THÔNG BÁO - ĐÍNH CHÍNH - XIN LỖI

Trước hết, chúng mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả các khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của team nhưng lại phải trải qua những trải nghiệm không tốt trong thời gian vừa qua.

Ban đầu, chúng mình mong muốn giải quyết từng trường hợp một cách riêng tư với khách hàng để hạn chế ảnh hưởng đến các bên liên quan. Tuy nhiên, sự việc hiện tại đã vượt ngoài phạm vi xử lý nội bộ và thậm chí còn ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của 1 thành viên trong team. Vì vậy, chúng mình xin phép đăng tải bài viết này để làm rõ một số thông tin.

1. Về cơ cấu hoạt động của team

Team gồm 5 thành viên. Bạn N (QA) là người đại diện nhận chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Hiện tại, team hoạt động tại cả hai khu vực Bắc - Nam, gồm 3 thành viên ở miền Bắc và 2 thành viên ở miền Nam.

2. Về show F ngày 30/5

Đối với show F ngày 30/5, có 4 thành viên của team trực tiếp có mặt tại địa điểm diễn ra chương trình để tác nghiệp. Riêng bạn N có mặt từ khoảng 19h do đang thực hiện công việc cho nghệ sĩ. 3 thành viên còn lại đều có mặt từ trước để thực hiện tác nghiệp cho khách.

3. Về những sai sót trong quá trình hoạt động

Team hoàn toàn thừa nhận những thiếu sót, sự chậm trễ và cách làm việc còn nhiều điểm chưa chuyên nghiệp của team. Đây là trách nhiệm mà team không né tránh.

Tuy nhiên, team xin khẳng định rằng team chưa bao giờ có chủ đích lừa đảo, chiếm đoạt hay cố tình không hoàn trả quyền lợi của khách. Những khách đã từng sử dụng dịch vụ của team có thể biết rằng trong các trường hợp phát sinh lỗi data hoặc vấn đề ngoài ý muốn, team vẫn luôn cố gắng hỗ trợ và hoàn tiền theo thống nhất giữa đôi bên.

Dù vậy, việc không có chủ đích xấu không phải là lý do để bao biện cho những thiếu sót đã xảy ra. Team hiểu rằng sự thất vọng, bức xúc và mất niềm tin của khách hàng là hoàn toàn có cơ sở và team xin chịu trách nhiệm về điều đó.

4. Về việc hoàn tiền

Hiện tại, team đang khẩn trương xử lý các trường hợp còn tồn đọng. Tính đến thời điểm đăng bài, hơn 80% các trường hợp gặp vấn đề đã được hoàn trả. Những trường hợp còn lại cũng đang được team ưu tiên giải quyết và cam kết hoàn tất trong tuần này (số tiền chưa hoàn trả khoảng 1 triệu đồng).

5. Về định hướng sắp tới

Sau những sự việc đã xảy ra, team nhận thấy bản thân chưa đủ năng lực và sự chuyên nghiệp để tiếp tục duy trì hoạt động theo cách hiện tại. Vì vậy, team quyết định sẽ ngừng hoạt động sau khi hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ hoàn trả đối với khách hàng trong tuần này.

Một lần nữa, team xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả những khách đã bị ảnh hưởng. Team hiểu rằng 1 lời xin lỗi không thể bù đắp hoàn toàn những phiền toái và tổn thất, dù vậy, team hi vọng nhận được sự thông cảm để có cơ hội hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của team đối với từng khách.

Cuối cùng, team xin khẳng định rằng team vẫn đang và sẽ tiếp tục thiện chí hợp tác, giải quyết triệt để mọi vấn đề phát sinh với khách cho đến khi hoàn thành toàn bộ trách nhiệm của mình. Ngoài ra, team cũng tha thiết mong mọi người dừng việc đào bới, lan truyền hoặc suy đoán về đời tư, công việc và cuộc sống cá nhân của cả 5 thành viên trong team. Những sai sót trong quá trình hoạt động là trách nhiệm mà team phải chịu và đang nỗ lực khắc phục, nhưng việc những thông tin cá nhân không liên quan bị đưa ra bàn tán hoặc công kích đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các thành viên. Team chân thành mong nhận được sự tôn trọng và thiện chí từ mọi người để sự việc được giải quyết đúng trọng tâm và đi đến hồi kết 1 cách văn minh nhất.