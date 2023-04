Gần 149.000 lao động mất việc vì doanh nghiệp giảm đơn hàng

Báo cáo tình hình lao động việc làm quý I/2023 được Tổng cục Thống kê công bố cho biết tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề, địa phương cắt giảm đơn hàng đã diễn ra từ quý IV/2022 và tiếp tục tiếp diễn sang quý I/2023. Điều này dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động.



Theo Tổng cục Thống kê, báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý I/2023 có giảm 2.000 người so với quý IV/2022 song vẫn ở mức là gần 294.000 người.

Số lao động bị giãn việc trong 3 tháng đầu năm đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 83,8%). Trong đó, tập trung chủ yếu ở ngành da giày với 44,2%, dệt may 18,8%. Cũng như tập trung ở một số địa phương như: Bắc Giang (16.000 người), Ninh Bình (19,7 nghìn người), Thanh Hóa (62.400 người), Tây Ninh (khoảng 21.800 người), Bình Dương (khoảng 36.400 người), Đồng Nai (khoảng 35.000 người), TP Hồ Chí Minh (khoảng 19.800 người)…

Trong khi đó theo thống kê, trong quý I/2023, cả nước có đến 149.000 lao động bị mất việc tại các doanh nghiệp (so với 118.000 lao đông bị mất việc trong quý IV/2022). Trong đó, tập trung đa số ở các lao động thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử. Cũng như chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Đồng Nai (khoảng gần 32.600 người), Bình Dương (khoảng gần 21.700 người), Bắc Ninh (14.000 người), Bắc Giang (khoảng 7.700 người)…

1,05 triệu người thất nghiệp

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2023 là khoảng 1,05 triệu người, giảm 34.600 người so với quý IV/2022, cũng như giảm 65.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I/2023 là khoảng 1,05 triệu người

Dù tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước giảm song tỷ lệ thất nghiệp tại hai vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ lại có xu hướng tăng cao.

Cụ thể, quý I/2023, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về đồng bằng sông Cửu Long với 2,64%, tương ứng với gần 220.000 người thất nghiệp. Tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ với 2,63%, tương ứng với gần 263.000 người thất nghiệp.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý I là 7,61%, giảm 0,09 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,32 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,46%, cao hơn 2,81 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Lực lượng lao động 52,2 triệu người



Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2023 là 52,2 triệu người. Con số này tăng 88.700 người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê đánh giá tỷ lệ tăng lực lượng lao động đang có dấu hiệu chậm lại. Quý I/2023, tốc độ tăng lực lượng lao động duy trì tại mức 0,2 phần trăm so với 0,5% của quý IV/2022.

Lực lượng lao động quý I có xu tăng tăng chậm lại

Ngoài ra theo báo cáo, quý I/2023, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 51,1 triệu người, tăng 113.500 người so với quý trước, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước và tăng 677.900 người so với cùng kỳ năm 2019 (năm trước khi COVID-19 xảy ra).

"Số người có việc làm trên toàn quốc vẫn tiếp tục tăng so với quý trước, tuy nhiên có sự sụt giảm tại một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bắc Giang", Tổng cục Thống kê cho biết.

So với quý IV/2022, số lao động có việc làm ở TP Hồ Chí Minh giảm 0,4%, Vũng Tàu giảm 2,6%, Bình Phước giảm gần 4%, Nghệ An giảm 5,5%, Bắc Giang giảm 4,5%, Bắc Ninh giảm 0,9%, Thái Nguyên giảm 2,2%.