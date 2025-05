Theo tiểu sử mới của thủ lĩnh nhóm Queen, "Love, Freddie", Freddie Mercury có một cô con gái bí mật và ông có mối quan hệ thân thiết với cô bé cho đến khi ông qua đời vào năm 1991. Theo cuốn tiểu sử mới này, đứa trẻ là kết quả ngoài ý muốn trong một mối quan hệ của Freddie vào năm 1976. Cũng theo cuốn tiểu sử, thủ lĩnh của Queen đến thăm con gái mình thường xuyên và đã đưa cho cô 17 tập nhật ký cá nhân chi tiết mà cô giữ bí mật cho đến ngày hôm nay.

Người phụ nữ - con gái bí mật của Freddie - được biết đến với cái tên B, 48 tuổi và hiện làm việc như một chuyên gia y tế ở Châu Âu. Người phụ nữ đã chia sẻ nội dung với nhà viết tiểu sử nhạc rock Lesley-Ann Jones cho cuốn sách về người cha nổi tiếng của mình - nhưng là một người chưa bao giờ cô thừa nhận hay nói về trong suốt 48 năm qua.

Trong cuốn sách, được đưa tin trên tờ Daily Mail, một bức thư viết tay từ con gái của Freddie Mercury, người muốn giữ bí mật danh tính của mình, viết rằng: "Freddie Mercury đã và đang là cha tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ rất gần gũi và yêu thương từ khi tôi chào đời và trong suốt 15 năm cuối đời của ông".

"Ông ấy rất yêu thương và hết lòng vì tôi" - người phụ nữ viết tiếp trong lá thư của mình - "Hoàn cảnh tôi chào đời, theo tiêu chuẩn của hầu hết mọi người, có vẻ bất thường và thậm chí là vô lý. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nó không bao giờ làm giảm đi cam kết của ông ấy trong việc yêu thương và chăm sóc tôi. Ông ấy trân trọng tôi như một tài sản quý giá".

Sự tồn tại của cô con gái bí mật được hiểu là chỉ có những người trong vòng tròn thân cận của Freddie Mercury biết đến. Thủ lĩnh của nhóm Queen bắt đầu viết nhật ký vào ngày 20 tháng 6 năm 1976 khi anh lần đầu biết về việc mang thai, hai ngày sau khi Queen phát hành đĩa đơn You’re My Best Friend từ album A Night at the Opera năm 1975 của họ.

Trong cuốn nhật ký của mình, Freddie kể lại thời thơ ấu của mình ở Zanzibar, nơi anh sinh ra là Farrokh Bulsara, với cha mẹ là người Parsi - Ấn Độ, vào ngày 5 tháng 9 năm 1946 và theo học tại một trường nội trú theo phong cách Anh ở Ấn Độ. Cuốn sách cũng kể chi tiết về việc gia đình anh buộc phải chạy trốn khỏi Zanzibar trong cuộc cách mạng năm 1964 trước khi định cư tại Middlesex, phía tây bắc London.

Freddie đã viết mục cuối cùng trong sổ tay của mình vào ngày 31 tháng 7 năm 1991, khi sức khỏe của anh suy yếu. Ca sĩ qua đời ở tuổi 45 vì bệnh viêm phổi phế quản do AIDS.

Trong một lá thư khác có trong cuốn sách, B giải thích lý do cô chia sẻ nhật ký của Mercury sau 30 năm: "Sau hơn ba thập kỷ dối trá, suy đoán và bóp méo, đã đến lúc để Freddie lên tiếng. Những người biết về sự tồn tại của tôi đã giữ bí mật lớn nhất của ông ấy vì lòng trung thành với Freddie".

"Việc tôi chọn tiết lộ bản thân mình ở tuổi trung niên là quyết định của riêng tôi và chỉ của riêng tôi. Tôi chưa bao giờ bị ép buộc phải làm điều này" - bà nói tiếp - "Ông ấy đã giao phó bộ sưu tập sổ tay riêng tư của mình cho tôi, đứa con duy nhất và người thân của anh ấy, bản ghi chép về những suy nghĩ, ký ức và cảm xúc riêng tư của ông ấy về mọi thứ ông ấy đã trải qua".

Jones cho biết cô đã được B tiếp cận lần đầu tiên cách đây ba năm. Cô nói với tờ Daily Mail: "Bản năng của tôi là nghi ngờ mọi thứ, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy không phải là người hay tưởng tượng. Không ai có thể làm giả tất cả những điều này. Tại sao cô ấy lại làm việc với tôi trong ba năm rưỡi mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì?".