Mở đầu năm 2026 đầy hứng khởi, Four Seasons Resort The Nam Hải chính thức giới thiệu Hành trình khám phá Nghệ thuật Thủ công và Tinh hoa Ẩm thực Hội An. Đây là trải nghiệm độc bản được thiết kế riêng biệt, mở ra cánh cửa dẫn lối du khách bước vào thế giới của những con người, phong tục và không gian văn hoá hiếm khi xuất hiện trên bản đồ du lịch hay các trang mạng xã hội.



Được thiết kế như một chuyến du hành dành cho những lữ khách mong muốn tìm về những giá trị nguyên bản, trải nghiệm này không chỉ đơn thuần đưa du khách ngắm nhìn Hội An, mà mở ra cơ hội làm quen và hòa mình vào nhịp sống nơi đây. Bằng cách kết nối trực tiếp du khách với nghệ nhân bản địa, chuyến đi mở ra cánh cửa bước vào những căn bếp gia truyền, phòng trưng bày nghệ thuật và những hương vị tinh tế ẩn mình giữa ngôi làng tĩnh mịch hay cánh đồng xanh ngát.

Khởi đầu ngày mới tại Heart of the Earth Spa, nhẹ nhàng đánh thức cơ thể và tâm trí trước hành trình khám phá.

"Trải nghiệm độc đáo này được khơi nguồn từ mối thâm giao bền chặt mà khu nghỉ dưỡng đã dày công vun đắp cùng các nghệ nhân và giám tuyển địa phương. Thông qua việc dành trọn một ngày đồng hành cùng những người đã tận hiến cả cuộc đời để nấu nướng, sáng tạo và gìn giữ truyền thống, du khách sẽ có được một cái nhìn chân thực và sâu sắc nhất về tâm hồn miền Trung Việt Nam", Ông Marcel Oostenbrink, Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng chia sẻ.

Ngày mới khởi đầu bằng sự tĩnh tại

Trải nghiệm được khởi đầu bằng liệu pháp Bodywork truyền thống Việt Nam tại Heart of the Earth Spa. Chắt lọc từ những phương pháp trị liệu cổ truyền, liệu trình mang đến phút giây tĩnh lặng trước khi rời khu nghỉ dưỡng, nhẹ nhàng chuẩn bị cả cơ thể lẫn tâm trí cho một ngày khám phá trọn vẹn.

Nghệ thuật làm đậu phụ và "phô mai chay" nguyên bản

Tại một gian bếp tách biệt nằm giữa những cánh đồng lúa trù phú, du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm quy trình làm đậu phụ thủ công dưới sự hướng dẫn của gia chủ - người lớn lên từ làng nghề truyền thống này.

Từ khâu ngâm, ép những hạt đậu nành vỏ xanh thuần chủng từ miền Bắc, cho đến việc quan sát cách đậu phụ tươi được biến tấu thành những loại "phô mai chay" thanh tao. Bữa trưa thuần chay với những món ăn bản địa thân thuộc sẽ được phục vụ trong không gian thân tình. Trong lúc đó, gia chủ sẽ sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện nghề đầy tâm huyết.

Di sản thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số

Buổi chiều, hành trình đưa du khách đến một không gian trưng bày nằm giữa khu vườn xanh mát - nơi bảo tồn di sản thủ công Việt Nam vốn đang dần mai một trước nhịp sống hiện đại. Từng tấm thổ cẩm dệt tay, những món đồ chạm khắc hay các tác phẩm gốm mộc mạc đều mang đậm dấu ấn của những kỹ nghệ đòi hỏi sự kiên nhẫn qua nhiều thế hệ.

Du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm phải mất hàng tháng trời để hoàn thành, với lợi nhuận thu được đóng góp trực tiếp để hỗ trợ các nghệ nhân từ nhiều cộng đồng dân tộc khác nhau. Chuyến ghé thăm khép lại bên ly cà phê phin truyền thống do chính tay nhà sáng lập không gian nghệ thuật pha chế, mở ra cuộc trò chuyện về di sản và sứ mệnh bảo tồn văn hóa.

Trải nghiệm thưởng vị Nước Mắm độc quyền

Hành trình khép lại bằng trải nghiệm nếm thử nước mắm, loại gia vị biểu tượng đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, được chế biến từ cá cơm đánh bắt tại vùng duyên hải miền Trung. Thông qua cách dẫn dắt nhẹ nhàng và những "biến tấu" đầy bất ngờ, từ tinh chất, chai xịt đến sốt mayonnaise, trải nghiệm mở ra một góc nhìn mới, tinh tế và gần gũi hơn về loại gia vị thân quen nhưng lại thường khiến du khách nước ngoài e ngại. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tự tay tạo nên phiên bản nước mắm của riêng mình, như một cách lưu giữ trọn vẹn tinh thần của nguyên liệu vượt thời gian.

Tọa lạc gần Phố cổ Hội An - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, Four Seasons Resort The Nam Hải là khu nghỉ dưỡng toàn biệt thự (all-villa) trải dài bên bờ biển miền Trung. Với tầm nhìn hướng biển khoáng đạt và những khu vườn nhiệt đới xanh mướt, nơi đây mang đến những trải nghiệm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và văn hóa độc bản lấy cảm hứng từ tinh thần chân chất của con người miền Trung. Vừa qua, Khu nghỉ dưỡng đã vinh dự được trao tặng 2 MICHELIN Keys trong ấn bản đầu tiên của Michelin Guide Hotels tại Việt Nam. Đây là giải thưởng danh giá công nhận vị thế của khu nghỉ dưỡng như một trong những điểm đến sang trọng bậc nhất cả nước, nổi bật với kiến trúc tinh tế, các liệu trình chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới cùng dịch vụ chuẩn mực và tận tâm. Để biết thêm thông tin hoặc đặt trước cho dịch vụ Hành trình khám phá Nghệ thuật Thủ công và Tinh hoa Ẩm thực Hội An, vui lòng truy cập website chính thức của Four Seasons Resort The Nam Hải



