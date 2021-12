Founder Châm Nguyễn: Vốn liếng giàu có nhất của mình khi thành lập JJ Mart là sự khó tính của người mẹ, người vợ

Khởi nghiệp tay ngang với vốn tích lũy của… một người mẹ, người vợ



Châm Nguyễn chia sẻ hành trình đặt những viên gạch đầu tiên cho JJ Mart là cuộc chơi "tay ngang" khi cô chưa có một chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực bán lẻ. Trước đó, Châm du học tại Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh, sau đó về nước và làm việc tại Cục Sở hữu trí tuệ và hội sở ngân hàng VietinBank. Đây là khoảng thời gian để cô tích lũy kinh nghiệm trước khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình với chức vụ Phó giám đốc công ty CP Thảo Viên Xanh - UDIC, đơn vị thi công cây xanh cảnh quan cho nhiều dự án lớn tại Hà Nội.

Châm Nguyễn - Founder hệ thống siêu thị nhập khẩu JJ Mart

Châm chia sẻ: "Bên cạnh những kinh nghiệm tích lũy từ các công việc và thời gian sống ở nước ngoài, "vốn liếng" giàu có nhất của mình khi bắt đầu khởi nghiệp JJ Mart là sự khó tính của người mẹ, người vợ trong gia đình. Mình sẵn sàng dành nhiều giờ để xem xét rất kỹ sản phẩm... để chọn ra những gì chất lượng và tốt nhất cho gia đình. Mình nghĩ đó là tâm lý và thói quen chung của tất cả những người mẹ, người vợ."

Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn thực phẩm, đồ tiêu dùng, gia dụng cho gia đình, Châm nhìn ra một "khoảng trống" của thị trường. Các cửa hàng uy tín phân phối đồ ngoại nhập đều tập trung ở các quận nội đô của thành phố Hà Nội, còn khu vực xa trung tâm không được lưu ý tới. Trong khi đó, xu hướng của giới trí thức, trung thượng lưu ngày nay là "rời phố về ven đô" - nơi tập trung các khu đô thị cao cấp. Đây chính là tập khách hàng có sự khắt khe trong tiêu chí lựa chọn nhưng cũng sẵn sàng chi trả mạnh tay cho những sản phẩm thật sự chất lượng và xứng đáng với giá trị của nó.

Châm thành lập JJ Mart vừa để thoả mãn nhu cầu của bản thân và gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường về các mặt hàng nhập khẩu cao cấp

Kinh doanh cần yếu tố thời cơ! Ngay khi nhìn thấy nhu cầu của thị trường, Châm đã bắt đầu mở cơ sở đầu tiên của JJ Mart vào năm 2018 tại địa chỉ 281 Nguyễn Hoàng Tôn - Ciputra Hà Nội. Định hướng phát triển JJ Mart của Châm là mô hình tích hợp "All in one". Chỉ cần bước chân đến JJ Mart, khách hàng có thể mua sắm những sản phẩm chất lượng được chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới để mang về chăm sóc cho gia đình dù là thực phẩm, hàng tiêu dùng hay gia dụng và các đồ trang trí nhà cửa.

Để đáp ứng được mô hình "All in one" đồng nghĩa với việc JJ Mart cần hội tụ hàng nghìn mã sản phẩm bao gồm nhiều dòng, ngành hàng khác nhau. Đây chính là lúc Châm phát huy lợi thế của một người mẹ - người vợ khó tính và kinh nghiệm tích lũy được từ thời gian du học cũng như các chuyến đi khám phá.

Khâu tìm và lựa chọn sản phẩm chiếm phần lớn thời gian trong kế hoạch phát triển JJ Mart cơ sở đầu tiên của Châm. Cô dành nửa năm chỉ để lọc ra những sản phẩm theo tiêu chí "nhà mình phải yêu thích và an tâm sử dụng mới giới thiệu cho khách hàng". Nhờ đó, JJ Mart trở thành "điểm sáng" nhờ chiến lược sản phẩm chất lượng, đa dạng.

Quyết định "ngược dòng" trong mùa Covid

Năm 2020, Châm khai trương cơ sở thứ 2 tại Hà Đông. Nối tiếp đà phát triển, Châm cho ra đời JJ Mart Embassy Garden vào tháng 4 năm 2021. Hai cột mốc quan trọng định vị JJ Mart là hệ thống trong lĩnh vực hàng nhập khẩu.

Châm chia sẻ: "Đó không phải bước đi táo bạo không có tính toán. Sự ra mắt của hai siêu thị mới trong chuỗi JJ Mart là có mục đích. Giãn cách do Covid là thời điểm khiến mọi người ở nhà nhiều hơn nên nhu cầu về thực phẩm, tiêu dùng cũng như gia dụng tăng mạnh. Chúng mình muốn song hành cùng cuộc sống của khách hàng kể cả trong mùa dịch nên luôn cố gắng đáp ứng các sản phẩm chất lượng cao, mang đến cuộc sống tiện nghi nhất cho khách hàng mặc dù thời điểm đó hàng hóa cũng rất khó khăn."

Sự phát triển này phù hợp với triết lý kinh doanh mà Châm chia sẻ: "Doanh thu không phải mục tiêu cuối cùng", mà chính là những giá trị về tinh thần, là sự hài lòng, sự tin yêu của khách hàng với thương hiệu.

Châm Nguyễn và không gian sang trọng của JJ Mart

JJ là chữ cái đầu trong tên của hai bé nhà Châm, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc của người mẹ vừa hàm ý JJ Mart chính là đứa con thứ 3 của Châm và đồng thời cũng sẽ là con cưng của mọi nhà. Ngoài ra, JJ còn có nghĩa là Joyful Journey, Châm mong muốn JJ sẽ là nơi đem lại những phút giây mua sắm vui vẻ, những trải nghiệm quý giá cho khách hàng. Trong tương lai, Châm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình "All in one" của JJ Mart với nhiều cơ sở khác tại Hà Nội.