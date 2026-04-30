Gánh nợ 860 triệu, 3 năm trả được 500 triệu: Cô gái tự cứu mình khỏi khủng hoảng tài chính như thế nào?

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là kế hoạch công việc hay bữa ăn trong ngày, mà là khoản nợ lên tới 860 triệu đồng vẫn đang chờ trả.

Có thời điểm, áp lực tài chính khiến cô luôn trong trạng thái lo lắng: liệu hôm nay có nhận được cuộc gọi nhắc nợ? Liệu các khoản vay có bị chuyển sang kiện tụng? Tương lai mờ mịt đến mức cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu.

Nhưng thay vì buông xuôi, cô chọn cách tiếp tục bước đi – dù rất chậm.

Sau 3 năm, cô đã trả được khoảng 500 triệu đồng, từng bước kéo mình ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất.

Không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ

Khoản nợ lớn khiến cô nhiều lần muốn tìm đến gia đình để chia sẻ, nhưng rồi lại thôi.

Cha mẹ đã ngoài 60 tuổi, thuộc thế hệ có cuộc sống và tư duy tài chính rất khác. Việc kể hết mọi áp lực chỉ khiến họ thêm lo lắng mà không thể giúp giải quyết triệt để vấn đề.

Cô quyết định tự mình đối diện.

Cô từng nói với bạn bè rằng: điều khiến cô cố gắng không chỉ là khoản nợ, mà còn là mong muốn một ngày có thể đưa cha mẹ đi du lịch, bù đắp những năm tháng họ đã hy sinh.

Ý nghĩ đó trở thành động lực để cô không dừng lại.

Làm thêm bất cứ việc gì hợp pháp để tăng thu nhập

Để cải thiện dòng tiền, cô bắt đầu tận dụng mọi cơ hội có thể.

Ban ngày làm công việc chính, buổi tối cô nhận thêm việc phụ:

- làm thu ngân tại cửa hàng tiện lợi

- nhận việc giao hàng theo giờ

- làm cộng tác viên nội dung

- chạy dịch vụ hỗ trợ lái xe

Thu nhập từ mỗi công việc không quá lớn, nhưng cộng lại giúp cô duy trì việc trả nợ đều đặn mỗi tháng. Thời gian đầu, cô không có nhiều định hướng rõ ràng. Khi gặp bế tắc, cô lên mạng tìm kiếm thông tin về:

- cách quản lý nợ cá nhân

- cách tăng thu nhập cho người đi làm

- gợi ý nghề tay trái phù hợp

- kỹ năng cần học để chuyển đổi công việc

Cô nhận ra một điều quan trọng: kinh nghiệm của thế hệ trước không còn hoàn toàn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Muốn thoát khỏi khó khăn, cô phải tự học và tự thay đổi.

Đầu tư vào kỹ năng để tạo cơ hội mới

Không chỉ làm thêm, cô bắt đầu dành thời gian học kỹ năng mới với mục tiêu tạo nguồn thu ổn định hơn trong tương lai.

Từ con số 0, cô học:

- quay video bằng điện thoại

- chỉnh sửa clip cơ bản

- viết nội dung ngắn cho mạng xã hội

- cách xuất hiện trước camera

- trang điểm và lựa chọn trang phục phù hợp khi quay hình

Quá trình này không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng giúp cô mở thêm cơ hội hợp tác và tăng thu nhập theo thời gian.

3 năm trả 500 triệu: thay đổi lớn nhất không nằm ở tiền

Hiện tại, khoản nợ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng cuộc sống của cô đã ổn định hơn trước.

Cô duy trì thói quen học hỏi mỗi ngày, chủ động kết nối với những người có kinh nghiệm tốt hơn trong công việc và tài chính.

Dù đôi lúc vẫn cảm thấy áp lực, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi nhìn lại chặng đường đã qua, cô hiểu rằng mình đã tiến xa hơn rất nhiều so với thời điểm bắt đầu.

Khoản nợ từng khiến cô mất phương hướng, giờ trở thành lý do để cô trưởng thành nhanh hơn.

Điều quan trọng nhất không phải là kiếm tiền nhanh, mà là xây dựng khả năng kiếm tiền bền vững.

Khi rơi vào khủng hoảng tài chính, điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc

Rất nhiều người từng trải qua cảm giác bị nợ nần đè nặng, lo lắng và mất niềm tin vào tương lai.

Nhưng nợ không phải là dấu chấm hết.

Thứ khiến nhiều người không thể thoát khỏi khó khăn thường không phải số tiền, mà là việc từ bỏ quá sớm hoặc chấp nhận buông xuôi.

Trong thực tế, đa số những người cải thiện được tình hình tài chính đều bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ:

- ghi lại chi tiêu hàng tháng

- cắt bớt khoản không cần thiết

- tìm thêm nguồn thu phụ

- học thêm kỹ năng mới

- duy trì kỷ luật tài chính trong thời gian dài

Không có con đường tắt, nhưng luôn có lối ra.

Bài học tài chính rút ra từ câu chuyện

1. Đối diện vấn đề sớm giúp giảm áp lực về lâu dài

Trì hoãn chỉ khiến khoản nợ lớn hơn và khó kiểm soát hơn.

2. Tăng thu nhập thường hiệu quả hơn chỉ cắt giảm chi tiêu

Khi có thêm nguồn tiền, việc trả nợ trở nên chủ động hơn.

3. Kỹ năng mới có thể mở ra cơ hội bất ngờ

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều công việc có thể bắt đầu từ việc tự học online.

4. Kiên trì quan trọng hơn tốc độ

Việc trả được 500 triệu trong 3 năm là kết quả của hàng trăm quyết định nhỏ mỗi ngày.

Khó khăn tài chính có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều quan trọng không phải là bạn từng gặp vấn đề gì, mà là bạn chọn cách bước tiếp ra sao.

Nhiều người chỉ thật sự thay đổi khi rơi vào áp lực đủ lớn. Và đôi khi, chính giai đoạn khó khăn nhất lại là lúc một người hiểu rõ nhất mình cần sống như thế nào.