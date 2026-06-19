Điểm danh loạt trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ xịn sò, mở ra cơ hội toàn cầu cho 2k8

Số liệu từ VnEconomy cho thấy vốn FDI năm 2025 thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Hàng nghìn doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ… liên tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Thị trường việc làm trong ngành Ngôn ngữ đang mở rộng cánh cửa với những bạn trẻ nhạy cảm với ngôn ngữ, yêu thích khám phá văn hóa, kết nối con người với con người, khả năng linh hoạt, thích ứng cao…

Đón trước xu hướng ngành Ngôn ngữ trong kỷ nguyên số, nhiều trường đại học đã chuyển mình, nhanh chóng trang bị cho sinh viên năng lực toàn cầu từ sự tự tin ngôn ngữ học đến dữ liệu, thấu cảm văn hóa, tính đa nhiệm và linh hoạt để bắt kịp thị trường lao động.

Dưới đây là 5 trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ có nhiều dấu ấn tại Việt Nam.

Trường Đại học FPT (FPTU)

Chất lượng đào tạo tại FPTU đã được khẳng định khi trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có khối ngành ngôn ngữ đạt kiểm định AQAS (Đức). Theo báo cáo kiểm định, các chương trình đáp ứng bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng trong Không gian Giáo dục Đại học châu Âu (ESG) và Khung trình độ châu Âu (EQF).

Chương trình học tại FPTU được thiết kế để mỗi sinh viên ngành ngôn ngữ thành thạo 2 ngoại ngữ: sinh viên Ngôn ngữ Anh học thêm Hán ngữ; sinh viên Ngôn ngữ Hàn và Ngôn ngữ Trung được trang bị tiếng Anh tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam - đủ để tự tin giao tiếp trong môi trường quốc tế. Với những ai muốn đi sâu hơn vào thương mại và kinh doanh, FPTU còn có riêng các chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Hàn thương mại và Tiếng Trung thương mại. Sinh viên sẽ có lợi thế rõ ràng khi không chỉ am hiểu ngôn ngữ mà còn thấu hiểu văn hóa kinh doanh và công cụ số, giúp mở rộng gấp đôi cơ hội nghề nghiệp từ biên - phiên dịch đến thương mại quốc tế.

Mỗi lớp học Ngôn ngữ chỉ khoảng 20-25 sinh viên giúp FPTU tạo ra không gian tương tác tối đa, giúp sinh viên thoải mái thể hiện từ debate, đóng vai, thuyết trình, thảo luận nhóm và giao tiếp hoàn toàn bằng ngoại ngữ. Mặt khác, AI cũng được đưa vào lõi đào tạo, giúp sinh viên có thể nghiên cứu ngôn ngữ, phân tích văn bản, sửa những lỗi máy dịch… AI không chỉ trở thành trợ lý đắc lực mà còn giúp sinh viên ngôn ngữ tìm hiểu thêm về những kiến thức chuyên ngành khác như “tiếng Trung Quốc Kinh tế vĩ mô”, “tiếng Trung Quốc Kinh tế vi mô” hay các ngành hẹp như logistic, luật, thương mại điện tử…

Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên FPTU đã có cơ hội "chu du" qua các học kỳ du học ngắn hạn, các chuyến trải nghiệm, giao lưu văn hóa hay các chương trình trao đổi sinh viên, OJT (thực tập tại doanh nghiệp) tại hàng chục quốc gia trên thế giới. Trải nghiệm thực tế này giúp sinh viên ngôn ngữ không những được giao tiếp bằng chính ngôn ngữ đang được học mà còn tiếp xúc với những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tìm hiểu văn hóa, quan sát và cập nhật những xu hướng nghề nghiệp mới nhất. Chưa kể, FPTU cũng tạo môi trường đa văn hoá ngại tại Việt Nam với số lượng sinh viên quốc tế đến với trường này cũng lên tới con số hàng nghìn. Những điều này sẽ mang lại lợi thế vượt trội cho sinh viên ở vùng mà các thuật toán dịch thuật chưa thể chạm tới.

DNA của sinh viên các ngành ngôn ngữ tại FPTU không chỉ là những cơ hội để được tìm hiểu sâu sắc về văn hóa các nước, về từng con chữ được học, về công nghệ mà còn là những kỹ năng về giao tiếp, phản biện, năng lực thích ứng thông qua nhiều học phần trong chương trình cũng như đời sống sinh viên phong phú. Rất hiếm trường đại học nào mà sinh viên ngôn ngữ cũng được học Trải nghiệm Khởi nghiệp bài bản mà ở đó các bạn không chỉ học lý thuyết trên giấy mà còn cùng sinh viên công nghệ, kinh tế, truyền thông lập thành nhóm dự án liên ngành để cùng đưa ra ý tưởng, gọi vốn, vận hành startup… Học phần này giúp sinh viên bứt phá khỏi giới hạn của một "người dịch thuật", sở hữu thêm tư duy quản trị và dòng tiền.

Chương trình đào tạo kết hợp giữa khoa học ngôn ngữ và ứng dụng ngôn ngữ kết hợp các chuyên ngành hẹp như: Sư phạm tiếng Anh; Biên – Phiên dịch tiếng Anh nâng cao; Truyền thông đa phương tiện; Kinh doanh Quốc tế; Ngôn ngữ – Văn hoá – Văn học… cũng giúp sinh viên FPTU ra trường với cơ hội việc làm rộng mở.

Đặc biệt, cùng với rất nhiều sinh viên từ các chuyên ngành khác, sinh viên ngành ngôn ngữ của FPTU còn học thêm 2 môn võ truyền thống Vovinam và nhạc cụ dân tộc để rèn tính kỷ luật, nuôi dưỡng sự thấu cảm. Dù học bất cứ ngôn ngữ nào và đi đâu, các bạn cũng hiểu biết và giữ được gốc văn hoá dân tộc, bản sắc của chính mình.

Một đặc quyền khác của sinh viên FPTU là có thể luân chuyển qua 5 campus khắp Việt Nam theo học kỳ để có thể trải nghiệm một cuộc sống sinh viên đầy màu sắc và phong phú.

Học ngôn ngữ ở FPTU, vì vậy, là đặt chân trên một con đường nhưng mở ra nhiều con đường trong tương lai. AI có thể dịch thuật một văn bản trong vài giây nhưng chính điều đó lại mở ra cánh cửa để sinh viên ngành ngôn ngữ của FPTU tri nghiệm thế giới mới: học thêm những chuyên ngành khác, khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau, tự do lựa chọn những ngách nghề nghiệp mới và trở thành người có năng lực bắc cầu văn hóa, bắc cầu sự thấu hiểu mà những tập đoàn đa quốc gia, những chuyên gia đầu ngành đang thực sự tìm kiếm.

Trường Đại học Hà Nội (HANU)

Với thế mạnh đào tạo đa dạng ngoại ngữ từ Anh, Hàn, Nhật, Trung, Đức, Pháp … đến những ngoại ngữ hiếm như Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…, Đại học Hà Nội là một trong những học hiệu giảng dạy và nghiên cứu ngành Ngôn ngữ lớn nhất cả nước.

Sinh viên các chuyên ngành đào tạo bằng ngoại ngữ tại HANU không chỉ học cách sử dụng tiếng nước ngoài mà còn học cách tư duy, phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trực tiếp bằng ngôn ngữ đó. Cách tiếp cận này giúp người học tiếp cận với các giáo trình, tài liệu học thuật hiện đại của các trường đại học đối tác trên thế giới, đồng thời loại bỏ “độ trễ” về nhận thức do chuyển ngữ, hình thành tư duy học thuật gắn liền với ngôn ngữ chuyên môn.

Chính mô hình đào tạo này đã góp phần giải bài toán về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA - nơi các chuẩn mực hành vi nghề nghiệp và chuyên môn đều được định hình theo quy chuẩn toàn cầu. Với các chuyên ngành đào tạo bằng ngoại ngữ, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là đào tạo bằng tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai được sử dụng trong giảng dạy và học tập.

Đặc biệt, nhờ mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, sinh viên khối ngành Ngôn ngữ của HANU được đào tạo gắn với thực tiễn và yêu cầu của thị trường lao động, bảo đảm sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được kỳ vọng của nhà tuyển dụng.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS)

Phát triển từ cái nôi đào tạo ngoại ngữ lâu đời (tiền thân từ năm 1955), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ hàng đầu tại miền Bắc. Hệ thống chuẩn kiểm định chất lượng kép được áp dụng tại ULIS bao gồm tiêu chuẩn kiểm định trong nước (theo Bộ GD&ĐT) và kiểm định quốc tế (AUN-QA). Phần lớn các chương trình đào tạo Ngôn ngữ của trường (Anh, Trung, Pháp, Nhật, Hàn, Nga, Đức, Ả Rập...) đã vượt qua các đợt đánh giá khắt khe và được cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN ngữ luôn theo dõi nhu cầu của xã hội để đảm bảo từng giáo trình phù hợp với xu hướng hiện tại. Chương trình học tại ULIS đáp ứng chuẩn quốc tế, được thiết kế bài bản, chú trọng kỹ năng thực chiến và cơ hội giao lưu quốc tế. Rất nhiều câu lạc bộ từ học thuật, nghệ thuật đến tình nguyện giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm toàn diện.

Ngoài ra, nhằm giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, ULIS đã và đang thiết lập nhiều chương trình liên kết quốc tế với các đại học uy tín trên thế giới. Các chương trình này tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi, học tập và nhận bằng cấp quốc tế, mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Trường chú trọng xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế mạnh mẽ, mang lại lợi ích tối đa cho sinh viên.

Đại học Ngoại thương (FTU)

Ngành Ngôn ngữ tại Đại học Ngoại thương (FTU), bao gồm 4 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp đều đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên được yêu cầu đạt trình độ ngoại ngữ cao (thường tương đương bậc 5/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc điểm IELTS/HSK/JLPT/DELF tương đương).

Một điểm đặc biệt là sinh viên ngành Ngôn ngữ tại Đại học Ngoại thương (FTU) đào tạo theo định hướng ứng dụng thương mại, không chỉ cung cấp kỹ năng ngoại ngữ chuyên sâu mà còn trang bị kiến thức vững chắc về kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ được học kiến thức liên ngành: Ngoài các môn dịch thuật, văn hóa, sinh viên FTU được học các môn nghiệp vụ kinh tế như Logistics, Thanh toán quốc tế, Giao dịch thương mại quốc tế - lợi thế lớn giúp làm việc trực tiếp tại các tập đoàn đa quốc gia. Trường cũng tạo điều kiện, cơ hội để sinh viên tích lũy kiến thức và giao tiếp cơ bản bằng một ngoại ngữ thứ 2.

Đại học Ngoại thương cũng chú trọng rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng nhanh cho sinh viên ngành Ngôn ngữ thông qua các chương trình vệ tinh ngắn hạn và các hướng nghiên cứu mũi nhọn, giúp sinh viên tự tin làm chủ hệ sinh thái nghề nghiệp của chính mình. Đồng thời, người học cũng được cung cấp chương trình đào tạo có tính “căn bản - mở - linh hoạt”, gắn kết với thực tiễn cùng với môi trường học tập và rèn luyện năng động, giúp cho sinh viên FTU phát triển tối đa năng lực cá nhân, năng lực thích ứng và đổi mới, sáng tạo.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM (USSH)

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM (USSH) là cái tên bảo chứng cho chất lượng đào tạo chuyên sâu ngành Ngôn ngữ với triết lý: "Học ngôn ngữ để mở khóa văn hóa và thế giới". Các ngành trọng điểm của USSH đã đạt chuẩn chất lượng quốc tế của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) hoặc kiểm định cấp quốc gia từ Bộ GD&ĐT.

Tại USSH, tư duy đào tạo thể hiện liên ngành và chuyên sâu: Chương trình học được ví như mô hình kim tự tháp, từ xây nền tảng Ngôn ngữ học (ngữ pháp chuyên sâu, ngữ âm...) trong 2 năm đầu đến tách chuyên ngành sâu (Biên - Phiên dịch nâng cao, Dịch Cabin hoặc Văn hóa - Văn học) ở các năm cuối. Giảng viên giảng dạy 100% bằng ngoại ngữ chuyên ngành.

Điểm mạnh đào tạo của USSH còn nằm ở Khu vực học và Đông phương học: Sinh viên các ngành Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Đông phương học được học song song giữa tiếng ứng dụng và cách vận hành của các tập đoàn đa quốc gia.

Ngoài ra, với chủ trương môi trường quốc tế "nhúng mình", USSH là ngôi trường thu hút lượng du học sinh quốc tế lớn nhất miền Nam, tạo ra không gian đa văn hóa ngay trong khuôn viên. Ngoài ra, chương trình liên kết 2+2 (với các trường lớn tại Mỹ, Trung Quốc...) mở ra lộ trình chuyển tiếp lấy bằng quốc tế tối ưu cho người học.

Có thể thấy, đào tạo ngôn ngữ trong thời đại kinh tế số tại các trường đều đang dần dịch chuyển để bắt kịp xu hướng, gắn với thực tiễn của thị trường lao động tương lai. Người học ngôn ngữ cần nhiều hơn việc giỏi tiếng. Việc lựa chọn đúng ngôi trường phù hợp với thế mạnh cá nhân chính là bệ phóng giúp các bạn trẻ đam mê Ngôn ngữ có thể tự tin bước ra thế giới, trở thành những "cầu nối toàn cầu" đích thực.