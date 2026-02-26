Năm mới, chuẩn mới: Doanh nghiệp Việt đặt nền tảng bền vững cho “biển lớn”

Khi doanh nghiệp khởi động năm mới với tinh thần "Vươn mình ra biển lớn"

Đầu năm là thời điểm các doanh nghiệp tái thiết chiến lược và thiết lập mục tiêu cho chặng đường phía trước. Trong năm Bính Ngọ, năm của chuyển động và bứt tốc, không ít doanh nghiệp lựa chọn viết tiếp câu chuyện của mình và rộng hơn là câu chuyện Việt Nam theo tinh thần từng được nhắc đến ở hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" của WeChoice 2025. Đó là những yếu tố đi xa bằng nội lực vững vàng, chủ động nâng chuẩn, mở rộng sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Vươn mình" không còn được hiểu đơn thuần là mở rộng quy mô hay gia tăng độ phủ thương hiệu. "Biển lớn" cũng không chỉ được định nghĩa bằng thị trường quốc tế, mà dần trở thành một hệ chuẩn mực, nơi doanh nghiệp Việt tự đặt mình vào môi trường cạnh tranh khắt khe để buộc phải nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mô hình quản trị.

Do đó, với hạng mục này, cộng đồng dành sự quan tâm nhiều hơn đến nội lực, mô hình vận hành và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp - những yếu tố quyết định khả năng đi đường dài trong môi trường hội nhập. Chính sự dịch chuyển trong tư duy đánh giá ấy đã khiến "Vươn mình ra biển lớn" trở thành một không gian phản chiếu tư duy, nơi các mô hình phát triển được đặt cạnh nhau để quan sát, đối chiếu và truyền cảm hứng.

Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" chính là sự ghi nhận hành trình định hình lại chất lượng không gian sống của người việt trong kỷ nguyên mới.

Tại Gala WeChoice Awards 2025, sự hiện diện của các doanh nghiệp không chỉ là khoảnh khắc vinh danh mà còn là dấu mốc đáng nhớ cho hành trình đầu tư cho tương lai, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, "Vươn mình ra biển lớn" đã trở thành cảm hứng thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tiếp tục tạo dựng những giá trị tích cực và bền vững cho xã hội trong năm 2026.

Nâng chuẩn giá trị nội tại - lời giải cho bài toán "Vươn mình ra biển lớn"

Điểm chung của các đề cử tại hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" chính là nỗ lực sáng tạo không ngừng nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa giá trị nội tại, từ đó tạo nền tảng vững chắc để bước ra "biển lớn".

Trong bức tranh ấy, Masterise Homes là một điểm nhấn đáng chú ý với cách tiếp cận bài toán đô thị theo hướng dài hạn, tập trung nâng tầm chất lượng sống và giá trị bền vững cho cư dân thông qua những không gian sống hàng hiệu chất lượng. Chất lượng "hàng hiệu" thể hiện rõ ràng không chỉ ở những cú bắt tay quốc tế mà còn hiện diện nhất quán ở tư duy phát triển trong mọi phân khúc sản phẩm, từ Masteri Collection, Lumière Series đến các dự án bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu quốc tế, từ quy hoạch - kiến trúc - thiết kế - thi công đến dịch vụ vận hành, dẫn dắt bởi tư duy lấy con người làm trung tâm.

Sự thành công từ các dự án bất động sản mang thương hiệu Masterise Homes là nền tảng vững chắc để thương hiệu định hình và lan tỏa triết lý "Branded Living - Chất lượng không gian sống hàng hiệu" để tiên phong định hình lại không gian sống của người Việt.

Không chỉ dừng lại ở việc "xây và bán", Masterise Homes còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng sự thịnh vượng của Việt Nam khi đầu tư xây dựng hệ sinh thái sống toàn diện cùng với Masterise Property Management và Masterise Hospitality & Entertainment, thiết lập chuẩn mực mới về quản lý, vận hành.





Sự hiện diện của Masterise Homes tại hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" được đặt trong bức tranh chung, bên cạnh nhiều đại diện đến từ lĩnh vực công nghệ, tài chính hay sản xuất cũng đang cho thấy nỗ lực nâng cấp nội lực để hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhìn rộng hơn, tinh thần "Vươn mình ra biển lớn" không chỉ là dấu ấn của WeChoice 2025, mà trở thành nền tảng cho những kỳ vọng mới. Bước sang năm Bính Ngọ, doanh nghiệp Việt hiểu rằng hành trình ra thế giới phải được xây dựng trên nội lực vững vàng, chuẩn mực minh bạch và trách nhiệm dài hạn.

Với nền tảng đó, năm mới không chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng, mà mở ra kỳ vọng về những thành tựu đủ tầm vóc để khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.