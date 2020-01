"Gái già lắm chiêu 3": Jun Vũ diện bikini quay cảnh nóng trên bãi biển, nhìn thôi đã thấy đỏ mặt

Càng đến gần ngày công chiếu, những thông tin hậu trường của bộ phim chiếu Tết Gái già lắm chiêu 3 càng trở nên thu hút khán giả. Những câu chuyện của diễn viên và ekip trong quá trình ghi hình bộ phim rất thú vị được tiết lộ.

Nhân vật Khánh My của Jun Vũ là một vai diễn "đa sắc" nhất nhì trong Gái già lắm chiêu 3. Là cô gái xinh đẹp con nhà Trâm anh thế phiệt của một đại gia xứ Huế. Khánh My đạt chuẩn Rich kids khi vừa sở hữu nhan sắc, gia thế và cả một công việc vạn người mê. Chính vì những ưu điểm đó mà cô đương nhiên trở thành "con dâu nhà người ta", được quý bà Thái Tuyết Mai thương yêu hết mực.

Những hình ảnh vừa được nhà sản xuất tiết lộ, vai diễn Khánh My không đơn thuần là "Tuesday", là vật cản trên con đường tiến tới hôn nhân của chàng Jack và Ms Q. Đạo diễn Bảo Nhân tiết lộ thêm về nhân vật này: "Khánh My đại diện cho hình ảnh những cô gái trẻ "sinh ra đã được bọc điều nên luôn tự tin và đầy tham vọng. Là một người bên ngoài hiền lành trong sáng nhưng bên trong lại mưu mô và lắm chiêu trò. Cô ta vừa muốn chiếm cháu đích tôn của Lê Gia là chàng Jack vừa có mối quan hệ mờ ám với chàng Pierre (Bình An), cháu ngoại của Lê Gia".

Đạo diễn Namcito cho hay: "Đây là vai diễn duy nhất cho đến gần ngày bấm máy tôi và đạo diễn Bảo Nhân vẫn chưa chốt vì chưa hoàn toàn hài lòng. Jun Vũ là diễn viên được đề cử từ ban đầu nhưng chúng tôi gạt ra khỏi danh sách. Sau đó chính Jun Vũ và quản lý đã chủ động liên hệ để xin thử vai. Cuối cùng thì vai diễn Khánh My đã thuộc về Jun Vũ một cách xứng đáng!".

Bên cạnh tạo hình con nhà trâm anh thế phiệt kín cổng cao tường, tại một cảnh quay trên biển, Khánh My diện bikini 2 mảnh. Đây là một bãi biển hoang sơ, cách thành phố Huế 40km. Để đến được bãi biển lúc bình minh này, đoàn phim phải di chuyển từ đêm hôm trước, sau đó 3g sáng cho diễn viên di chuyển đến điểm quay để chuẩn bị trang điểm cho kịp bình minh lên.

Jun Vũ kể: "Tôi vô cùng áp lực vì cảnh quay này là một cảnh quan trọng được ekip đầu tư và áp lực thời gian, thời tiết nóng bức cũng khiến cả đoàn phim căng thẳng. Là cảnh quay bikini, lại là cảnh thân mật với bạn diễn nữa nên tôi càng áp lực. Cả đêm hôm trước tôi không ngủ được đợi đến 3g sáng lên xe di chuyển ra bối cảnh cách thành phố 40 km".

Nói về việc diện Bikini và cảnh nóng trong phim Gái già lắm chiêu 3, Jun Vũ cho hay: "Tôi và Bình An đã luyện tập rất nhiều lần cảnh này trong các buổi tập với đạo diễn rồi nhưng đến khi ra phim trường thì tôi và cả Bình An đều thấp thỏm lo lắng. Quay trên biển và áp lực thời gian vì cảnh quay chỉ được thực hiện đúng khoảnh khắc ngắn ngủi của hoàng hôn trên biển để đạt được hiệu ứng hình ảnh. Vì tôi không muốn bị quay đi quay lại và cái chính là sợ ảnh hưởng thời gian nên tôi nói với anh Bình An là anh cứ "làm tới" đi đừng ngại! Cũng may cảnh quay đã diễn ra suôn sẽ và chúng tôi đã có một cảnh quay rất đẹp và nóng bỏng trên bãi biển".

Diễn viên Bình An nhận xét về bạn diễn của mình: "Trước cảnh quay khó này, tôi và Jun Vũ đã bàn bạc và nói chuyện nhiều để tạo sự thoải mái và không bị hiểu nhầm nếu tôi lỡ diễn quá nhập tâm. Tuy nhiên, chính Jun Vũ đã chủ động "cởi mở" nên tôi cũng nhẹ lòng hơn".