Dưới đây là biến động điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm gần nhất:

Biến động điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm trở lại đây

Năm 2025, điểm trúng tuyển của Học viện Tài chính dao động 21 - 26,6. Ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, dự kiến số lượng tuyển sinh tại Miền Bắc (trụ sở chính và các cơ sở đào tạo tại Hà Nội) tuyển sinh 2.620 chỉ tiêu. Với phân hiệu tại TP.HCM tuyển sinh 380 chỉ tiêu.

Dự kiến số lượng 1.830 chỉ tiêu chương trình chuẩn học tại Cơ sở đào tạo Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội nằm trong tổng số lượng tuyển sinh chung của Học viện tại Miền Bắc.

Học viện tổ chức xét tuyển với 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí dự kiến năm học 2026 - 2027 với chương trình chuẩn từ 25 – 35 triệu đồng/sinh viên/năm học. Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế từ 50 – 55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Diện tuyển sinh theo đặt hàng từ 33 – 55 triệu đồng/sinh viên/năm học. Đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.

Chương trình mỗi bên cấp 1 Bằng Cử nhân (DDP), học phí các năm học tại Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính (trong nước) là 75 - 80 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí năm cuối tại trường Đại học Greenwich (London, Vương quốc Anh) theo mức học phí do trường thông báo.