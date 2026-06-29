Gần 3.000 học sinh, sinh viên toàn cầu vừa "đổ bộ" hội trại FPTU Summer Jamboree 2026

Từ ngày 25 đến 27/6/2026, tại cơ sở Đà Nẵng, Trường Đại học FPT đã tổ chức hội trại FPTU Summer Jamboree 2026. Sự kiện quy tụ gần 3.000 học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa và phát triển kỹ năng trong bối cảnh kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển.

Khi hàng nghìn người trẻ xuyên biên giới cùng "hội quân"

Hội trại năm nay ghi nhận sự tham gia của học sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng các trại sinh quốc tế đến từ Nga, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar và một số quốc gia khác.

Ngay trong ngày đầu tiên, chương trình khai mạc bằng màn diễu hành của các đoàn học sinh THPT khu vực miền Trung, các câu lạc bộ võ thuật, thể thao, sinh viên Đại học FPT toàn quốc và các đoàn quốc tế. Sau nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ khai mạc, chuỗi hoạt động trải nghiệm kéo dài ba ngày liên tục chính thức bắt đầu, hướng tới mục tiêu giúp người trẻ khám phá bản thân, phát triển kỹ năng hợp tác và xây dựng các mối quan hệ thực tế.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trong và ngoài nước.

Hoạt động diễu hành diễn ra tại khuôn viên nhà trường.

Giải bài toán "kết nối thực" giữa kỷ nguyên AI

Với chủ đề xoay quanh việc duy trì các kết nối chân thực trong thời đại AI, FPTU Summer Jamboree 2026 đã tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề (workshop) nhằm trang bị kỹ năng và khơi mở tư duy cho người tham gia.

Nổi bật trong đó có workshop “Finding Connection in a Disconnected World” với sự chia sẻ của diễn viên hài độc thoại Uy Lê (Sài Gòn Tếu), và workshop “The Power of Public Speaking” do bà Merianne Somosa Sontillanosa – nhà sáng lập tổ chức giáo dục Speak Better | Connect Better dẫn dắt. Các nội dung thảo luận tập trung vào chủ đề niềm tin số, năng lực giao tiếp và trách nhiệm cá nhân trong thế giới kết nối.

Bên cạnh các buổi học thuật, người tham gia còn trải nghiệm chuỗi hoạt động tương tác đa dạng bao gồm: giải chạy cộng đồng, lễ hội té nước (Water Fest), chợ phiên quốc tế, các thử thách đồng đội cùng các hoạt động văn hóa truyền thống như làm bánh trôi nước, vẽ tò he và trang trí nón lá. Các hoạt động này được thiết kế nhằm giúp học sinh, sinh viên rèn luyện khả năng lắng nghe, hợp tác và tôn trọng sự khác biệt.

Diễn viên hài độc thoại Uy Lê (Sài Gòn Tếu) đã có những chia sẻ dí dỏm về kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thời đại AI tại hội trại.

Ông Nguyễn Đăng Nghĩa - Phó Giám đốc Trường Đại học FPT cơ sở Đà Nẵng đại diện thắp đuốc lễ khai mạc, mở ra hành trình trải nghiệm đa màu sắc tại FPTU Summer Jamboree.

Từ trải nghiệm mùa hè đến triết lý công dân toàn cầu

Thông điệp “Craft the Bond - Kiến tạo kết nối mới” của hội trại đặt ra trong bối cảnh công nghệ giúp kết nối nhanh hơn nhưng việc thấu hiểu nhau lại trở thành một thách thức. Trước dòng chảy toàn cầu hóa và sự hiện diện của AI, thế hệ trẻ được kỳ vọng cần trang bị thêm năng lực hợp tác đa văn hóa, tư duy phản biện, ý thức cộng đồng và gìn giữ bản sắc cá nhân. Đại diện ban tổ chức cho biết, đây cũng là triết lý giáo dục mà Trường Đại học FPT đang theo đuổi nhằm đào tạo công dân toàn cầu có năng lực công nghệ và tư duy hội nhập.

Tham gia hội trại lần thứ hai, bạn Huỳnh Dung Nhi (sinh năm 2008) chia sẻ: “Qua mỗi thử thách và mỗi lần làm việc nhóm, em học được cách lắng nghe, hợp tác và tự tin thể hiện bản thân. Chính những trải nghiệm đó khiến em càng mong muốn được trở thành sinh viên Trường Đại học FPT”.

Hoạt động chạy bộ vì cộng đồng là một trong những thử thách mà các bạn trại sinh rất yêu thích.

FPTU Summer Jamboree 2026 - nơi khoảng cách và những “đứt gãy” đều bị xoá nhoà.

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa dành cho các thanh thiếu niên mỗi mùa hè.

FPTU Summer Jamboree 2026 khép lại sau ba ngày tổ chức, hướng tới việc khẳng định định hướng của nhà trường trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ làm chủ công nghệ, hội nhập quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa để đóng góp cho sự phát triển của xã hội.