Gặp Tân Nam vương Ngoại thương: Cao 1m80, thông thạo 3 thứ tiếng, từng không dám đi thi vì bị chê mặt lệch

Nhắc đến trường Đại học Ngoại thương, người ta thường nghĩ ngay đến một ngôi trường với sức hút "khủng" trên mạng xã hội, chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước với điểm đầu vào luôn cao chót vót. Bên cạnh đó, ngôi trường này cũng nổi tiếng bởi dàn nam thanh, nữ tú luôn chiếm số lượng áp đảo trong các cuộc thi sắc đẹp.

Những ngày gần đây, cũng có một cái tên đến từ Ngoại thương nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đó chính là anh chàng Nguyễn Đức Minh (20 tuổi). Lý do là bởi, nam sinh này vừa xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt để trở thành tân Nam vương Ngoại thương trong cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022.

Và hãy cùng tìm hiểu xem, Nam vương của trường Đại học đang hot nhất nhì hiện nay có điều gì thú vị nhé!

Tân Nam vương của Đại học Ngoại thương - Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh (20 tuổi) Giải Nhì tiếng Trung Học sinh giỏi Quốc gia HSK 6, IELTS 8.0 Phó Chủ tịch CLB Cầu lông của trường THPt Chuyên Amsterdam Thành viên của dự án Mental Sprout Nền tảng hỗ trợ và chuẩn hóa quá trình can thiệp dành cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam Tân Nam vương Đại học Ngoại thương 2022

Chào Đức Minh, bạn có thể giới thiệu qua một chút về mình được không?

Mình là Nguyễn Đức Minh, hiện là sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội. Mình là một chàng trai với khá nhiều sở thích như chơi thể thao, tập gym, đọc sách, xem phim, hát, nghe nhạc. Đặc biệt, mình thích học thêm về ngoại ngữ, Marketing, kế toán và kinh doanh. Mình cũng có một số tài lẻ khá đặc biệt như hát bằng 3 thứ tiếng, trồng cây chuối và nâng tạ 160kg.

Được biết, gần đây bạn đã giành danh hiệu Nam vương của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022, không biết cơ duyên nào đã đưa bạn đến với cuộc thi này nhỉ?

Mọi chuyện bắt đầu với một lá đơn vào phút chót do bạn bè mình ở Hội sinh viên của trường thuyết phục mình điền. Thú thực lúc đó mình không hề tự tin, bởi sắc đẹp không phải điểm mạnh của mình, trong khi cuộc thi hội tụ toàn hoa khôi, nam thần, người mẫu, những khuôn mặt sáng giá nhất trong trường.

Mặc dù có chiều cao ấn tượng 1m80, thành tích học tập tốt, song Đức Minh vẫn ngần ngại khi đăng ký tham dự cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022

Một phần khác là vì trong 12 năm đi học, mình luôn bị chê là mọt sách, thân hình gầy gò, khuôn mặt lệch trông hơi "tã", tâm hồn lại hướng nội không bao giờ xuất hiện trong các hoạt động ngoại khóa hoặc trước đám đông. Lên Đại học mình may mắn có chiều cao 1m80, vừa đủ điều kiện tham gia Duyên dáng Ngoại thương nên mới thử đăng ký.



Thế là từ một chàng trai mặt nhiều mụn, tóc tai bù xù, bụng "béo ú", sau khi trải qua 2 tháng nỗ lực xuyên suốt tiến trình của cuộc thi, mình đã bước lên sân khấu đêm Chung kết và may mắn trở thành Nam vương Ngoại Thương 2022.

Cảm xúc của bạn thế nào sau khi biết tin mình giành giải Nam vương?

Hiện tại mình vẫn thấy bất ngờ và khó tin. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nếu không xem lại ảnh thì mình vẫn nghĩ rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ thoáng qua. Kèm theo đó là sự xúc động và tự hào, vì đối với mình, kết quả này là đánh dấu cho sự trở lại sau một lần vấp ngã trong cuộc sống.

Đức Minh vẫn chưa tin mình đã trở thành là tân Nam vương của trường Đại học Ngoại thương

Mình cũng bật khóc vì bản thân suốt 6 tháng vừa qua đã không bỏ cuộc, không ngừng tập gym, đi làm, đi học, trau dồi vốn kiến thức để chuẩn bị một tâm thế vững vàng nhất cho cuộc thi. Mình vô cùng tự hào và biết ơn vì luôn được gia đình ủng hộ từ xa, tiếp thêm động lực giúp mình tiến về phía trước.



Trong suốt hành trình dài tham dự cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Đức Minh là gì?

Mình nhớ nhất là ngày bọn mình thực hiện dự án "Trao" - Dự án phát cơm thiện nguyện trong khuôn khổ vòng thi Hoa khôi Thân thiện của cuộc thi. Hôm đó bọn mình ngủ lúc 1 giờ, dậy từ 3 rưỡi sáng. Cả ngày liên tục nấu nướng, di chuyển, tập kết và phát 250 suất cơm đến nhiều địa điểm khác nhau, do đó ai nấy đều nhanh chóng thấm mệt.

Đến lúc 23 giờ khi mọi việc đã xong xuôi, mình và 2 bạn thí sinh khác là Kim Nguyên, Thảo Linh đang trên đường về thì xe Nguyên bị chết máy. Chúng mình đợi cứu hộ xử lý đến tận 1 giờ sáng, rồi tranh thủ mở laptop ra để gấp rút hoàn thiện video thành phẩm gửi về Ban tổ chức trong ngày hôm sau. Tiết trời hôm đó cũng mát mẻ, chúng mình ngồi bên Lăng Bác sau một ngày dài vất vả, cảm thấy vui vì làm được những công việc ý nghĩa.

Mình cũng còn vô số kỉ niệm khác với cô bạn cùng dự thi tên Đào Hiền Thục Anh. Mặc dù cả hai vẫn luôn động viên nhau nhưng nhiều khi vẫn nảy sinh bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, càng gần ngày thi, cả hai càng đoàn kết hơn. Dưới cánh gà của đêm Chung kết, lúc mình sắp lên sân khấu, Thục Anh đã đập tay mình, nói: "Cố lên bạn nhé, Nam vương!". Có lẽ nếu không có sự ủng hộ của Thục Anh thì mình không có kết quả thi tốt như vậy.

Sau cùng, một kỉ niệm mà mình biết ơn nhất là khuôn mặt gần như hết mụn hoàn toàn ngay trước thềm ngày thi Sơ khảo và đêm Chung kết. Vốn không quan trọng ngoại hình nên mình cũng không quan tâm đến skincare. Nhưng đến gần thi mình mới hiểu được "nỗi khổ" của việc da bị kích ứng, lên mụn chi chít.

Mình may mắn gặp được một bác sĩ da liễu giỏi. Dù "cầu cứu" cô chỉ cách ngày thi một tuần nhưng cuối cùng da mặt mình vẫn được cải thiện gần như hoàn toàn, khiến mình tự tin hơn hẳn để chiến đấu cho danh hiệu Nam Vương.

Đức Minh đánh giá như thế nào về các bạn thí sinh dự thi Duyên dáng Ngoại thương năm nay?

Các bạn đều là những con người tuyệt vời. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, họ còn là những người bạn, người anh người chị vô cùng tài năng, giỏi giang và tốt tính nữa. Không khó để tìm thấy loạt thành tích "khủng" như 8.5 IELTS, MC trong các sự kiện lớn, diễn viên vai chính của VTV, TikToker triệu view, HSG quốc gia, giám đốc kinh doanh của tập đoàn lớn,... trong số các bạn thí sinh ấy.

24 thí sinh dự thi Chung kết đều gắn bó, coi nhau như một gia đình. Mình luôn ấn tượng với cảnh các bạn Miss bước đi vô cùng uyển chuyển trên những đôi guốc 15 phân trở lên, tạo dáng cực kì chuyên nghiệp. Hay cảnh các bạn nam luôn hỗ trợ, động viên các chị em. Và cả khoảnh khắc chúng mình cùng nhau đàn, hát, tập luyện catwalk, ai nấy trông đều trưởng thành hơn rất nhiều.

Những ngày tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022 sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên với Đức Minh

Hỏi một chút về cuộc sống đời thường, bên ngoài mọi người nhận xét Đức Minh là người như thế nào?



Mình được nhận xét là người sống khá giản dị, tình cảm, với những hoài bão chỉ giữ cho bản thân. Ngoài ra, mọi người cũng hay nói rằng mình trông lịch lãm, chân thành và rất... yêu mẹ nữa.

Vậy còn những lúc rảnh rỗi, Đức Minh thường làm gì?

Khi rảnh mình cũng như bao bạn trẻ khác, sẽ giải trí bằng âm nhạc. Ngày trước rảnh rỗi hơn thì mình xem phim Trung, phim Hàn để học ngoại ngữ. Mình thích xem YouTube, thích đi cafe với bạn bè thân thiết. Ngoài ra, mình cũng rất thích ngủ nữa.

Bên cạnh việc học, Đức Minh có tham gia dự án hay theo đuổi công việc nào không?

Hiện tại, mình đang là chuyên viên sáng tạo nội dung bán thời gian trên nền tảng Facebook và YouTube. Cụ thể, mình làm việc trong môi trường startup lớn với chị CEO từng học Harvard và làm đến cấp quản lý tại McKinsey chi nhánh Mỹ. Nhờ đó, mình đã học được rất nhiều điều về cuộc sống đi làm và hàng loạt kỹ năng cần thiết cho sau này.

Bên cạnh đó, mình cũng đi dạy tiếng Anh cho một số anh chị đã đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Các công việc của mình tuy đơn giản nhưng đều phục vụ định hướng tương lai, nên bản thân rất vui và trân trọng những cơ hội đang có và có ý định gắn bó lâu dài.

Sau cuộc thi này, Đức Minh có những dự định nào khác có thể tiết lộ cho mọi người được biết không?

Mình vốn là người người đam mê học ngôn ngữ và cũng tự đặt ra vài cái "deadline" cụ thể cho bản thân. Đến năm 2025, mình dự kiến sẽ đạt đến TOPIK 5 tiếng Hàn và thi thêm chứng chỉ tiếng Nhật. Bởi tương lai, mình muốn trở thành trở thành một giáo viên ngoại ngữ có chuyên môn cao. Để rồi, mình có thể chia sẻ cách học tiếng Trung và nhiều ngôn ngữ khác đến với các bạn trẻ có nhu cầu học tập.

Bên cạnh việc trau dồi ngoại ngữ, mình cũng sẽ tiếp tục theo đuổi nghề Marketing trong lĩnh vực beauty. Đồng thời, mình sẽ tự học thêm kiến thức kế toán, cũng như những kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý và xử lí tình huống cần thiết ở một nhà quản trị.

Sau ngôi vị Nam vương tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022, Đức Minh có dự tính tham gia một cuộc thi nhan sắc khác dành cho phái nam hay không?

Hiện tại, có rất nhiều người thân và bạn bè của mình cũng gợi ý tham gia The Face. Thậm chí có bạn còn đùa rằng tham gia Mister National Universe, The Next Gentlemen... Tuy định hướng của mình thiên về học vấn hơn là nhan sắc, nhưng đây cũng là những ý tưởng khá hay mà biết đâu mình sẽ cân nhắc theo đuổi trong tương lai. Lúc đó các bạn lại ủng hộ mình nhé!

Cậu bạn được trao giải Nam vương bởi Hoa hậu Lương Thuỳ Linh

Cảm ơn Đức Minh vì cuộc trò chuyện này, chúc bạn luôn thành công!



Ảnh: Tổng hợp