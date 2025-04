G-Dragon liên tục làm 1 hành động vì Lisa (BLACKPINK), cho thấy mối quan hệ đặc biệt

Màn trình diễn của Lisa (BLACKPINK) trên sân khấu Sahara tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2025 vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên MXH. Dù gần 3 ngày trôi qua nhưng hiện tại từ khóa “Lisachella” vẫn đang trở thành tâm điểm thảo luận với hơn 4,5 triệu tweet sau 59 tiếng. Không chỉ cộng đồng mạng, nhiều nghệ sĩ cũng phải dành sự chú ý dành cho Lisa sau màn trình diễn tại Coachella.

Từ khóa “Lisachella” đạt hơn 4,5 triệu tweet sau 59 tiếng kể từ màn trình diễn tại Coachella

Theo đó, chỉ sau khi kết thúc set diễn tại Coachella không lâu, G-Dragon đã lập tức “bão like” các video biểu diễn liên quan đến nàng em út của BLACKPINK. Dù “không nói không rằng” nhưng hành động của G-Dragon cho thấy anh đã dành sự quan tâm cũng như ủng hộ hết mực cho màn debut solo của Lisa trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn hành tinh Coachella.

Đây cũng không phải lần đầu tiên G-Dragon “thả like” cho Lisa. Trước đó khi thành viên BLACKPINK ra mắt MV FUTW, trưởng nhóm BIGBANG cũng dành sự ủng hộ bằng những nút like đầy chất lượng như một sự ủng hộ từ “ông hoàng Kpop”.

G-Dragon “thả like” những video Lisa trình diễn tại Coachella 2025

“Ông hoàng Kpop” không bỏ qua các tiết mục của em út BLACKPINK

Thậm chí video “tiểu phẩm” của Lisa - Rosé cũng được anh thả nút like

Trước đó khi ra mắt MV FUTW, G-Dragon cũng dành sự ủng hộ cho Lisa

G-Dragon và Lisa từng có không ít khoảnh khắc tương tác gây thích thú cho người hâm mộ. Gần đây nhất tại đêm nhạc K-Star Spark diễn ra vào tháng 2 tại SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan, G-Dragon đã bắt trend câu nói nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng khiến hàng chục fan vỡ òa: "Thank you Kateyki!". Đặc biệt, trưởng nhóm BIGBANG còn không quên bình luận "Thank you Lalisa" để cảm ơn cô nàng đã dạy câu nói trend này cho mình.

Hay như vào năm 2022, G-Dragon cũng khiến fan phấn khích khi đăng tải ảnh check-in cùng Lisa (BLACKPINK) và đạo diễn nổi tiếng Baz Luhrmann.

Clip G-Dragon bắt trend câu nói nổi tiếng tại Thái Lan: “Thank you Kateyki”

G-Dragon bình luận cảm ơn Lisa vì dạy câu nói nổi tiếng Thái Lan cho anh