Hội đồng Đề cử Khối Xã hội - Giáo dục: Sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu, có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng và xã hội

Chính thức ra mắt vào Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025, Next Gen CEO là Chương trình đặc biệt nhằm vinh danh CEO Thế hệ mới; liên kết và cộng hưởng giá trị giữa các thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành kiến quốc trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đồng hành xuyên suốt trong chương trình là các thành viên trong Hội đồng Đề cử. Họ là những chuyên gia, nhà lãnh đạo hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Danh sách Hội đồng Đề cử khối Xã hội & Giáo dục

Hội đồng Đề cử giữ vai trò quan trọng:

- Giới thiệu, đề cử và bảo chứng chất lượng cho những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu, phù hợp với tiêu chí của chương trình.

- Trở thành cầu nối giữa các thế hệ doanh nhân, lan tỏa tri thức, kinh nghiệm và tinh thần “dẫn dắt - tiếp nối - cộng hưởng giá trị”.

- Đồng hành, khích lệ và mở ra cơ hội phát triển, kết nối cho thế hệ CEO trẻ của Việt Nam.

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành trọng tâm của thời đại, những giá trị xã hội và giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng tri thức, năng lực và tinh thần lãnh đạo cho thế hệ tương lai.

Ngày 4/11, Ban Tổ chức chương trình Next Gen CEO 2025 chính thức công bố danh sách Hội đồng Đề cử Khối Xã hội & Giáo dục. Với kinh nghiệm và tâm huyết trong việc phát triển con người và xã hội, các chuyên gia sẽ cùng CafeBiz sẽ lựa chọn những nhà lãnh đạo tiêu biểu cho chương trình NEXT GEN CEO 2025.

Ông Trần Quốc Thiện - Tiến sĩ, Founder PhD.Hub

Tiến sĩ Trần Quốc Thiện là nhà sáng lập cộng đồng học thuật PhD.Hub, nơi kết nối và hỗ trợ các nghiên cứu sinh Việt Nam trên toàn thế giới. Ông từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, hiện đang làm nghiên cứu sau Tiến Sĩ tại ĐH Texas at Austin.

Ông Thiện đã xuất bản gần 30 công trình Nghiên cứu khoa học uy tín về các loại vật liệu “xanh” trong xây dựng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu. Với nền tảng học thuật vững chắc và tinh thần lan tỏa tri thức, ông Trần Quốc Thiện được xem là gương mặt tiêu biểu trong thế hệ học giả trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế.

Bà Nguyễn Diệu Thanh - Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam tại châu Âu

Bà Nguyễn Diệu Thanh hiện là Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam tại châu Âu, đồng thời là một nữ doanh nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Với nhiều năm sinh sống và làm việc tại châu Âu, bà tích cực kết nối doanh nghiệp Việt với quốc tế, thúc đẩy các hoạt động giao thương, văn hóa và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Bà được biết đến như một hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, thành đạt và luôn hướng về quê hương.

Tiến sĩ Phan Bích Thiện - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiến sĩ Phan Bích Thiện, doanh nhân người Việt tại Hungary, hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary và Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.

Bà từng được vinh danh trong danh sách 21 nhân vật truyền cảm hứng của Hungary năm 2024, là hình mẫu tiêu biểu của phụ nữ Việt thành công ở nước ngoài.

Không chỉ là doanh nhân, bà còn là cầu nối văn hóa – cộng đồng giữa Việt Nam và châu Âu, lan tỏa hình ảnh người Việt trí tuệ, nhân ái và bản lĩnh.

Nhà báo Trần Mai Anh

Nhà báo Trần Mai Anh là người sáng lập chương trình thiện nguyện “Hành trình Thiện Nhân & Những Người Bạn” thuộc Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á, giúp hàng trăm trẻ em khiếm khuyết được phẫu thuật tái tạo. Với lòng nhân ái và sự bền bỉ, chị từng được vinh danh trong Top 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam do Forbes bình chọn năm 2017.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn - Bệnh viện Bạch Mai

Bác sĩ Dương Minh Tuấn hiện công tác tại Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, là chuyên gia trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nội tiết, đái tháo đường, tuyến giáp và rối loạn chuyển hóa. Ông từng tham gia chương trình “Bác sĩ trẻ tình nguyện về biên giới” tại Quảng Bình, được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn và y đức. Với nhiều năm kinh nghiệm và tinh thần tận tâm, bác sĩ Tuấn là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ bác sĩ trẻ tại Bạch Mai.

Ông Lê Thành Vân - Nhà sáng lập GUMAC

Ông Lê Thành Vân là Nhà sáng lập và CEO của thương hiệu thời trang GUMAC. Từ một cửa hàng nhỏ chỉ 30 m², ông đã xây dựng GUMAC trở thành chuỗi thời trang có hàng chục cửa hàng trên toàn quốc. Với triết lý “thời trang hạnh phúc”, ông theo đuổi sứ mệnh giúp mọi người được mặc đẹp, tự tin và lan tỏa năng lượng tích cực.





Ông Lê Hoài Việt - Đại học Mở TP.HCM

Ông Lê Hoài Việt là giảng viên bộ môn Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Mở TP.HCM. Đồng thời giữ vị trí thành viên trong Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Phía Nam (VCCI).

Ông từng là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh doanh và thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, chia sẻ về khởi nghiệp cho sinh viên và đội ngũ doanh nhân trẻ.

Với kinh nghiệm kết hợp giảng dạy và thực chiến trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới, ông Lê Hoài Việt được xem như một chuyên gia kết nối sinh viên – doanh nghiệp ở khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Duy Anh, hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản; Hiệu trưởng Học viện tiếng Nhật GAG, thành phố Fukuoka, Nhật Bản, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka.

Với nhiều năm hoạt động cộng đồng, ông Duy Anh được biết đến là người tích cực kết nối, xây dựng cầu nối giữa người Việt tại Nhật và quê hương.

Bùi Quang Hùng - CMO Academy

Bùi Quang Hùng là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành (CEO) của CMO Academy. Ông là một chuyên gia marketing có hơn 14 năm kinh nghiệm, được biết đến với khả năng xây dựng thương hiệu, dẫn dắt chiến lược marketing và quản lý đội ngũ.

Bà Dung Tô - Fashion Biz Mentor

Bà Dung Tô là Fashion Biz Mentor – chuyên gia cố vấn chiến lược cho các thương hiệu thời trang Việt Nam, đồng thời là Đại sứ WGSN tại Việt Nam. Trước đây, bà là nhà sáng lập thương hiệu Eva de Eva, với hơn 15 năm kinh nghiệm điều hành và phát triển hệ thống thời trang bán lẻ. Hiện bà tập trung đào tạo, huấn luyện và đồng hành cùng các doanh nghiệp thời trang trong quá trình tái cấu trúc và xây dựng bản sắc thương hiệu.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch F&B Investment

Ông Hoàng Tùng là Chủ tịch F&B Investment, đơn vị đầu tư và phát triển chuỗi nhà hàng tại Việt Nam. Ông là người sáng lập Pizza Home và mô hình bếp trung tâm “Bếp Trên Mây”, đồng thời là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành F&B. Với hơn 15 năm thực chiến, ông thường xuyên chia sẻ về chiến lược xây dựng thương hiệu, quản trị hệ thống và đổi mới mô hình kinh doanh ẩm thực.

Với đội ngũ Hội đồng Đề cử giàu kinh nghiệm, sáng tạo và đầy tâm huyết, Khối Xã hội & Giáo dục không chỉ đóng vai trò “đề cử” Next Gen CEO, mà còn truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần lãnh đạo tích cực đến thế hệ CEO tiếp nối.

Đây chính là cầu nối giữa những người tiên phong và thế hệ kế tiếp, cùng nhau kiến tạo nên một cộng đồng doanh nhân Việt Nam vững mạnh, sáng tạo, nhân văn và bền vững trong kỷ nguyên mới.