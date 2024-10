Four Seasons The Nam Hải, Hội An đạt giải thưởng danh giá Spa Destination Deluxe Awards và SpaChina Awards

Đánh dấu một năm với nhiều thành công, vừa qua, Heart of The Earth Spa tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An đã chính thức được vinh danh tại hai giải thưởng Spa Destination Deluxe Awards và SpaChina Awards. Hai giải thưởng trên chính là sự công nhận nỗ lực của Khu nghỉ dưỡng trong việc mang đến những trải nghiệm chuyển hoá thân - tâm - trí với nền tảng là triết lý chánh niệm và liệu pháp chữa lành toàn diện.

Heart of The Earth ghi dấu ấn vàng dịp cuối năm

Heart of the Earth Spa đã đánh dấu cột mốc đầu tiên tại lễ trao giải Destination Deluxe Spa Awards năm 2024, khi liệu pháp đặc trưng Nam Hải Earth Song được vinh danh là "Liệu Pháp Spa Của Năm". Tiếp đó, tại lễ trao giải SpaChina Wellness & Spa Awards danh giá do tạp chí SpaChina tổ chức, Four Seasons The Nam Hải, Hội An đã giành giải "Mô hình Chăm sóc sức khỏe của Năm". Đồng thời, Heart of the Earth Spa cũng được đề cử vào danh sách rút gọn cho các giải thưởng "Liệu pháp tinh thần xuất sắc nhất" và "Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe toàn cầu tốt nhất", giúp khẳng định vị thế dẫn đầu của khu nghỉ dưỡng trong lĩnh vực spa cũng như chăm sóc sức khỏe.

Lấy nền tảng là triết lý chánh niệm và liệu pháp chữa lành toàn diện, Heart of The Earth Spa hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm chuyển hóa thân - tâm - trí một cách toàn diện cho du khách.

Ông Marcel Oostenbrink , Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hải, Hội An chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi có được sự công nhận từ thị trường quốc tế. Sứ mệnh của chúng tôi luôn là tôn vinh sự dung hòa giữa tinh hoa truyền thống Việt với những công nghệ hiện đại, nhằm tạo ra một không gian nơi khách hàng có thể thực sự tái kết nối với thiên nhiên và chính bản thân mình".

Giải thưởng Deluxe Destination Spa 2024: Liệu pháp Spa của năm

Giải thưởng Destination Deluxe tôn vinh sự bền vững và tính độc bản trong lĩnh vực spa, làm đẹp và du lịch. Việc được vinh danh là một minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị đoạt giải trong việc nâng cao các tiêu chuẩn về sự sang trọng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Giải thưởng Spa Destination Deluxe đã vinh danh liệu pháp Nam Hải Earth Song, liệu pháp đặc trưng của Heart of the Earth Spa với sự kết hợp xuất sắc giữa chánh niệm và tính bền vững cùng các liệu pháp truyền thống. Chiến thắng này khẳng định cam kết của Spa trong việc mang đến sự thư giãn toàn diện cho cả cơ thể và tâm hồn.

Liệu pháp Nam Hải Earth Song là liệu pháp đặc trưng của Heart of the Earth Spa với sự kết hợp xuất sắc giữa chánh niệm và tính bền vững cùng các liệu pháp truyền thống.

Giải thưởng SpaChina Wellness & Spa 2024: Mô hình Chăm sóc sức khỏe của năm

SpaChina được biết đến như giải thưởng cao quý bậc nhất trong ngành spa Trung Quốc nhằm tôn vinh dịch vụ xuất sắc và sáng kiến đổi mới. Với hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia sức khỏe đầu ngành, giải thưởng đã nâng cao tiêu chuẩn của ngành từ liệu pháp, cơ sở vật chất đến thực hành toàn diện.

Ứng viên năm nay được lựa chọn từ hơn 150 hồ sơ được đích thân ban giám khảo kiểm nghiệm. Riêng với Four Seasons The Nam Hải, đây là lần thứ tư đơn vị này đạt được giải thưởng từ SpaChina, trước đó, Khu nghỉ dưỡng từng hai lần được vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng Sức khỏe của Năm" và một lần là "Spa Toàn cầu của Năm" từ SpaChina.

Thiên đường chăm sóc sức khỏe

Bộ chén hát pha lê giúp du khách trải nghiệm tần số rung động 432Hz, tương đồng với tần số của Mẹ Trái Đất, mang đến sự yên bình và kết nối toàn diện với thiên nhiên.

Được bao bọc bởi vẻ đẹp an tĩnh của hồ sen, Heart of the Earth Spa thấm nhuần những triết lý của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh. Với 8 villa trị liệu "nổi" trên mặt nước và đa dạng các buổi thiền - yoga, Spa mở ra một không gian an yên để du khách đặt chân vào hành trình hòa nhịp cùng thiên nhiên. Bên cạnh các liệu pháp được thiết kế để nuôi dưỡng sự sáng tạo, ổn định và cân bằng nội tâm, du khách cũng có thể tham gia các buổi lễ Thắp Nến và lắng nghe những thanh âm chữa lành từ những chén hát pha lê.