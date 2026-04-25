Gần 5.000 khán giả "cháy" cùng buitruonglinh trong hành trình live concert "Từng Ngày"

Tối 24/04/2026, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ khi buitruonglinh khép lại đêm diễn thứ hai và cũng là đêm cuối trong khuôn khổ live concert "Từng Ngày" tại Hà Nội. Không còn là cái tên lặng lẽ sau những bản nhạc acoustic quen thuộc, buitruonglinh đã thực sự bước lên và làm chủ sân khấu của chính mình, trước gần 2.000 khán giả phủ kín khán phòng liên tiếp hai đêm 23 và 24/04.

Cộng với số lượng khán giả từ chặng TP.HCM trước đó, tổng cộng gần 5.000 người đã đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong hành trình mà anh gọi là "Từng Ngày" – một cái tên giản dị nhưng chứa đựng cả một thập kỷ âm nhạc kiên trì.

Bốn mùa, một hành trình không vội vã

Live Concert "Từng Ngày" được thiết kế theo kết cấu bốn chương mang tên bốn mùa: Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông, Ngày Xuân. Mỗi chương là một màu sắc âm nhạc riêng biệt, mỗi tiết mục là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình 10 năm của buitruonglinh.

Mở màn với Ngày Hạ, những ca khúc gắn bó với tên tuổi của anh như "Đường Tôi Chở Em Về", "Vấn Vương", "Dù Cho Mai Về Sau" vang lên và lập tức kéo cả khán phòng vào đồng thanh hát theo. Đây là chương nhạc của ký ức, nơi hàng nghìn khán giả tìm lại chính mình qua những rung cảm trong trẻo nhất của tuổi trẻ.

Điểm nhấn đặc biệt của chương này và xuyên suốt cả ba đêm diễn là sự xuất hiện của ca khúc "Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời". Được trình diễn tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội vào thời điểm cận kề đại lễ 30/04, ca khúc tạo ra một không khí tự hào dân tộc đầy trang trọng và xúc động. Với một nghệ sĩ Gen Z như buitruonglinh, việc kiên định đưa tác phẩm mang hơi thở dân tộc vào vị trí trọng yếu của concert cá nhân, không phải một lần mà cả ba đêm, là một tuyên ngôn rõ ràng: Thế hệ trẻ hoàn toàn có thể dùng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để kể câu chuyện về lòng tự tôn và khát vọng dân tộc.

Bước sang Ngày Thu, sân khấu trở nên dịu dàng và sâu lắng hơn với những ca khúc tình yêu đặc trưng của buitruonglinh như "Tại Vì Em", "Em Không Khóc" và bản hit quốc dân "Yêu Người Có Ước Mơ". Màn kết hợp cùng Đậu Tất Đạt trong "Every Little Thing" mang đến cảm giác ấm cúng như một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc giữa những người bạn thân thiết, khiến cả khán phòng lắng lại trong cảm xúc.

Ngày Đông là chương nhạc đầy chiều sâu nội tâm với các tiết mục solo "Giờ Thì", "Nàng Công Chúa Nhỏ", "Dù Em Từng Yêu". Sự tham gia của 52Hz trong ca khúc "Đi Cùng Em" mang màu sắc Indie/R&B hiện đại, trong khi màn kết hợp cùng dangrangto trong "Vì Điều Gì" tạo nên bất ngờ thú vị: hai giọng ca trẻ, hai cá tính đặc trưng hòa quyện vừa vặn trong câu chuyện về những trăn trở và hoài nghi trong tình yêu.

Đêm thứ hai "nổ tung" với dàn khách mời đặc biệt

Nếu đêm thứ nhất đã ấn tượng thì đêm thứ hai tại Hà Nội mới thực sự là màn bùng nổ hoàn toàn. Chương Ngày Xuân mở ra với đoạn interlude tư liệu tái hiện hành trình của buitruonglinh tại chương trình Anh Trai Say Hi, bước ngoặt đưa anh ra khỏi vùng an toàn để trở thành nghệ sĩ đa năng trên những sân khấu lớn.

Và rồi, dàn khách mời xuất hiện: RIO lãng mạn trong "Em Ơi Đừng Khóc", CONGB khuấy động khán phòng với "Bài Hát Này Dành Cho Riêng Mình Em" và "Dẫu Có Đến Đâu". Đỉnh điểm là tiết mục "HERMOSA" với sự tụ họp của full team "Hẻm" gồm CONGB, Mason Nguyễn, Sơn.K và TEZ, biến khán phòng Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thành một lễ hội âm nhạc thu nhỏ, sôi động và không thể quên.

Kết màn đêm diễn, buitruonglinh quay trở về với cây violin, nhạc cụ gắn liền với hình ảnh của anh từ những ngày đầu, để trình diễn "Không Đau Nữa Rồi" và "Đường Chân Trời", trước khi dành tặng khán giả ca khúc kết màn "Sớm Như Vậy" như một lời chào tạm biệt đầy trân trọng.

Hơn 2 tiếng trình diễn liên tục mỗi đêm, và sau mỗi show, buitruonglinh vẫn ở lại đến tận nửa đêm để chụp ảnh cùng từng nhóm Archer, tên gọi cộng đồng người hâm mộ của anh. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để hiểu cách nam nghệ sĩ trân trọng những người đã đồng hành cùng mình.

Chia sẻ sau khi khép lại hai đêm Hà Nội, buitruonglinh xúc động: "Đây là lần đầu tiên Linh có một sân khấu của riêng mình ở Thủ đô nên từng khoảnh khắc đều rất đặc biệt. Nếu nhìn lại từ điểm khởi đầu, Linh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đón nhận nhiều yêu thương đến vậy. Từ những ngày chỉ viết nhạc và hát bằng cảm xúc, đến hôm nay được nghe khán giả hát lại từng ca khúc của mình, đó là điều Linh thực sự trân quý."

Con số gần 5.000 khán giả trong cả hành trình không phải là sức nóng bùng phát ngày một ngày hai. Đó là kết quả của 10 năm âm nhạc bền bỉ, của những bản nhạc được viết bằng cảm xúc thật và chạm đến người nghe theo cách thật. Quỹ đạo mà buitruonglinh đang đi, như chính anh thể hiện qua từng đêm diễn: không ồn ào, không vội vã, nhưng kiên định và có chiều sâu.

Đà Nẵng, tháng 05/2026

Hành trình "Từng Ngày" chưa dừng lại. Tháng 05/2026, buitruonglinh sẽ gặp gỡ khán giả miền Trung trong khuôn khổ fancon "Từng Ngày" tại Đà Nẵng, một điểm dừng gần gũi và ấm áp hơn, nhưng chắc chắn không kém phần đặc biệt. Với đà của hai chặng TP.HCM và Hà Nội, rõ ràng chàng nghệ sĩ Gen Z này vẫn còn rất nhiều điều muốn kể, và khán giả vẫn sẵn sàng lắng nghe, từng ngày, từng ngày một.



