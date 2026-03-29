35 tuổi, nợ hơn 2,7 tỷ đồng sau ly hôn: Tôi học lại cách kiếm tiền từ con số gần như bằng 0

35 tuổi, nợ hơn 2,7 tỷ đồng sau ly hôn: Bắt đầu lại từ bài toán chi tiêu tối thiểu và thu nhập nhỏ

Sau một cuộc ly hôn vội vã và khoản nợ lên tới 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng), Yangchan, sinh năm 1991 rơi vào giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Không còn nguồn tài chính ổn định, áp lực nợ khiến mọi kế hoạch tương lai gần như phải dừng lại. Nhưng thay vì tiếp tục đầu tư rủi ro hay tìm kiếm “cú lật kèo” nhanh chóng, cô lựa chọn con đường chậm hơn: kiểm soát chi tiêu, xây lại dòng tiền nhỏ nhưng bền vững.

Câu chuyện này không hiếm trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều người từng kiếm được tiền từ chứng khoán hoặc đầu tư ngắn hạn, nhưng sau một giai đoạn thị trường biến động, lại phải đối diện với áp lực nợ và thu nhập không ổn định.

Khi thu nhập chưa ổn định, việc đầu tiên không phải là kiếm thật nhiều tiền

Một điểm đáng chú ý trong chia sẻ là ưu tiên hàng đầu không phải tăng thu nhập ngay lập tức, mà là giảm tối đa chi tiêu. Ngoài các khoản thiết yếu như ăn uống, chỗ ở và đi lại, cô gần như không chi tiền cho nhu cầu khác.

Bữa sáng chỉ dao động khoảng 5 nhân dân tệ (17.000 đồng) với bánh bao hoặc trứng. Bữa trưa khoảng 11 nhân dân tệ (38.000 đồng), chủ yếu là mì hoặc cơm đơn giản. Bữa tối thậm chí có thể chỉ là vài quả trứng luộc tự nấu để tiết kiệm chi phí.

Ở góc độ tài chính cá nhân, đây là giai đoạn được gọi là “thiết lập mức sống tối thiểu” - giúp người có nợ hiểu rõ mình cần bao nhiêu tiền mỗi tháng để duy trì cuộc sống cơ bản. Khi đã xác định được con số này, áp lực tâm lý thường giảm đáng kể vì mục tiêu trở nên cụ thể hơn.

Tái xây dựng thu nhập: Nhỏ nhưng đều

Nguồn thu hiện tại đến từ nhiều kênh nhỏ:

- Viết nội dung trên nền tảng mạng xã hội để nhận tiền quảng cáo

- Nhận quà tặng ảo khi livestream

- Đăng video ngắn để tăng người theo dõi

- Làm việc tại công trường xây dựng để duy trì thu nhập ổn định

Tổng thu nhập chưa cao, nhưng điều quan trọng là dòng tiền bắt đầu quay trở lại. Trong tài chính cá nhân, giai đoạn này thường được xem là khởi động lại hệ thống thu nhập, khi người gặp khó khăn chấp nhận làm nhiều việc nhỏ cùng lúc thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.

Nhìn khoản nợ như một khoản chi cố định giúp giảm áp lực tâm lý

Một cách tiếp cận đáng chú ý là việc coi khoản nợ giống như tiền trả góp nhà hàng tháng. Theo tính toán, khoản trả nợ khiến chi phí hàng tháng tăng từ 3.000 nhân dân tệ lên 5.300 nhân dân tệ, tương đương tăng thêm khoảng 7,9 triệu đồng mỗi tháng.

Khi nhìn khoản nợ như một nghĩa vụ tài chính cố định thay vì “khủng hoảng”, người vay có xu hướng ổn định tâm lý hơn và xây dựng kế hoạch dài hạn.

Đây cũng là phương pháp được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân khuyến nghị: chuẩn hóa nợ thành một dòng chi tiêu cố định, từ đó lập kế hoạch thu nhập phù hợp.

Sai lầm phổ biến: Cố gỡ lỗ nhanh bằng đầu tư rủi ro

Trước đó, việc đầu cơ chứng khoán trong thời gian dài đã khiến khoản nợ tăng mạnh. Khi thị trường đảo chiều, nỗ lực “gỡ lại” càng khiến thua lỗ lớn hơn, dẫn đến quyết định rút hoàn toàn khỏi thị trường để tập trung trả nợ.

Đây là sai lầm phổ biến của nhiều người gặp khó khăn tài chính:

- Muốn lấy lại tiền nhanh

- Chọn kênh rủi ro cao

- Tăng áp lực tâm lý

- Kéo dài thời gian phục hồi tài chính

Thực tế cho thấy, phần lớn quá trình phục hồi tài chính cá nhân đều diễn ra chậm, trong khoảng 3–6 năm.

Bài học tài chính rút ra

Từ câu chuyện này, có thể rút ra 4 nguyên tắc quan trọng:

1. Giảm chi trước khi tăng thu

Kiểm soát chi tiêu giúp giảm áp lực ngay lập tức, tạo khoảng thời gian để tái cấu trúc tài chính.

2. Dòng tiền nhỏ vẫn có giá trị

Thu nhập thấp nhưng ổn định vẫn tốt hơn kỳ vọng một khoản lớn nhưng rủi ro.

3. Không cố “gỡ” bằng đầu tư mạo hiểm

Đầu tư chỉ nên thực hiện khi tài chính đã ổn định.

4. Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất

Việc duy trì thể chất giúp đảm bảo khả năng lao động và thu nhập lâu dài.

Tài chính không phải là cuộc đua ngắn hạn

Ở tuổi 35, Yangchan đặt mục tiêu xoay chuyển tình hình trong vòng 6 năm – một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng đủ thực tế để đạt được sự ổn định.

Tài chính cá nhân thường không thay đổi chỉ sau vài tháng, nhưng có thể cải thiện đáng kể nếu:

- Kiểm soát chi tiêu

- Duy trì thu nhập đều

- Tránh rủi ro lớn

- Kiên trì trong nhiều năm

Đôi khi, bước quan trọng nhất không phải là kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức, mà là ngăn tình hình xấu đi và giữ cho dòng tiền không bị đứt đoạn.