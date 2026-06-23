Gần 50 y bác sĩ ép tim nhiều giờ vẫn không cứu được chàng trai 25 tuổi sau cuộc vui xem bóng đá: BS nhắc "sinh mạng thì chỉ có một"





Mùa bóng đá về, những trận cầu sôi động mang lại niềm vui, sự cuồng nhiệt và những phút giây thăng hoa cho tất cả chúng ta. Việc tụ tập bạn bè, uống với nhau một vài ly bia, chén rượu để chung vui là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, không phải cuộc vui nào cũng có hậu, những hối tiếc có thể xảy ra, thậm chí cướp đi cả sinh mạng của người trong cuộc.

Mới đây, bác sĩ Mai Văn Lực (Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) chia sẻ, một nam thanh niên 25 tuổi đã không thể qua khỏi sau khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dù được gần 50 y bác sĩ tại Bệnh viện E nỗ lực và cố gắng hết sức để cứu chữa. Người bạn đưa bệnh nhân vào viện nghẹn ngào kể lại, anh em cùng nhóm xem đá bóng, có chút men bia trong người rồi không may gặp nạn trên đường về nhà.

Lúc vào viện, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nặng, đa chấn thương nghiêm trọng. Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt khẩn cấp. Tất cả các chuyên khoa đầu ngành lao vào phối hợp cấp cứu, hồi sức… chuẩn bị can thiệp thì bệnh nhân rơi vào ngừng tim. Các bác sĩ ép tim liên tục, giành giật, cố gắng bấu víu vào từng 1% hy vọng mong manh nhất.

Trong căn phòng ấy, gần 50 nhân viên y tế, từ điều dưỡng, bác sĩ gây mê, bác sĩ hồi sức đến phẫu thuật viên đều cùng cố gắng hết sức để kéo bệnh nhân trở về từ tay tử thần, dốc toàn lực cho đến những giây phút cuối cùng... Nhưng, phép màu đã không xảy ra.

25 tuổi, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu dự định và cả một tương lai dài phía trước của em đã mãi mãi khép lại sau một tai nạn thương tâm.

Hãy yêu thể thao và tận hưởng niềm vui một cách trách nhiệm

Chia sẻ câu chuyện của nam thanh niên, BS Lực mong đây sẽ là hồi chuông thức tỉnh cho những người ở lại. Mùa bóng đá về, những trận cầu sôi động mang lại niềm vui, sự cuồng nhiệt và những phút giây thăng hoa cho tất cả chúng ta. Việc tụ tập bạn bè, uống với nhau một vài ly bia, chén rượu để chung vui là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, xin các anh, các bạn nhớ cho một điều: Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng sinh mạng thì chỉ có một.

Nếu đã uống rượu bia, nếu cảm thấy cơ thể không còn đủ tỉnh táo, xin đừng bước lên yên xe, đừng cầm vào vô lăng lái xe. Hãy gọi một chuyến xe, hoặc nhờ một người bạn tỉnh táo đưa về. Đằng sau tay lái của các bạn không chỉ là tương lai của chính bản thân, mà còn là hạnh phúc, là nụ cười và cả cuộc đời của cha mẹ, vợ con đang thao thức đợi cửa ở nhà.

Đừng để một phút ngẫu hứng trên bàn tiệc biến thành nỗi ân hận khôn nguôi cho những người ở lại. Hãy yêu thể thao và tận hưởng niềm vui một cách trách nhiệm, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng!

Ảnh minh họa

Một số lưu ý khác để bảo vệ sức khỏe trong mùa World Cup

Mùa World Cup bùng nổ cũng là lúc nhịp sinh hoạt của người hâm mộ dễ bị đảo lộn nhất. Để vừa cháy hết mình cùng trái bóng tròn, vừa giữ được thể trạng tốt, mọi người cần lưu ý những nguyên tắc sức khỏe "sống còn" sau:

1. Thiết lập "chiến thuật" ngủ bù thông minh

Việc thức đêm xem các trận đấu muộn kéo dài cả tháng rất dễ gây thiếu ngủ trầm trọng, làm suy giảm hệ miễn dịch.

Giải pháp: Hãy tranh thủ chợp mắt từ 30-45 phút vào buổi trưa hoặc trước giờ bóng lăn. Nếu hôm trước thức khuya, hôm sau hãy cố gắng đi ngủ sớm hơn để bù lại chu kỳ giấc ngủ, tránh để cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ kéo dài.

2. Từ chối "bẫy" đồ ăn vặt ban đêm

Những trận cầu nghẹt thở luôn đi kèm thói quen gọi đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt hoặc bia rượu. Nạp lượng calo lớn vào ban đêm rất dễ gây đầy bụng, khó tiêu và tích mỡ bụng.

Giải pháp: Thay vì khoai tây chiên hay khô mực nhiều muối, hãy chuẩn bị sẵn các món ăn nhẹ lành mạnh như các loại hạt (hạnh nhân, hạt điều), sữa chua, trái cây ít đường hoặc các món giàu protein lành mạnh. Đặc biệt, hãy uống đủ nước lọc thay vì lạm dụng nước ngọt và bia rượu để tránh mất nước khi thức đêm.

3. Bảo vệ đôi mắt và cột sống

Ngồi xem tivi hay điện thoại liên tục nhiều giờ trong phòng tối là "kẻ thù" số một của thị lực và xương khớp.

Giải pháp: Hãy bật đèn phòng ở độ sáng vừa phải khi xem bóng đá, giữ khoảng cách an toàn với màn hình. Cứ sau mỗi hiệp đấu (45 phút), hãy đứng lên đi lại, kéo giãn cơ thể và nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng 2-3 phút để giảm tải áp lực cho cột sống và mắt.

4. Kiểm soát cảm xúc, bảo vệ tim mạch

Những pha bóng kịch tính, những bàn thua bất ngờ có thể khiến nhịp tim tăng nhanh và huyết áp tăng vọt. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp.

Giải pháp: Hãy giữ tinh thần xem giải trí, vui vẻ là chính. Nếu cảm thấy quá căng thẳng hoặc hồi hộp, hãy hít thở sâu, uống một ngụm nước ấm để lấy lại bình tĩnh.

Lời khuyên cho cả nhà: Để không khí World Cup thêm khỏe mạnh, ba mẹ có thể biến thời gian trước trận đấu hoặc giữa hiệp thành những phút vận động nhẹ nhàng cùng các bé, vừa tăng gắn kết gia đình lại vừa giúp cơ thể tỉnh táo hơn!