻ, bên cạnh đó còn có rất nhiều cám dỗ khác, nhất là khi em có nhan sắc và được nhiều người biết đến. Thảo có lo lắng hay chuẩn bị gì để bắt đầu con đường mới này?

Em may mắn có chị gái ở TP.HCM từ trước nên không lo lắng chuyện chỗ ở hay phải đơn độc ở vùng đất mới. Về chuyện cám dỗ, em nghĩ cùng tùy quan điểm và bản lĩnh của mỗi người. Mỗi một hành động hay quyết định em đều cố gắng cân nhắc kĩ, đặc biệt luôn tham khảo ý kiến của bố mẹ hay chị gái.

Muốn thử sức với các cuộc thi nhưng vẫn ưu tiên việc học

- Em có dự định tham gia HHHV Việt Nam từ lâu hay chỉ là quyết định mang tính chất "ngẫu hứng"?

Em bắt đầu nong nấu quyết tâm tham gia cuộc thi này từ 2 năm trước. Lúc đó em đang là học sinh trường THPT Tiểu La và may mắn được chọn tham gia 1 buổi gặp mặt cùng hoa hậu H'Hen Niê và chị Thanh Hằng. Em biết rằng, để dự thi các cuộc thi sắc đẹp, bản thân mình cần rèn luyện kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Vì vậy, em đã luôn vận dụng khoảng thời gian có được cho việc học và việc rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn. Tích lũy thêm năng lượng và kiến thức để làm hành trang bước tới cuộc thi lần này.

- Trước HHHV 2021, em đã từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp nào chưa?

Đây cũng là lần đầu em thử sức trong cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc gia. Trước đó, em có tham dự cuộc thi Tài năng trẻ thành phố Đà Nẵng - phần thi về sắc đẹp và đạt 2 giải Bạc từ cuộc thi. Ngoài Hoa hậu Hoàn Vũ 2021, em cũng dự định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nhiều người nhận xét gương mặt của em sẽ hợp với Hoa hậu Việt Nam hơn, đồng thời em cũng muốn thử sức mình ở nhiều cuộc thi để trau dồi, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Dù ở cuộc thi nào thì việc dùng hình ảnh đẹp của bản thân, mang tới cho cộng đồng một hình ảnh thí sinh hoa hậu thanh lịch, trẻ trung và năng động, mang năng lượng tích cực đóng góp cho cộng đồng là mục tiêu mà em hướng tới.

- Em nghĩ lợi thế và cơ hội của mình khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 là gì?

So về độ tuổi thì em thuộc nhóm thí sinh nhỏ nhất. Em may mắn có cơ thể cân đối, chân dài, tỉ lệ chuẩn nhưng chiều cao lại không quá nổi bật, chỉ 1m68, với số đo ba vòng là 83-59-93., kinh nghiệm của mình có thể còn thiếu sót so với các chị, các bạn. Mong rằng, sự nhiệt huyết và cố gắng của bản thân mình sẽ chính là một lợi thế.

- Thảo đã từng nghĩ, khi mình vừa chuẩn bị cho các cuộc thi hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung cho việc học?



Việc có thể vừa học tập thật tốt vừa hoạt động nghệ thuật là điều rất khó khăn do thời gian mỗi người là có hạn. Tuy nhiên em cũng xác định ngay từ đầu, trau dồi kiến thức là điều cần ưu tiên nên sẽ cố gắng cân đối sao cho tốt nhất có thể. Mới chỉ là sinh viên năm nhất, em cũng muốn dành thời gian tập trung cho việc học và trải nghiệm cuộc sống để có thêm chất liệu cho việc hóa thân vào các vai diễn sau này. Một câu nói mà em rất tâm đắc: "Nhất định phải để ý kỹ! Đang tận hưởng tuổi trẻ hay là lãng phí tương lai?".

- Em có lời khuyên nào cho các bạn trẻ trong việc chọn ngành học nói chung và theo đuổi ngành học về diễn xuất nói riêng?

Theo em, trước khi chọn ngành theo xu hướng thì mình nên chọn theo đam mê và khả năng của mình. Nếu việc chọn lựa xuất phát từ năng lực, sở trường của bản thân thì thường sẽ bền vững hơn. Việc chọn nghề, chọn ngành không phù hợp ảnh hưởng rất lớn (theo hướng tiêu cực) đối với việc học hành và công việc của các thí sinh sau này.

Mọi người đều khá quen với câu "nghề chọn người, chứ người không chọn nghề", có thể sau rời ghế nhà trường mỗi người sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, con đường đúng nhất và đẹp nhất vẫn là khi "chúng ta biết được mình muốn gì và cần gì".

- Cảm ơn Thảo.