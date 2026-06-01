Mới đây, bài đăng chia sẻ về những trải nghiệm được cho là kỳ lạ trong chuyến đi Ninh Bình của một cô gái đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ sau chưa đầy một ngày xuất hiện, câu chuyện đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận.

Theo chia sẻ của chủ tài khoản, cô vừa có chuyến đi kéo dài 3 ngày tại Ninh Bình, kết hợp giữa công việc và du lịch. Sau khi trở về Hà Nội, cô mới quyết định đăng tải toàn bộ câu chuyện và cho biết bản thân vẫn còn ám ảnh bởi những gì đã trải qua.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút 3 triệu lượt xem và khiến nhiều người bán tín bán nghi

Ngay phần mở đầu, người này khẳng định nội dung được kể lại hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân. "Chuyện có thật 100%, tôi không câu view hay lấy fame", cô viết. Chủ tài khoản cũng cho biết khoảng một năm trở lại đây, bản thân thường gặp những sự việc mà cô cho là có liên quan đến yếu tố tâm linh.

Theo chia sẻ của nhân vật, cô đến Ninh Bình vào ngày 29/5. Sau khi nhận phòng homestay vào buổi chiều, cô quyết định tham quan khu du lịch Tràng An bằng chuyến đò cuối cùng trong ngày.

Cô cho biết trên chiếc đò khi đó chỉ có bốn người gồm bản thân, người lái đò và một cặp đôi khác. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi trời bắt đầu tối và thuyền di chuyển qua nhiều hang động. Tại đây, cô bất ngờ nghe thấy những âm thanh như có người liên tục gọi tên mình, dù những người trên thuyền đều là người xa lạ và không ai biết tên cô.

Theo lời kể, hiện tượng này khiến cô cảm thấy đau đầu, bất an và liên tục rơi vào trạng thái hoảng sợ. Sau khi trở về nơi lưu trú, cảm giác bất thường vẫn không chấm dứt.

Tuy nhiên, theo cô gái, sự việc khiến bản thân thực sự hoảng sợ xảy ra vào đêm 30/5, sau khi tham dự 1 chương trình tại Ninh Bình.

Cô cho biết do sự kiện kết thúc khá muộn nên đến khoảng 1h30 sáng ngày 31/5 mới bắt đầu đặt xe công nghệ để trở về homestay. Trong bài đăng, cô kể rằng trong quá trình di chuyển, tài xế bất ngờ dừng xe tại một khu vực vắng người, xung quanh là núi đá và hồ nước, rồi yêu cầu cô xuống xe.

Cho rằng tình huống không đảm bảo an toàn, cô đã liên hệ với người yêu cũ nhờ đến hỗ trợ. Sau khi người này có mặt, cô tiếp tục kể lại những cảm giác bất an và các hiện tượng mà mình cho là khó lý giải đã gặp phải trong những ngày ở Ninh Bình.

Cả hai sau đó dự định rời Ninh Bình để trở về Hà Nội ngay trong đêm. Tuy nhiên, theo lời kể của cô gái, trên đường di chuyển tiếp tục xuất hiện một số tình huống bất thường khiến cô lo lắng. Cuối cùng, thay vì tiếp tục hành trình, cô quyết định quay trở lại nơi lưu trú ở Ninh Bình và chỉ rời địa phương vào ngày hôm sau.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự tò mò trước những tình tiết được người kể mô tả, trong khi không ít ý kiến cho rằng các hiện tượng trên có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý, sự mệt mỏi hoặc cảm giác lo âu khi di chuyển một mình vào đêm khuya.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình: Câu chuyện hoàn toàn sai sự thật

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định câu chuyện tâm linh đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. "Tôi đã đọc câu chuyện đó nhưng tôi nghĩ là tài khoản đó dùng AI bịa đặt ra câu chuyện để câu view. Đây được cho là một câu chuyện chưa được kiểm chứng. Người đọc cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và nên tham khảo các kênh chính thống để đối chiếu, xác minh trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ".

"Tỉnh Ninh Bình trong nhiều năm qua đã trở thành một điểm đến du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú. Những câu chuyện tâm đó hoàn toàn là bịa đặt. Tỉnh Ninh Bình và quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến an toàn, du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đi du lịch, tham quan tại đây", ông Mạnh nhấn mạnh.