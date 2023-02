Fast & Furious 10 hé lộ những phân cảnh đỉnh cao, nghẹt thở và tràn ngập cảm xúc

Thương hiệu Fast & Furious không chỉ thành công rực rỡ về mặt doanh thu mà còn là một "huyền thoại", một "tượng đài" điện ảnh được hàng triệu khán giả yêu mến suốt hơn 2 thập kỉ qua. Bộ phim thứ 10, bom tấn được chờ đợi nhất từ trước đến nay, Fast & Furious 10 (tựa gốc: Fast X) sẽ công phá rạp chiếu vào mùa hè năm nay.

Mới đây, trailer chính thức của Fast & Furious 10 được “trình làng”, ngay lập tức đã tạo nên cơn chấn động toàn cầu: choáng ngợp, đỉnh cao, nghẹt thở và tràn ngập cảm xúc. Trailer “nhá hàng” nhiều tình tiết khiến fans hâm mộ vừa phấn khích tột độ vừa vô cùng hạnh phúc. Những cuộc đua “đích thực” sẽ trở lại. Những gương mặt quen thuộc của đại gia đình Fast sẽ tề tựu đông đủ. Những “di sản” mang tính biểu tượng của thương hiệu cũng được tôn vinh ở phần này.

Trong Fast Five (2011), Dom và nhóm của anh đã tiêu diệt trùm ma túy người Brazil Hernan Reyes ở Rio De Janeiro. Điều họ không biết là con trai của Reyes, Dante đã chứng kiến tất cả và dành 12 năm qua để lên một kế hoạch “hoàn hảo” sẽ khiến gia đình Dom phải trả giá đắt.

Trải qua nhiều nhiệm vụ khó khăn tưởng chừng như bất khả thi nhưng Dom Toretto và gia đình của anh ấy đều đã vượt qua. Họ đánh bại mọi kẻ thù trên hành trình hơn 20 năm qua. Nhưng giờ đây, Dante được đánh giá là kẻ nguy hiểm nhất mà họ sẽ đối mặt: một mối đe dọa đáng sợ xuất hiện từ bóng tối của quá khứ, một kẻ thù đẫm máu, với quyết tâm phá tan gia đình và phá hủy mọi thứ mà Dom yêu thương mãi mãi. “Tao sẽ đập nát gia đình của mày”, Dante nhấn mạnh (thủ vai bởi “Aquaman” Jason Momoa).

Đoạn trích khiến fans hâm mộ sôi sục bởi hình ảnh đua xe đường phố đúng chất Fast & Furious đã trở lại. Đó chính là bầu không khí máu lửa giữa đám đông reo hò cuồng nhiệt, tiếng động cơ khét lẹt, các thành viên gia đình Dom cùng nhau đua. Han, Roman, Mia, Letty, Dom… - những tay đua huyền thoại của sê-ri đều góp mặt trong “trận mưa máu” với Dante, thậm chí cả Jakob – thủ vai bởi John Cena (em trai từng là đối thủ trong phần 9) hay Deckard Shaw – thủ vai bởi Jason Statham cũng sẽ gia nhập đội của Dom. Tất cả các gương mặt “anh tài” đều sẽ trở lại, đã minh chứng cho sự khốc liệt đến tàn nhẫn của cuộc chiến lần này. Khủng khiếp nhất là khi Dante không từ một thủ đoạn nào, hắn đã bắt cóc Brian, con trai bé bỏng của Dom.

Fast & Furious 10 tiếp tục chiêu mộ khán giả bằng hàng tá cảnh hành động đã mắt đã tai và những màn rượt đuổi có 1-0-2 bằng mô tô phân khối lớn hay loạt siêu xe thời thượng, tốc độ cao. Một trong những phân cảnh thót tim nhất là khi Dom mạnh mẽ phi chiếc xe của mình từ trên máy bay đáp xuống cây cầu, rồi tăng tốc kinh hoàng để thoát khỏi sự kìm kẹp của 2 chiếc trực thăng đang thả móc ghim thẳng vào thân xe. Bên cạnh đó, các nhà làm phim cũng đầu tư cho phần này rất nhiều loại vũ khí tối tân, xịn sò. Thuộc vào hạng nặng đô nhất có thể kể đến thiết bị khối tròn, có sức công phá khủng khiếp xuất hiện ở giữa trailer.

Đặc biệt, ở phần này, khán giả sẽ được thấy những màn chiến đấu gay cấn đến nghẹt thở của đả nữ Letty với kẻ thù ghê gớm từ phần phim trước - Cipher. Kể cả khi không có lấy một vũ khí trong tay, Letty cũng sẵn sàng “solo” để chấm dứt tai họa với ác nữ này.

Như các phần trước, Dom chưa bao giờ ngần ngại đặt mạng sống của mình cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Nhưng với một đại gia đình như thế, đối mặt với một đối thủ nguy hiểm bậc nhất như vậy, Dom không thể một thân cứu tất cả mọi người, rất có khả năng một trong số họ sẽ ra đi. Như câu hỏi của Dante đặt ra cho Dom, lần này, anh sẽ chọn ai để cứu?

Ngồi vào ghế đạo diễn cho Fast & Furious 10 chính là nhà làm phim người Pháp - Louis Leterrier. Leterrier được biết đến nhiều nhất với thành công trong loạt phim hành động The Transporter, The Incredible Hulk (2008) và Now You See Me (2013). Letterier cũng đạo diễn nhiều tập của loạt phim gốc Netflix - Lupin và gần đây nhất là bộ phim The Takedown. Với những kinh nghiệm ở thể loại hành động rượt đuổi, chắc chắc Fast & Furious 10 sẽ là tác phẩm đầy hứa hẹn của vị đạo diễn này.

Dàn nhân vật chính của Fast & Furious đều sẽ trở lại trong Fast & Furious 10, Vin Diesel trong vai Dominic Toretto, Michelle Rodriguez vai Letty, Tyrese Gibson vai Roman, Ludacris vai Tej, Nathalie Emmanuel vai Ramsey, Sung Kang vai han và Jordana Brewster vai Mia Toretto. Ngoài ra, như đã đề cập, Charlize Theron tiếp tục trở lại với nhân vật phản diện quan trọng Cipher, xuất hiện kể từ The Fate of the Furious. Một số nhân vật khác trở lại từ các bộ phim Fast & Furious trước đây là Scott Eastwood trong vai Little Nobody, Michael Rooker trong vai Buddy và Cardi B trong vai Leysa.