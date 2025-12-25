"Flex" độ chịu chơi của HOZO CITY TẾT FEST: 3 đêm đại nhạc hội cực "vuýp" sắp đổ bộ TP.HCM!

Độ "chịu chơi" của lễ hội năm nay nằm ở cú bắt tay chiến lược giữa Lễ hội Chào đón năm mới City Tết Fest do The Purpose Group (Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) khởi xướng và Lễ hội Âm nhạc Hozo. Lần bắt tay này càng nâng tầm hơn nữa trải nghiệm toàn diện của khán giả: mang tiêu chuẩn trình diễn chuyên nghiệp vào một không gian đậm đà bản sắc từ Văn hoá - Âm nhạc - Sáng tạo - Cộng đồng. Một lần mê quên lối về với chuỗi hoạt động ẩm thực giàu bản sắc MÊ VỊ®, đắm mình trong âm nhạc với 03 đêm "không ngủ", chiêm nghiệm dòng chảy thành phố qua không gian triển lãm di động Immersive House® rồi thả ga shopping trước Tết.

Làm liền 3 concert trong 3 đêm để countdown

Âm nhạc ở HOZO CITY TẾT FEST không chỉ để nghe mà còn là chất xúc tác kết nối cộng đồng, nơi những giai điệu thời thượng được cộng hưởng cùng không khí lễ hội tưng bừng bên bờ sông Sài Gòn lộng gió.

Hành trình cảm xúc sẽ được khởi động vào đêm 27/12 với chủ đề " MAZE-ING VIỆT NAM ", nơi định kiến về nhạc Việt hay nhạc truyền thống sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Người tham gia được chứng kiến một cuộc "F5 di sản" cực cháy khi những cái tên bảo chứng cho dòng nhạc Pop pha trộn chất liệu dân gian đương đại cùng xuất hiện.

Tâm điểm đêm nhạc không ai khác chính là Trúc Nhân, "quái kiệt" sân khấu với nguồn năng lượng bùng nổ độc bản. Tiếp nối sức nóng là một Hoàng Thùy Linh đầy ma mị, "chồng quốc dân" HIEUTHUHAI siêu cuốn, Phương Mỹ Chi ngọt ngào nhưng đầy biến hóa, hay những phù thủy âm nhạc DTAP đứng sau hàng loạt hit quốc dân. Sự cộng hưởng từ Phùng Khánh Linh, Mỹ Anh và các nghệ sĩ trẻ như An Trần, Thể Thiên, Thanh Thuỵ, TOS hứa hẹn biến đêm mở màn thành một tuyên ngôn mạnh mẽ về chất Việt thời thượng, chứng minh rằng di sản vẫn có thể "slay" hết nấc trong dòng chảy hiện đại.

Dàn line-up dự đoán siêu bùng nổ ngày 27/12

Tiếp nối dư âm rực rỡ của đêm khai mạc, hành trình cảm xúc sẽ được đẩy lên cao trào vào đêm 28/12 với chủ đề "MAZE BY THẾ GIỚI". Đây đích thực là một đại nhạc hội đa sắc màu, nơi khoảng cách địa lý bị xóa nhòa bởi những giai điệu cuồng nhiệt.

Dẫn dắt cuộc vui là "hoàng tử" Soobin, cái tên bảo chứng cho những sân khấu trình diễn đỉnh cao, thỏa mãn trọn vẹn mọi giác quan. Đặc biệt, MAYDAYS, ban nhạc Việt sẽ có dịp đứng chung sân khấu để "chiêu đãi" bạn bè quốc tế những bản phối đầy nội lực. Sự kết hợp của đại diện nước chủ nhà cùng dàn lineup quốc tế đình đám như KUMBIA BORUKA, DADADA, HYANG, WIM, CALEB KUNLE hứa hẹn kiến tạo nên một không gian lễ hội bùng nổ. Tại đây, các fandom có thể cháy hết mình trong những màn fanchant đồng thanh và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí sôi động cùng hội cạ cứng.

Tiếp nối những màn trình diễn giao thoa Việt Nam & thế giới ngày 27/12

Đỉnh điểm là đêm Countdown CITY-MAZE-ING 31/12. Vượt xa khuôn khổ của một concert thông thường, khán giả sẽ choáng ngợp trước một trong những sân khấu ngoài trời có quy mô lớn nhất Việt Nam từng được dựng lên. Với sự đầu tư "khủng" về kết cấu cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và laser show mãn nhãn, không gian đêm giao thừa sẽ biến thành một đấu trường nghệ thuật hoành tráng. Đây chính là bệ phóng tối ưu nhất để dàn sao hạng A cùng hàng vạn khán giả thăng hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Đêm Countdown có 1-0-2 đón năm mới tại Công viên Bờ sông Sài Gòn vào 31/12

Sự trở lại đầy quyền lực của Mỹ Tâm, chất Rap Queen không thể trộn lẫn của Suboi, hay những bản live thăng hoa từ Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng chắc chắn sẽ chinh phục những đôi tai khó tính nhất. Không khí đêm nhạc cũng được "trẻ hóa" bởi nguồn năng lượng Gen Z bùng nổ từ Rhyder, Pháp Kiều, Lilwuyn cùng set nhạc lôi cuốn của DJ Louis 8ightz và MC Hype Chồn.

Sau màn trình diễn ấn tượng năm ngoái, đêm Countdown năm nay càng khiến khán giả kỳ vọng vào độ ‘chịu chơi’ của HOZO CITY TẾT FEST

Rủ ngay cạ cứng một điểm đến "all-in-one", nơi bạn có thể vừa nạp năng lượng, vừa "F5" giao diện để sẵn sàng cháy hết mình cùng thần tượng.

Không bỏ lỡ các thông tin chi tiết tại website https://citytetfest.com/ hoặc fanpage City Tết Fest .