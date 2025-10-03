Một con bò hiếm có chân thừa đã được những người dân làng mê tín ở Thái Lan ca ngợi là điềm may mắn.

Con bò 4 tuổi này tên là Thung Thong, được phát hiện có thêm một cặp chân sau khi được bán cho một người buôn bán gia súc ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan vào ngày 25/9.

Người buôn bán gia súc đang đưa Thung Thong và bê con của nó đến lò mổ thì anh ta nhận thấy dị tật kỳ lạ mọc ra từ lưng bò mẹ. Từ bả vai của nó, lủng lẳng hai chân dài 50 cm với một khối thịt mềm ở giữa.

Thung Thong từ chối bán con bò 6 chân dù được trả tới 81 triệu đồng.

Tin rằng đột biến này là điềm may mắn, một người dân địa phương tên là Tinnakorn Hiranya, 36 tuổi, đã quyết định mua Thung Thong và bê con để chúng không bị giết thịt.

Anh nói: "Những người buôn bán động vật đã mua Thung Thong vào ban đêm, nhưng chỉ đến sáng họ mới thấy những đặc điểm đặc biệt của nó. Tôi nói với họ rằng tôi muốn mua nó vì nó có một khối thịt nhô ra từ lưng, trông giống như một bao tiền và vàng.

Nhiều người đã gọi cho tôi sau khi nghe tin. Thậm chí có người còn đề nghị mua Thung Thong với giá 100.000 baht (81 triệu đồng), nhưng tôi từ chối vì muốn người chăm sóc nó phải là người có tâm hồn trong sáng".

Bò có thể mọc thêm chân do hội chứng polymelia, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp do sự phát triển bất thường của phôi thai. Các chi thừa này thường không hoạt động.