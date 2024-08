Vương tử Harry (39 tuổi) sẽ đến thành phố New York (Mỹ) để tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Tuần lễ Khí hậu, diễn ra lần lượt từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 và từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 9. Chuyến công du này cũng đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức Diana Awards mà Harry là người bảo trợ. Nguồn tin nội bộ cho biết, Nữ công tước xứ Sussex không nhất thiết phải xuất hiện trong mọi sự kiện bên chồng. "Việc Meghan không tham gia sự kiện lần này không đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ đang có vấn đề. Cô ấy luôn ủng hộ Harry và muốn anh ấy tự tay thực hiện những điều ý nghĩa với bản thân", nguồn tin chia sẻ.



Trong thông báo chính thức về lịch trình của Harry, người phát ngôn cho biết Công tước xứ Sussex sẽ tham gia các hoạt động với nhiều tổ chức, bao gồm African Parks, The HALO Trust, The Diana Award và Travalyst. Ngoài ra, Harry cũng sẽ tiếp tục công việc của mình tại The Archewell Foundation - tổ chức phi lợi nhuận do anh và vợ là Meghan đồng sáng lập. Được biết, vào ngày 24 tháng 9, tại New York cũng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Earthshot Prize. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, Thân vương William sẽ không đến Mỹ trong thời gian này do bận lịch trình riêng. Điều này đồng nghĩa với việc công chúng sẽ không được chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa hai anh em nhà Thân vương William tại sự kiện.

Nguồn tin cho biết chuyến đi lần này sẽ là cơ hội để Harry tập trung vào các hoạt động từ thiện và những dự án mà anh tâm huyết. "Chuyến đi sẽ hỗ trợ cho công việc của Harry với các tổ chức mà anh ấy bảo trợ", nguồn tin khẳng định.

Theo Express