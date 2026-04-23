Hoà Minzy được đông đảo khán giả biết tới sau khi tham gia chương trình Học viện ngôi sao. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ sinh năm 1995 được đánh giá là nghệ sĩ hoạt động chăm chỉ và còn tham gia các dự án thiện nguyện. Hiện tại, Hoà Minzy còn sở hữu lượng người hâm mộ "khủng".

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy mới đây đăng tải dòng trạng thái nghẹn ngào cho biết một thành viên trong đại gia đình người hâm mộ của cô đã mãi mãi ra đi. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, người này là Khánh Hòa - một cô gái trẻ thuộc ban quản trị FC Hòa Minzy Cần Thơ, đồng thời cũng là fan lâu năm luôn dành tình cảm chân thành, hết lòng cho thần tượng.

Hòa Minzy viết: "Hôm nay thật buồn! Cảm giác này một lần nữa ập đến, một thành viên trong gia đình nhà Liều đã mãi mãi ra đi. Em là một cô bé rất dễ mến nằm trong BQT của FC Hòa Minzy Cần Thơ! Một người fan lâu năm, luôn yêu thương chị hết lòng hết dạ".

Nữ ca sĩ cho biết cả hai chỉ mới gặp nhau tại fan concert diễn ra vào ngày 1/2 vừa qua. Khi đó, Khánh Hòa từng hứa sẽ tiếp tục ra Hà Nội để tham dự concert tiếp theo của cô. Tuy nhiên, lời hẹn ấy nay đã không thể thực hiện khiến Hòa Minzy vô cùng đau lòng. Cô xúc động chia sẻ thêm: "Chúng ta cũng mới gặp nhau tại Fanconcert 1/2 này thôi và em hứa sẽ tới Concert ở Hà Nội nữa mà bé".

Hoà Minzy thông báo tin buồn một người hâm mộ của cô ở FC Cần Thơ đã qua đời. Ảnh: tổng hợp

Không chỉ gửi lời tiễn biệt, Hòa Minzy còn thay mặt cộng đồng người hâm mộ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của fan nữ xấu số. "Cũng xin chia buồn cùng gia đình em. Chị và FC Hòa Minzy sẽ mãi nhớ về em Khánh Hòa nhé. Yên nghỉ em nhé…", nữ ca sĩ viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả để lại bình luận chia buồn, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước tình cảm chân thành mà Hòa Minzy dành cho người hâm mộ của mình.

Từ lâu, Hòa Minzy được biết đến là một nghệ sĩ có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với fan. Cô thường xuyên tương tác, quan tâm và xem người hâm mộ như những thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, sự ra đi của một fan thân thiết đã khiến nữ ca sĩ không giấu được nỗi buồn và sự tiếc thương sâu sắc.

Thời gian qua, Hòa Minzy tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng. Từ việc hỗ trợ người dân miền Trung mùa lũ, đến những chương trình gây quỹ cho trẻ em nghèo, cô cho thấy trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ. Điều này càng củng cố hình ảnh Hòa Minzy như một nghệ sĩ không chỉ hát để nổi tiếng, mà hát để đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Vào năm 2025, Hoà Minzy từng nhận bằng khen bằng khen Thanh Niên Tiên Tiến Làm Theo Lời Bác vào năm 2025.

Hoà Minzy từng chia sẻ: "Những gì Hòa làm, cộng đồng đã công nhận và ghi nhận. Dự án thiện nguyện của Hòa có tên là Từ Trái Tim, vì tiền là của Hòa chứ Hòa không kêu gọi ai cả. Khi các bệnh viện cần hỗ trợ chi phí mổ cho các cháu nhỏ, sau khi họ đã xác minh hoàn cảnh, Hòa sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Cách làm của Hòa rất nhanh gọn. Mọi người yêu thương, tương tác mạng xã hội của Hòa cao, các nhãn hàng thấy được sức ảnh hưởng và mời Hòa làm việc, mang lại thu nhập. Từ thu nhập đó, Hòa trích một phần để làm công tác xã hội là điều đương nhiên.

Hòa Minzy thời gian qua tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tinh cảm của Hoà Minzy cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Được biết, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Về chuyện tổ chức đám cưới, Hoà Minzy từng hé lộ khi đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm nghĩ của bé Bo về Đại uý Thăng Văn Cương. Theo đó, khi Hoà Minzy chia sẻ về thời điểm diễn ra hôn lễ là vào năm 2027 thì Bo nói "hơi lâu". Nhóc tỳ đáng yêu nói với mẹ: "Cuối năm 2027, con thấy hơi lâu. Con muốn nắm nay bố để đợi mẹ đi đến".