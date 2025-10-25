Sao Việt đình đám lấy chồng là trẻ mồ côi, vay 60 triệu đám cưới giờ giàu sang: 2 con gái học hành xịn sò cỡ này!

Thuý Hạnh là một trong số người mẫu hàng đầu ở làng mốt Việt thập niên 1990. Cô kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang năm 2006. Gia đình sống trong biệt thự 200 m2 ở TP HCM.

Trong một talkshow, cựu siêu mẫu tiết lộ cô từng mang tiếng lấy chồng vì tiền nhưng mấy ai biết rằng khi đến với nhau, cô và Minh Khang đều trắng tay.

Khi quyết định tiến đến hôn nhân, Minh Khang vẫn còn là chàng nhạc sĩ nghèo, lại sớm mồ côi. Vì thiếu thốn tình thương nên anh luôn muốn bù đắp tất cả cho vợ. Để tổ chức hôn lễ, nam nhạc sĩ đã phải vay mượn bạn 60 triệu đồng. Ngày rước dâu, nhà trai chỉ có Minh Khang, người cậu và vài người bạn đi cùng.

Gắn bó với nhau gần 20 năm, Thuý Hạnh và Minh Khang là đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ trong showbiz. Họ có hai con gái đã xinh đẹp còn tài năng.

Gia đình Thuý Hạnh

2 con gái đam mê thời trang, được dạy khéo

Suli tên thật Gia Hân, thích học violin và đàn tranh. Cô mê nhạc Kpop, thần tượng các nhóm nhạc Exo, Stray Kids. Được biết, con gái Thúy Hạnh du học tại một trường đào tạo về nghệ thuật và thiết kế. Đây là một học viện nghệ thuật và thiết kế tư thục lớn nhất tại Ý, thành lập năm 1980 tại Milan, cung cấp các chương trình học thuật được Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu Ý (MUR) công nhận, với hai cơ sở chính ở Milan và Rome. Trường nổi bật với môi trường quốc tế, đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành, và các cơ hội thực tập, việc làm sau tốt nghiệp.

Suti tên thật Gia An, có sống mũi cao, khuôn mặt khả ái. Cô yêu thích thời trang, đang học thiết kế. Mơ ước của Suti là được vào Học viện Thiết kế NABA (Italy). Con gái Thúy Hạnh được mọi người biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi! mình đi đâu thế mùa hai, năm 2015.

Được biết, ngoài thời trang, Suti còn có năng khiếu vẽ, chơi đàn,... hiện đang theo học cấp 3 tại một ngôi trường quốc tế ở TP.HCM. Sau giờ học trên lớp, Suti được bố mẹ tạo điều kiện để phát triển kỹ năng, sở thích và đam mê…

Ban đầu, hai con gái người đẹp muốn sang Australia du học. Sau đó, họ thay đổi quyết định, xin bố mẹ cho học ở Milan (Italy).

"Từ trước đến nay, chúng tôi ít khi định hướng mà luôn để các con tự chọn ngành học theo sở thích. Suli muốn theo ngành Fashion Marketing & Business, còn Suti chọn Fashion Design. Đây đều là lĩnh vực mà cả hai bé yêu thích từ lâu. Trường NABA cũng từng có nhà thiết kế Việt Nam Phan Đăng Hoàng theo học và các con rất ngưỡng mộ điều đó.

Với Suti, mơ ước là một ngày nào đó có thể trình diễn bộ sưu tập của mình trên sàn diễn thời trang tại Milan", cựu siêu mẫu chia sẻ.

Suti sẽ đi học trước, Suti năm sau mới sang, nhưng cả hai đều đăng ký các khóa online để tìm hiểu văn hóa châu Âu, học giao tiếp tiếng Italy - dù trường dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, Suli cũng dành thời gian học nấu ăn cùng mẹ mỗi ngày để tập cách tự chăm sóc bản thân.

Hai cô con gái của vợ chồng Thúy Hạnh – Minh Khang được giáo dục theo hướng tự tin, chủ động và độc lập. Ngay từ nhỏ, Thúy Hạnh đã dạy các con biết cách chịu trách nhiệm với bản thân, không dựa dẫm vào cha mẹ.

"Tôi không muốn con gái mình lớn lên với suy nghĩ rằng phụ nữ phải sống dựa vào người khác. Các con cần học cách tự đứng trên đôi chân của mình", cô tâm sự. Không chỉ rèn luyện tính tự lập, Thúy Hạnh còn tạo điều kiện để các con phát triển bản thân theo sở thích. Suli yêu thích nghệ thuật, Suti đam mê thể thao và cả hai đều được mẹ ủng hộ hết mình.

"Tôi không muốn áp đặt con phải theo nghề của bố mẹ. Chỉ cần con vui vẻ và đam mê, tôi sẽ luôn đứng sau ủng hộ", cô nói.