Gần 300 người chết và bị thương trong hai ngày Tết Songkran tại Thái Lan

Theo Trung tâm điều hành an toàn đường bộ, năm nay, số người bị thương và thiệt mạng trong ngày đầu tiên của Tết truyền thống Songkran tại Thái Lan giảm nhẹ so với năm ngoái, nhưng số ca say rượu lái xe lại tăng.

Cụ thể, tai nạn giao thông trong lễ hội Songkran đã khiến 30 du khách thiệt mạng và 257 người bị thương, tính đến ngày đi lại thứ hai trong kỳ nghỉ dài để chào mừng năm mới theo truyền thống.

Trung tâm điều hành an toàn đường bộ đã báo cáo 248 vụ tai nạn vào thứ Bảy (12/4), ngày thứ hai của chiến dịch lái xe an toàn, nâng tổng số vụ tai nạn lên 459 cho đến hôm nay.

Các vụ tai nạn tính đến ngày thứ Bảy đã cướp đi sinh mạng của 30 người, nhiều hơn ba người so với ngày đầu tiên, với 257 người bị thương, tăng so với 201 người của ngày thứ Sáu (11/4), khi mọi người bắt đầu đi lại trong kỳ nghỉ năm mới của Thái Lan.

Xe máy vẫn là phương tiện giao thông nguy hiểm nhất, chiếm 86% tổng số vụ tai nạn. Theo giới chức Thái Lan, hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra do lái xe quá tốc độ cho phép, tiếp theo là lái xe khi say rượu.

Trong đó, thủ đô Bangkok ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất - 9 trường hợp - trong khi Lamphun đứng thứ hai với ba trường hợp. Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết nhiều vụ tai nạn hơn sẽ xảy ra trên các tuyến đường địa phương - không phải đường chính - vì du khách đã đến đích và bắt đầu ăn mừng lễ hội tại các khu phố lớn hoặc điểm du lịch cần đến.

Cảnh sát giao thông đường bộ Thái Lan nói với Đài phát thanh Mcot hôm 12/4 rằng họ dự kiến mọi người sẽ bắt đầu hành trình trở về từ nhà hoặc các địa điểm du lịch vào thứ Ba (15/4) và lưu lượng giao thông đến Bangkok sẽ đạt đỉnh vào ngày 16/4.

Lễ hội Nước thế giới Maha Songkran 2025 đã chính thức khai mạc tại công viên hoàng gia Sanam Luang, mời gọi du khách Thái Lan và quốc tế tham dự lễ hội mừng Năm mới trong loạt sự kiện kéo dài 5 ngày, đến ngày 15/4, tại khu vực công viên và đường Ratchadamnoen Klang lân cận.

Năm nay, ngày càng có nhiều người Thái lựa chọn ăn Tết Songkran theo cách bảo vệ sức khỏe hơn, ưu tiên lựa chọn đồ uống không cồn và thực phẩm lành mạnh.

Kết quả một cuộc khảo sát gần đây do Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan thực hiện cho thấy xu hướng tổ chức các lễ kỷ niệm không có rượu bia và lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe đang gia tăng.

Về trò chơi nước truyền thống, việc sử dụng bột vẫn là hình thức phổ biến nhất, tiếp theo là té nước từ xe bán tải. Một nhóm nhỏ người dân cho biết sẽ sử dụng nước lạnh hoặc nước đá và một tỷ lệ ít hơn có kế hoạch sử dụng súng phun nước áp suất cao.

Về lựa chọn thực phẩm cho Tết Songkran, 21% số người được hỏi cho biết sẽ lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn, ưu tiên các bữa ăn hạn chế carbon-hydrate, đường và chất béo.

