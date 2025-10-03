Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 2/10, tổ công tác Đội QLTT số 2 thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp CA Phường Hoàn Kiếm phát hiện 01 xe ô tô tải dừng đỗ tại nhà số 16 phố Lý Nam Đế, có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có gần 4.000 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất. Chủ lô hàng được xác định là Ông P.X.M (sinh năm 1980, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số bánh trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng khai nhận đã mua số bánh Trung thu trôi nổi trên thị trường với giá khoảng 19 triệu đồng để bán kiếm lời trong dịp Tết Trung thu, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Chiếc xe tải chở những thùng bánh trung thu nhập lậu bị thu giữ

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm cùng các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.