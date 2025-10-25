Fan Olympia kỳ lạ thế?

Sau 25 năm lên sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi tri thức danh giá mà còn trở thành “thanh xuân” của hàng triệu khán giả Việt. Từ những trận thi gay cấn, những gương mặt quán quân đầy cảm hứng cho đến âm thanh quen thuộc của tiếng chuông vòng Khởi động… tất cả đã tạo nên một “vũ trụ Olympia” với lượng fan trung thành đông đảo qua nhiều thế hệ. Không chỉ học sinh, sinh viên mà cả những người đã đi làm, đã làm cha mẹ vẫn dõi theo chương trình như một phần ký ức đẹp không thể quên. Olympia không chỉ là một cuộc thi kiến thức trên truyền hình, mà đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, gắn liền với tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, không chỉ có vậy, có vô vàn lý do “kỳ quặc” khiến fan hâm mộ vẫn trung thành dõi theo chương trình suốt ngần ấy năm. Chẳng hạn như mới đây, trong bài đăng giới thiệu về 4 thí sinh tham gia trận Chung kết năm Olympia, giữa vô vàn comment chúc mừng đến 4 nhà leo núi, thì có một comment khiến ai cũng phải phì cười: “Năm nào cũng theo dõi chung kết Olympia, ngoài chuyện nội dung thì còn xem tên hay để sau đặt cho con”.

Bên dưới bình luận hài hước ấy, nhiều cư dân mạng cũng “góp vui” bằng loạt comment khiến ai đọc cũng bật cười. Người bảo xem Olympia để học thêm cách MC xử lý tình huống, người lại thú nhận chỉ chờ khoảnh khắc trao vòng nguyệt quế vì “quá đẹp và thiêng liêng”. Có người còn nói vui: “Xem xong toàn thấy mình cần học lại cấp 3 gấp!”. Dưới góc nhìn của netizen, Olympia không chỉ là sân chơi tri thức mà còn là nguồn cảm hứng, niềm vui và đôi khi là… content giải trí quốc dân mỗi mùa Chung kết.

Từ câu bình luận tưởng chỉ để đùa vui, hóa ra lại “ứng nghiệm” ngoài đời thật. Bởi chuyện xem Olympia rồi đặt tên con theo Quán quân, Á quân từng thật sự xảy ra!

Điển hình là trường hợp của Phan Mạnh Tân (Tây Ninh) – thí sinh từng góp mặt trong cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý 3 năm 2020. Cái tên “Phan Mạnh Tân” không phải ngẫu nhiên mà chính là do bố mẹ đặt theo tên của Quán quân Olympia năm 2001 - cũng là một Phan Mạnh Tân đến từ Hà Tĩnh.

Không dừng lại ở đó, em trai của Tân cũng được đặt tên Phan Nguyễn Thái Bảo, lấy cảm hứng từ Á quân Olympia 2004 Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Bố của hai anh em - ông Phan Xuân Huy chia sẻ rằng vì quá yêu thích chương trình, ông muốn con mình “học giỏi và kiên cường như các nhà leo núi trên truyền hình”.

Thí sinh Phan Mạnh Tân được đặt tên theo Quán quân Phan Mạnh Tân

Em trai của Mạnh Tân là Thái Bảo cũng được đặt tên theo một thí sinh Olympia đình đám khác là Nguyễn Ngyễn Thái Bảo

Và quả thực, “tên vận vào đời”, cả hai anh em đều thông minh, học giỏi, đạt nhiều thành tích học tập lẫn hoạt động xã hội. Thậm chí, Mạnh Tân còn từng được truyền hình Tây Ninh phỏng vấn trong chương trình Gương Sáng Quanh Ta, còn cậu em Thái Bảo thì gây bão mạng vì câu trả lời “cực lầy” tại Gala 20 năm Olympia.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật (ngày 26/10/2025) tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

4 thí sinh giành chiến thắng ở 4 Quý góp mặt vào cuộc thi Năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 là:

Nhất Quý 1: Lê Quang Duy Khoa, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Huế.

Nhất Quý 2: Nguyễn Nhựt Lam, Trường THPT Cái Bè, Tiền Giang.

Nhất Quý 3: Đoàn Thanh Tùng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa.

Nhất Quý 4: Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.