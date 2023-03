Gặp chàng trai có sở thích mặc váy: Đưa cô thợ may và các chị đồng nghiệp từ chỗ bị sốc đến cái gật đầu đồng ý "trông ngầu đấy"

Hỏi thật, đã bao giờ bạn nhìn chằm chằm một chàng trai nào đó vì anh ta mặc váy? Hay đã bao giờ bạn có suy nghĩ: “Anh kia ăn mặc kiểu gì lạ quá, con trai mà mặc váy”, “Trông chẳng ra làm sao”,... Tuy nhiên ngược lại, bạn dễ dàng đưa ra lời khen khi một cô gái mặc vest, đi giày tây rằng: “Ôi, cô ấy trông thật ngầu”, “Con gái mạnh mẽ, cá tính rất cuốn hút”,...

Bạn bắt đầu thấy có gì đó sai sai ở đây rồi phải không?

Cùng là những bộ quần áo để chưng diện nhưng tại sao con gái mặc vest, đi giày tây thì được khen còn con trai mặc váy lại bị soi mói, phán xét? Tại sao mặc váy luôn bị nghĩ là "bánh bèo" trong khi chúng cũng có thể biến người mặc trở nên ngầu đét?

Nếu bạn cũng có những thắc mắc trên thì thử một lần xem nhé! Một lần ngắm đàn ông mặc váy và nghe họ nói về sở thích thú vị này xem sao. Biết đâu, bạn lại thay đổi và coi chuyện này trở nên bình thường, thậm chí là đáng yêu.

“Mặc váy khiến mình tích cực hơn”

Hoàng Bảo (24 tuổi) hiện đang làm trong lĩnh vực liên quan đến truyền thông. Mới đây, anh chàng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bản thân mặc váy trong một hội nhóm chuyên về thời trang. Khác với những suy nghĩ định kiến thông thường, Hoàng Bảo nhận được vô số những bình luận tích cực từ người trẻ. Hầu hết, ai cũng khen anh chàng có gu ăn mặc, dễ thương, mang đến sự thú vị và vui vẻ.

Hoàng Bảo

Được biết, đây là lần thứ 3 Hoàng Bảo chia sẻ hình ảnh bản thân mặc váy với cộng đồng mạng. Và trộm vía, chưa lần nào bị chê. “Mình mới mặc váy khoảng 1 - 2 năm nay thôi nhưng cũng không thường xuyên lắm. Mặc dù mình thích chúng nhưng mình chỉ mặc vào những dịp đặc biệt hoặc đó là ngày mình thấy có nhiều năng lượng để mặc váy.

Dạo gần đây tâm trạng, sức khoẻ của mình không được tốt nên việc mình mặc váy và khoe với mọi người khiến mình tích cực hơn, cảm thấy bản thân vui vẻ, tươi mới hơn nhiều. Và rất vui vì mọi người toàn khen mình thôi, không ai chê cả”, Hoàng Bảo nói.

Bên cạnh đó, anh chàng cho rằng bản thân thích thời trang nhưng không thừa nhận mình là người giỏi phối đồ. Hoàng Bảo cũng cho biết, anh không coi việc mặc váy là phong cách cá nhân mà chỉ đơn giản mặc vì thấy nó thuận mắt, thoải mái và thấy bản thân khi mặc váy trông…cũng được.

“À nhưng có một điều mình thấy bất tiện là mặc váy khá khó di chuyển bằng xe máy, đặc biệt là xe số”, Hoàng Bảo hài hước tiết lộ.

Tuy nhiên, nếu bản thân thấy thuận mắt thì những người xung quanh có đôi khi lại thấy “bất bình thường”. Chẳng hạn như bố mẹ của Hoàng Bảo, họ cũng giống với số đông, cảm thấy khó hiểu khi bỗng một ngày con trai lại mặc váy ra đường.

Hoàng Bảo cho biết, đến hiện tại bố mẹ vẫn chưa thực sự chấp nhận hoàn toàn cách ăn mặc của anh chàng. Thi thoảng, mẹ vẫn hỏi như: “Tại sao con lại mặc như vậy?”, “Mẹ thấy mặc như vậy có đẹp đâu”,... Song, anh chàng cho rằng chuyện bố mẹ chưa hiểu hay có ý phản đối cũng là điều hết sức bình thường.

Hoàng Bảo chia sẻ: “Thực ra đây gọi là khoảng cách thế hệ. Dù mình có cố gắng rút gọn khoảng cách nhưng bố mẹ vẫn sẽ khó hiểu được hết tất cả những gì chúng mình - những người trẻ đang làm. Nên mình chỉ có thể truyền tải cho bố mẹ 1 phần tinh thần rằng con thích như vậy, con thấy hợp mắt con. Giải thích một cách đơn giản chứ không có cách nào để nói chính xác được 100% với bố mẹ”.

Đi phỏng vấn xin việc nhưng hỏi công ty có cho nhân viên nam mặc váy không?

Xoay quanh câu chuyện mặc váy của bản thân, Hoàng Bảo cho biết cũng có rất nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như khi anh chàng đến tiệm để may váy và nhận được ánh mắt vừa ái ngại, vừa thắc mắc của cô thợ may. Khi đó, Hoàng Bảo cũng chỉ nhẹ nhàng bày tỏ: “Dạ tại con thích mặc thế thôi, tại con thấy cũng đẹp và thoải mái. Mà nhiều người nhìn, hỏi quá con cũng ngại”. Sau đó, anh chàng được cô thợ may đáp lại: “Thôi kệ con vui là được. Mặc riết quen người ta sẽ thấy bình thường không nhìn nữa”.

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Bảo nhận những ánh nhìn khó hiểu từ những người xung quanh. Tuy nhiên, chỉ ít lần trong số đó anh chàng mới dành thời gian để giải thích về bản thân cho họ hiểu. Còn lại, Hoàng Bảo chọn cách mặc kệ.

“Họ khó hiểu hay nhăn mặt cũng không liên quan hay ảnh hưởng đến mình. Trừ trường hợp họ có những hành động tiêu cực hơn nhưng mình chưa bao giờ gặp. Còn bình thường, ai đó nhìn mình chằm chằm mình sẽ thấy hơi khó chịu nhưng mình vẫn mặc kệ bỏ qua thôi.

Mình nghĩ đó không hẳn là tự tin mà đơn giản là phản xạ cá nhân. Khá may mắn, mình đang sống tại TP.HCM, mọi người cởi mở hơn và quen với việc mỗi người tự do làm điều mình muốn. Vẫn có những người tò mò, phán xét nhưng trên tinh thần là ai sống cuộc đời người đó và họ không quan tâm quá nhiều”, Hoàng Bảo chia sẻ.

Đặc biệt hơn, Hoàng Bảo kể một lần đi phỏng vấn xin việc, sau khi đã trao đổi xong mọi vấn đề liên quan, anh chàng được phép đặt câu hỏi để tìm hiểu công ty. Khi đó, Hoàng Bảo thẳng thắn hỏi rằng: “Công ty có cho em mặc váy đi làm không ạ?”.

Khá bất ngờ, công ty trả lời có và nhận anh chàng vào làm việc. Hôm nào mặc váy đi làm, Hoàng Bảo cũng đều thấy tinh thần vui vẻ và được các chị đồng nghiệp khen tới tấp. Không chỉ khen đẹp, dễ thương mà anh chàng cũng nhận được rất nhiều lời nhận xét cho rằng đàn ông, con trai mặc váy nhưng trông vẫn ngầu, cá tính.

Tuy vậy, Hoàng Bảo cũng cho rằng anh không phải người quá cực đoan hay “sống chết” bảo vệ quan điểm của bản thân. Rằng nếu công ty không cho mặc váy, sẽ nghỉ việc. Mà đối với Hoàng Bảo, quần hay váy chỉ là cách ăn mặc và công ty đồng ý hay không sẽ phụ thuộc vào văn hoá của từng nơi. Nếu họ không đồng ý, anh chàng vẫn có thể vui vẻ chấp thuận với quy định của công ty.

Đàn ông mặc váy cũng được khen ngầu mà!

Quay lại chủ đề, tại sao phụ nữ mặc vest, đi giày Tây được khen ngầu còn đàn ông mặc váy không nhận được nhiều ánh nhìn thiện cảm. Hoàng Bảo cho hay: “Mình học chuyên ngành Văn học và được tiếp cận với khái niệm diễn ngôn: diễn ngôn truyền thông, diễn ngôn văn hoá, và thời trang cũng tồn tại những diễn ngôn theo kiểu: " nữ mặc vest, đi giày Tây được khen ngầu còn đàn ông mặc váy không nhận được nhiều ánh nhìn thiện cảm". Điều này đang vô tình áp đặt những khuôn mẫu lên tất cả mọi thứ. Thời trang hay màu sắc không có giới tính chỉ là chúng đang bị đưa vào khuôn khổ”.

Đàn ông mặc váy cũng được khen ngầu mà. Ở Scotland, đàn ông mặc váy như trang phục thường ngày. Do vậy mình nghĩ, chưa được thiện cảm vì mọi người chưa quen cũng như chưa nhìn thấy nhiều người đàn ông mặc váy. Còn menswear là một phong cách, trào lưu thời trang được quảng bá nhiều năm nay. Ban đầu cũng sẽ có người nói ra nói vào nhưng khi có nhiều người phụ nữ mặc như vậy, họ sẽ thấy quen mắt và dễ chấp nhận hơn”, Hoàng Bảo nói thêm.

Hay như việc, mỗi khi ai đó nói về màu sắc thường phân ra màu hồng thiên về con gái còn con trai sẽ là màu xanh. Bày tỏ quan điểm về điều này, Hoàng Bảo cho rằng đây vốn là những khuôn mẫu từ lâu nên khá khó thay đổi với nhiều người. “Thực ra mình thấy mọi cũng đang cố gắng đổi mới nó trong cách nhìn nhận. Nhưng có lẽ vẫn cần thời gian, cần những người trẻ hơn nữa mới có thể thay đổi được, giúp mọi người có cái nhìn tự do, thoải mái hơn”, anh chàng bày tỏ.

Cuối cùng, Hoàng Bảo thừa nhận bản thân làm việc trong ngành sáng tạo, truyền thông nên cái tôi khá lớn. Nhưng may mắn, anh chàng chưa bao giờ nhận được câu nói từ ai đó rằng: “Mặc váy vào đi anh” theo cách mỉa mai, chế giễu tính cách.

“Mình chưa bị ai nói như vậy cả nhưng trong bài đăng của mình, cũng có một bạn bình luận thế này: ‘Trước giờ mọi người bảo đàn ông mặc váy đi với ý chê bai, dè bỉu. Giờ anh này mặc váy luôn thật rồi này. Nhưng mà dễ thương lắm anh ơi’. Mình đọc xong thấy cũng mắc cười, đáng yêu thôi chứ không có gì khó chịu cả”, Hoàng Bảo chia sẻ.

Ảnh: NVCC