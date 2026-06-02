Được chú ý nhất nhì trên MXH những ngày vừa qua là trải nghiệm được cho là kỳ lạ của một cô gái đang sống ở Hà Nội, về chuyến đi 3 ngày ở Ninh Bình.

Trong diễn biến mới nhất - tối 1/6, cô gái bất ngờ thông báo ẩn post trên Threads. Lý do được ô đưa ra là “mọi chuyện đang có phần ảnh hưởng tới đời tư của tui cũng như tâm lý một số người”.

“Thôi tui ẩn post nha. Đơn giản chia sẻ cho bạn bè thôi, tui không nghĩ sẽ viral thoát vòng đến vậy. Mọi trải nghiệm của tui đều có thật 100%, nhưng mọi chuyện đang có phần ảnh hưởng tới đời tư của tui cũng như tâm lý một số người nên thôi ẩn đi cho lành vậy.

Ngoài chuyện đó ra thì trưa nay sau khi ngủ dậy tui bắt đầu bị sốt khá cao (mặc dù tui đã thanh tẩy các kiểu theo hướng dẫn của mọi người) nên ai biết vì sao không? Do tui bị ốm hay vẫn còn dư âm vậy?” - cô gái chia sẻ.

Thông báo ẩn post của cô gái (Ảnh chụp màn hình)

Quyết định này của cô gái nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Trước đó, bài đăng của cô gái chia sẻ về những trải nghiệm tại Ninh Bình đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Threads chỉ sau chưa đầy 1 ngày xuất hiện.

Theo lời kể, cô đến Ninh Bình vào ngày 29/5 để kết hợp công việc và du lịch. Sau khi trở về Hà Nội, cô quyết định chia sẻ trải nghiệm của mình. Chủ bài viết khẳng định nội dung được kể lại hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân: "Chuyện có thật 100%, tôi không câu view hay lấy fame”.

Bài đăng viral trước đó của cô gái (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể cô gái tham quan Tràng An bằng chuyến đò cuối ngày gồm 4 người: bản thân cô gái, người lái đò và một cặp đôi khác. Khi trời bắt đầu tối và thuyền di chuyển qua nhiều hang động, cô bất ngờ nghe thấy những âm thanh như có người liên tục gọi tên mình, dù những người trên thuyền đều là người xa lạ và không ai biết tên cô. Cảm giác bất an, đau đầu và hoảng sợ tiếp tục kéo dài ngay cả khi đã trở về homestay.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 31/5, sau khi cô tham dự một chương trình tại Ninh Bình. Theo chia sẻ, tài xế xe công nghệ bất ngờ dừng xe ở khu vực vắng người và yêu cầu cô xuống xe, khiến cô hoảng sợ và phải gọi người yêu cũ đến hỗ trợ. Cả hai sau đó định quay về Hà Nội ngay trong đêm nhưng tiếp tục gặp một số tình huống khiến cô lo lắng nên cuối cùng quyết định quay lại nơi lưu trú và rời Ninh Bình vào ngày hôm sau.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự tò mò trước những tình tiết được người kể mô tả, trong khi không ít ý kiến cho rằng các hiện tượng trên có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý, sự mệt mỏi hoặc cảm giác lo âu khi di chuyển một mình vào đêm khuya.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định câu chuyện tâm linh đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. "Tôi đã đọc câu chuyện đó nhưng tôi nghĩ là tài khoản đó dùng AI bịa đặt ra câu chuyện để câu view. Đây được cho là một câu chuyện chưa được kiểm chứng. Người đọc cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và nên tham khảo các kênh chính thống để đối chiếu, xác minh trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ".

"Tỉnh Ninh Bình trong nhiều năm qua đã trở thành một điểm đến du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú. Những câu chuyện tâm đó hoàn toàn là bịa đặt. Tỉnh Ninh Bình và quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến an toàn, du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đi du lịch, tham quan tại đây" , ông Mạnh nhấn mạnh.