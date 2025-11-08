Founder BeginGuru - Nguyễn Hoàng Hải, từng lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á: Startup thành công luôn có một tư duy rất rõ ràng về dòng tiền và giá trị thật, họ không đua nhau “gọi vốn bằng mọi giá”

Anh Nguyễn Hoàng Hải là nhà sáng lập, CEO BeginGuru - cộng đồng công nghệ giáo dục cho các start-up, đồng thời là doanh nhân với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và đầu tư khởi nghiệp. Anh từng được Forbes 30 Under 30 Asia năm 2017 vinh danh ở lĩnh vực "Consumer Technology" và là thành viên hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp công nghệ và startup, đồng hành cùng các nhà sáng lập trong hành trình gọi vốn và mở rộng quy mô.

Anh Nguyễn Hoàng Hải đang là thành viên trong hội đồng quản trị của nhiều công ty như SeaKing (Vua Cua), TesTalents.com, DigiArt Academy, Canavi … cũng như là huấn luyện viên gọi vốn của nhiều công ty đứng đầu nhiều lĩnh vực Niche như: HR1 Vietnam, Nina Nguyen (Nina Live Hub), Baumarkt, Flyer.vn …

Với tư duy chiến lược và tầm nhìn toàn cầu, anh tham gia Hội đồng Đề cử Next Gen CEO 2025, mong muốn cùng chương trình lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ lãnh đạo kế cận của Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế số.

Đồng hành cùng CEO thế hệ tiếp nối

Khi tham gia Hội đồng Đề cử Next Gen CEO 2025, điều gì khiến anh quyết định đồng hành cùng chương trình? Với vai trò Thành viên Hội đồng Đề cử, anh kỳ vọng Next Gen CEO 2025 sẽ tạo ra giá trị gì khác biệt cho cộng đồng doanh nhân, lãnh đạo trẻ Việt Nam?

Tôi tin rằng, thế hệ CEO trẻ hôm nay chính là người sẽ định hình nền kinh tế Việt Nam 10 năm tới. Tôi luôn đồng hành cùng những người trẻ dám làm, dám thay đổi, dám tạo giá trị thật. Vì vậy, việc tham gia Hội đồng Đề cử không chỉ là một vinh dự mà còn là trách nhiệm với thế hệ kế tiếp.

Tôi kỳ vọng chương trình không chỉ tôn vinh mà còn kết nối, huấn luyện, truyền cảm hứng hành động cho lớp lãnh đạo trẻ. Nếu mỗi CEO được chọn đều có thể trở thành “người tạo ảnh hưởng tích cực”, thì đó mới là giá trị thật sự của Next Gen CEO.

Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng các startup và doanh nghiệp công nghệ, anh nhìn nhận như thế nào về chất lượng và tư duy của thế hệ CEO trẻ?

Thế hệ CEO trẻ hiện nay rất năng động, học nhanh, hội nhập tốt. Tuy nhiên, “tốc độ đi nhanh” đôi khi chưa đi cùng “độ sâu tư duy”. Họ cần hiểu rõ hơn về quản trị tài chính, chiến lược tăng trưởng bền vững và đặc biệt là tư duy gọi vốn chuyên nghiệp nếu muốn mở rộng ra khu vực và toàn cầu. Vì vậy, các CEO trẻ luôn cần kết nối với những thế hệ đi trước để có được sự hỗ trợ tốt hơn.

Ở góc nhìn của anh, một “Next Gen CEO” - CEO thế hệ tiếp nối cần hội tụ những phẩm chất, năng lực hay tư duy gì để có thể dẫn dắt doanh nghiệp phát triển tốt trong kỷ nguyên mới này?

3 điều tôi cho là cốt lõi ở một “Next Gen CEO” là:

Thứ nhất, tư duy toàn cầu - hành động địa phương. Bắt đầu với những thứ nhỏ nhất, kiên trì theo đuổi việc đưa ra giải pháp tốt nhất rồi mở rộng dần.

Thứ hai, xây đội ngũ giỏi hơn mình. Ở đây cần rèn tư duy làm ‘bài toán chia’ lợi ích với đội ngũ

Thứ ba, luôn cân bằng giữa “tốc độ tăng trưởng” và “chất lượng vận hành”. Chuyên sâu hơn là bản thân của nhà sáng lập cần có sức khoẻ thể chất, lẫn tinh thần tốt để đi được đường dài.

CEO thời nay không chỉ giỏi ý tưởng, mà phải giỏi huy động nguồn lực.

Trong quá trình tham gia Hội đồng Đề cử, anh đánh giá cao điều gì nhất ở các hồ sơ CEO trẻ mà anh đã gặp hoặc đọc qua?

Tôi ấn tượng với những CEO có tầm nhìn lớn và biết rất rõ “vì sao họ làm điều đó”. Họ có triết lý vận hành rõ ràng, mục tiêu dài hạn, và sẵn sàng học hỏi. Không cần quá hoàn hảo, nhưng cần có “năng lượng thật” và “hướng đi rõ ràng”.

Là người từng hỗ trợ gọi vốn cho nhiều doanh nghiệp, anh thấy điểm khác biệt của các startup thành công so với phần còn lại là gì?

Điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở ý tưởng, mà ở tư duy thực thi và khả năng quản trị dòng tiền. Rất nhiều startup Việt có ý tưởng tốt, sản phẩm ổn, đội ngũ trẻ trung, nhưng thất bại vì không biết cách biến ý tưởng thành mô hình kinh doanh có lãi.

Trong khi đó, các startup thành công mà tôi từng cố vấn, dù nhỏ đều có một điểm chung: biết làm ít nhưng làm sâu, kiểm chứng từng giả định bằng dữ liệu thật, và biết lúc nào nên “scale”, lúc nào nên “chậm lại để tối ưu”.

Quan trọng hơn hết, startup thành công luôn có một tư duy rất rõ ràng về dòng tiền và giá trị thật. Họ không đua nhau “gọi vốn bằng mọi giá”, mà tập trung chứng minh rằng mỗi đồng vốn bỏ ra đều có thể nhân lên bằng giá trị thực.

Những từ khoá quan trọng dành cho các start-up

Với vai trò là nhà cố vấn gọi vốn, anh thường nhìn thấy những “lỗ hổng” phổ biến nào trong tư duy gọi vốn của startup Việt?

Có 3 “lỗ hổng” mà tôi gặp lặp đi lặp lại ở hầu hết các startup:

Thứ nhất là không hiểu rõ nhà đầu tư đang tìm kiếm điều gì. Nhiều Founder đi gọi vốn với tư duy “mình cần tiền”, thay vì hiểu “nhà đầu tư cần cơ hội nào”. Họ trình bày sản phẩm rất say mê, nhưng lại thiếu dữ liệu chứng minh thị trường, mô hình tài chính hoặc chiến lược tăng trưởng. Khi bạn không nói ngôn ngữ của nhà đầu tư, bạn đang khiến họ mất niềm tin, dù sản phẩm có hấp dẫn đến đâu.

Thứ hai là không chuẩn bị bộ dữ liệu và cấu trúc tài chính đủ minh bạch. Một startup Việt thường chỉ tập trung vào “slide đẹp” mà bỏ qua “số liệu sạch.” Nhà đầu tư chỉ cần thẩm định trong 01 thời gian ngắn xem file P&L hoặc Cashflow là biết startup này có tư duy tài chính thật hay không.

Thứ ba là tư duy gọi vốn sai hướng, coi vốn là cứu cánh thay vì công cụ chiến lược. Nhiều bạn xem gọi vốn như “giải pháp sống còn” thay vì “đòn bẩy tăng trưởng”.

Khi đó, họ dễ chấp nhận những deal bất lợi, hoặc đánh mất quyền kiểm soát. Gọi vốn đúng nghĩa là tìm đúng người đồng hành, không phải chỉ là “được rót tiền”. Vì vậy, tôi luôn khuyến khích các Founder hãy xây “investor mindset” từ sớm, nhìn doanh nghiệp của mình qua lăng kính của nhà đầu tư, chứ không phải của người làm sản phẩm.

Theo anh, một Founder, CEO muốn gọi vốn thành công trong giai đoạn hiện nay, điều quan trọng nhất nằm ở đâu?

Thành công trong gọi vốn bây giờ không còn là “nói hay”, mà là xây được niềm tin bằng dữ liệu và tầm nhìn. Thời kỳ mà nhà đầu tư chỉ nghe câu chuyện đã qua rồi. Bây giờ họ muốn thấy sự trưởng thành trong cách Founder hiểu thị trường, quản trị đội ngũ và kiểm soát dòng tiền.

Tôi thường nói với các Founders ở các công ty tôi thành lập, hay trong hội đồng quản trị (BOD): “Investor không đầu tư vào ý tưởng, họ đầu tư vào năng lực biến ý tưởng thành mô hình tạo dòng tiền”.

Trong số những thương vụ anh từng tham gia, có thương vụ nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất không?

Có một công ty Edtech tôi tham gia cùng lúc nhà sáng lập vừa chia tay CTO và chỉ có một mình, sản phẩm cũng chưa có. Tôi đã tham gia vào cùng hướng dẫn cho bạn ý từ việc xây công ty bán hàng có doanh thu, kế tiếp là rèn tư duy để có thể bán được ‘cổ phần’ công ty cho một nhà đầu tư lớn khác. Tôi vẫn nhớ trước lúc rót vốn, nhà đầu tư bảo tôi đầu tư vì tin bạn là người giới thiệu, bạn thực sự thấy nhà sáng lập này là đủ tốt không? Tôi trả lời là “Có”.

Và thương vụ đó đã xảy ra nhanh chóng chỉ trong 1 tháng, tiền đầu tư tới trước khi hai bên ký kết xong hợp đồng đầu tư. Hiện tại, Startup Edtech này có hàng trăm ngàn người dùng đang sử dụng và là công ty Top đầu trong ngách mà họ đang làm.

Nếu chọn 3 từ khóa để mô tả “DNA của CEO thế hệ tiếp nối”, anh sẽ chọn 3 từ nào?

Tôi chọn 3 từ khoá “Dũng cảm - Kỷ luật - Tư duy toàn cầu”.

Dũng cảm, vì không có đổi mới nào mà không đối mặt rủi ro. Kỷ luật, vì không có tăng trưởng bền nào nếu thiếu kiểm soát nội lực. Tư duy toàn cầu, vì doanh nghiệp Việt muốn đi xa, phải hiểu thế giới vận hành ra sao.

Nhiều người nghĩ CEO giỏi là người có tầm nhìn lớn. Tôi lại cho rằng, tầm nhìn chỉ có giá trị khi đi cùng kỷ luật hành động. Người lãnh đạo thế hệ mới không cần “làm siêu nhân”, họ cần xây đội ngũ kỷ luật và biết liên kết nguồn lực, đó mới là sức mạnh thật sự.

Anh thường tìm kiếm điều gì ở một người trẻ trước khi quyết định cố vấn, đầu tư hoặc đồng hành cùng họ?

Điều đầu tiên tôi nhìn không phải là năng lực, mà là tư duy học hỏi và thái độ với thất bại.

Tôi từng cố vấn nhiều bạn trẻ rất thông minh, học nhanh, nhưng khi gặp thất bại thì mất động lực. Trong khi những bạn tôi chọn đồng hành lâu dài thường có một đặc điểm chung, họ biết cách “đứng dậy nhanh” sau mỗi lần vấp ngã.

Tôi cũng để ý xem họ có biết lắng nghe phản biện không. Một người trẻ dám tranh luận, nhưng vẫn biết khi nào nên dừng lại để học, đó là người có tố chất lãnh đạo.

Nếu gửi gắm một thông điệp ngắn gọn đến các CEO trẻ Next Gen CEO 2025, anh sẽ nói điều gì?

“Làm lãnh đạo không phải để nổi bật, mà để giúp người khác tỏa sáng”. Thế hệ CEO trẻ hôm nay đang có lợi thế chưa từng có, công nghệ, mạng lưới, nguồn tri thức mở. Nhưng cũng vì thế mà họ dễ sa vào vòng xoáy “thành công sớm - áp lực nhanh - burnout sớm”. Nếu họ giữ được sự tỉnh táo, lòng kiên định và tinh thần phục vụ đội ngũ, họ sẽ đi rất xa.

Theo anh, đâu là những điểm chung của 1 Founder, CEO của start-up thành công?

Tôi quan sát thấy 3 điểm chung rõ rệt:

1) Họ ra quyết định nhanh, nhưng luôn dựa trên dữ liệu và nguyên tắc.

2) Họ không sợ “chia quyền”. Họ tin tưởng đội ngũ, xây cơ chế thay vì kiểm soát vi mô.

3) Họ biết cách tự tái tạo năng lượng. Founder thành công không chỉ giỏi vận hành, họ còn giỏi quản trị chính mình – vì công ty chỉ khỏe khi người lãnh đạo khỏe.

Ngoài ra, họ thường có “Growth Mindset” mạnh mẽ, luôn xem mỗi thất bại là dữ liệu học tập, chứ không phải kết thúc.

Sau khi trải qua nhiều vai trò, từ CEO startup, nhà đầu tư, đến cố vấn, đâu là bài học lớn nhất mà anh rút ra về vai trò của người lãnh đạo?

“Lãnh đạo không phải là người giỏi nhất trong phòng, mà là người giúp mọi người trong phòng trở nên giỏi hơn”.

Ngày trước khi còn là CEO trẻ, tôi từng nghĩ mình phải “có mặt ở mọi nơi”, kiểm soát mọi việc. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra: Sức mạnh của người lãnh đạo nằm ở khả năng xây hệ thống, không phải khả năng làm thay.

Một tổ chức chỉ thực sự lớn khi nó không phụ thuộc vào cá nhân, mà vận hành bằng nguyên tắc và văn hoá. Và văn hoá đó luôn bắt đầu từ người lãnh đạo, cách họ ra quyết định, cách họ phản ứng, cách họ đối xử với sai lầm của nhân viên.

Trân trọng cảm ơn anh đã chia sẻ!